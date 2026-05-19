Η Όλγα Παπαδάτου στο International Professional Boxing Gala στα Χανιά

Η Όλγα Παπαδάτου ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο βήμα της καριέρας της, πραγματοποιώντας το επαγγελματικό της ντεμπούτο στις 6 Ιουνίου στα Χανιά, στο International Professional Boxing Gala που θα διεξαχθεί στο Football Stadium Complex Chania Center στην Κρήτη.Η Παπαδάτου θεωρείται μία από τις πιο δυνατές παρουσίες της ελληνικής γυναικείας πυγμαχίας, έχοντας ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια στο ερασιτεχνικό επίπεδο μέσα από σημαντικές διεθνείς συμμετοχές, διακρίσεις και εμφανίσεις απέναντι σε υψηλού επιπέδου αθλήτριες. Με σταθερή πορεία, αγωνιστικό χαρακτήρα και αφοσίωση στο άθλημα, έχει καταφέρει να χτίσει τη φήμη μιας αθλήτριας που συνδυάζει τεχνική, δύναμη και αποφασιστικότητα μέσα στο ring.Η μετάβασή της στην επαγγελματική πυγμαχία αποτελεί ένα νέο και ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο στην πορεία της, με το ενδιαφέρον του κοινού να είναι ήδη έντονο γύρω από την πρώτη της εμφάνιση ως επαγγελματίας. Στις 6 Ιουνίου θα αντιμετωπίσει τη Γαλλίδα αθλήτρια Aurélie Traïline, σε έναν αγώνα που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από τους φίλους των μαχητικών αθλημάτων.Η διοργάνωση αναμένεται να συγκεντρώσει δυνατές συμμετοχές και να προσφέρει μία ξεχωριστή βραδιά πυγμαχίας στην Κρήτη, με την Όλγα Παπαδάτου να κάνει το πρώτο της βήμα στην επαγγελματική σκηνή.Όλα πλέον οδηγούν στα Χανιά, εκεί όπου η Ελληνίδα αθλήτρια θα επιχειρήσει να ξεκινήσει δυναμικά τη νέα σελίδα της καριέρας της μπροστά στο κοινό που τη στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια.