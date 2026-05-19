Με αφορμή τη νέα καμπάνια και τη συνεργασία με τον Γιώργο Καπουτζίδη, η TOMS επιστρέφει στην απλή ιδέα που συνεχίζει να δίνει νόημα σε κάθε βήμα.
Κύμα αποχωρήσεων στον ΟΦΗ: Παρελθόν οι Νέιρα, Λαμπρόπουλος και Χατζηθεοδωρίδης
Κύμα αποχωρήσεων στον ΟΦΗ: Παρελθόν οι Νέιρα, Λαμπρόπουλος και Χατζηθεοδωρίδης
Επιπλέον αποχώρησαν από τους Κρητικούς και οι Χριστόπουλος και Φίλιπ Μπαΐνοβιτς
Σε μια προσπάθεια ανοικοδόμησης του ρόστερ του ενόψει της νέας σεζόν όπου μπαίνει και η Ευρώπη στο παιχνίδι, ο ΟΦΗ προχώρησε σε ένα κύμα αποδεσμεύσεων για παίκτες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία με τη φανέλα των Κρητικών.
Οι πρώτοι και οι πιο σημαντικοί παίκτες που αποτελούν παρελθόν είναι ο Χουάν Νέιρα και ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.
Ο Ο 37χρονος Αργεντινός ηγέτης του ΟΦΗ αποχωρεί έχοντας φορέσει τη φανέλα του σε 191 επίσημα παιχνίδια, με απολογισμό 32 γκολ.
Πέραν των αριθμών που κατέγραψε μέσα στο γήπεδο, ο Νέιρα κατάφερε να ριζώσει στην Κρήτη, αποκτώντας μέχρι και την ελληνική υπηκοότητα, με τον ίδιο να ολοκληρώνει αυτό το τεράστιο κεφάλαιο της καριέρας του ως κυπέλλούχος Ελλάδος.
Από την άλλη ο κύκλος του 36χρονου κεντρικού αμυντικού στους Κρητικούς έκλεισε έπειτα από μια «γεμάτη» τριετία, με 90 εμφανίσεις, 7 γκολ και πολλές δυνατές στιγμές, όμως οι δυο τελικού Κυπέλλου και φυσικά η κατάκτηση του τροπαίου, το οποίο ο ίδιος σήκωσε στον Βόλο, μαζί με τον Νέιρα.
Επιπλέον αποχαιρέτησαν τον σύλλογο και οι Μπαίνοβιτς, Χριστόπουλος και Χατζηθεοδωρίδης.
Οι πρώτοι και οι πιο σημαντικοί παίκτες που αποτελούν παρελθόν είναι ο Χουάν Νέιρα και ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.
Ο Ο 37χρονος Αργεντινός ηγέτης του ΟΦΗ αποχωρεί έχοντας φορέσει τη φανέλα του σε 191 επίσημα παιχνίδια, με απολογισμό 32 γκολ.
Πέραν των αριθμών που κατέγραψε μέσα στο γήπεδο, ο Νέιρα κατάφερε να ριζώσει στην Κρήτη, αποκτώντας μέχρι και την ελληνική υπηκοότητα, με τον ίδιο να ολοκληρώνει αυτό το τεράστιο κεφάλαιο της καριέρας του ως κυπέλλούχος Ελλάδος.
Από την άλλη ο κύκλος του 36χρονου κεντρικού αμυντικού στους Κρητικούς έκλεισε έπειτα από μια «γεμάτη» τριετία, με 90 εμφανίσεις, 7 γκολ και πολλές δυνατές στιγμές, όμως οι δυο τελικού Κυπέλλου και φυσικά η κατάκτηση του τροπαίου, το οποίο ο ίδιος σήκωσε στον Βόλο, μαζί με τον Νέιρα.
Επιπλέον αποχαιρέτησαν τον σύλλογο και οι Μπαίνοβιτς, Χριστόπουλος και Χατζηθεοδωρίδης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα