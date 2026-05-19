Τάρικ Μπιμπέροβιτς: «Ο Ολυμπιακός δεν πανικοβάλλεται ποτέ»
Ο άσος της Φενέρ επαίνεσε τη σταθερότητα της ελληνικής ομάδας, αλλά τόνισε ότι ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έχει προετοιμάσει αυτόν και τους συμπαίκτες του πνευματικά και σωματικά ώστε να είναι έτοιμοι για τις προκλήσεις του Final 4
Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει για το Final 4 της Euroleague που θα φιλοξενηθεί το τριήμερο 22-24 Μαΐου στο Telekom Center Athens με τον πρώτο ημιτελικό να βρίσκει αντιμέτωπους την κάτοχο του τίτλου Φενερμαπχτσέ και τον Ολυμπιακό.
Μία από τις κολώνες της Φενέρ στην προσπάθεια της να διατηρήσει τα σκήπτρα της στο Ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι και ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς με τον Τούρκο άσο να μιλά για τη μεγάλη μάχη με τον Ολυμπιακό.
Ο Μπιμπέροβιτς αναγνώρισε την ισορροπία ανάμεσα στις δύο ομάδες (έχουν από μια νίκη στην κανονική περίοδο) αλλά τόνισε ότι οι προηγούμενες αναμετρήσεις σημαίνουν ελάχιστα από τη στιγμή που ξεκινά το Final 4.
«Το τελευταίο μας παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό δεν ήταν πολύ κλειστό, αλλά μας έλειπαν παίκτες όπως ο Νάντο Ντε Κολό και ο Κρις Σίλβα», εξήγησε. «Ο Κεμ Μπιρτς ένιωθε ενοχλήσεις και εγώ τραυματίστηκα στο δεύτερο ημίχρονο. Παρόλα αυτά, ειλικρινά, τίποτα από αυτά δεν έχει σημασία τώρα. Κανείς δεν νοιάζεται. Αυτά είναι απλώς κουβέντες για το Twitter».
Στη συνέχεια όμως, έπλεξε το εγκώμιο του Ολυμπιακού για τη σταθερότητα που επιδεικνύει τα τελευταία χρόνια:
«Ίσως να είναι η ποιοτικότερη ομάδα στην Ευρώπη τα τελευταία πέντε ή έξι χρόνια. Βρίσκονται πάντα ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες και τους σεβόμαστε πολύ.
Έχουν ένα εξαιρετικό σύστημα και ξέρουν ακριβώς τι κάνουν. Ακόμα κι όταν τα παιχνίδια γίνονται χαοτικά, δεν πανικοβάλλονται ποτέ. Αυτή είναι μια από τις πιο σημαντικές αρετές στο μπάσκετ».
Την ίδια στιγμή, ο παίκτης της Φενέρμπαχτσε ξεκαθάρισε ότι: «Ξέρουμε πόσο πεινασμένος είναι ο Ολυμπιακός για τη νίκη, αλλά το πιο σημαντικό είναι τι σκεφτόμαστε εμείς και πώς θα προσεγγίσουμε το παιχνίδι. Ο Σάρας μάς προετοιμάζει εξαιρετικά, τόσο πνευματικά όσο και σωματικά. Εξαιτίας αυτού, είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε εναντίον οποιουδήποτε πατήσει στο παρκέ».
Για τον Μπιμπέροβιτς, το μπάσκετ στο Final 4 ορίζεται λιγότερο από την τακτική και περισσότερο από τη νοοτροπία και την ενέργεια: «Σε αυτό το στάδιο, δεν έχει να κάνει τόσο με την τακτική πλευρά. Έχει να κάνει με την ενέργεια, την επιθυμία και το ποιος το θέλει περισσότερο».
Η ένταση του «Σάρας» στις προπονήσεις
Ο 25χρονος μίλησε επίσης με τα καλύτερα λόγια για τον Γιασικεβίτσιους, περιγράφοντας τον Λιθουανό τεχνικό ως μία από τις εμβληματικές φιγούρες του σύγχρονου ευρωπαϊκού μπάσκετ.
«Πρώτα απ' όλα, ο Σάρας ήταν ένας απίστευτος παίκτης. Αν κοιτάξεις την καριέρα του ή τη σελίδα του στη Wikipedia, καταλαβαίνεις αμέσως ότι είναι ένας από τους κορυφαίους στην ιστορία της EuroLeague. Αλλά τώρα, όταν ο κόσμος ακούει το όνομα "Σάρας", σκέφτεται τον προπονητή. Αυτό δείχνει το επίπεδο που έχει φτάσει».
Ο Μπιμπέροβιτς στάθηκε στο εντυπωσιακό σερί παρουσιών του Γιασικεβίτσιους σε Final Four ως απόδειξη της προπονητικής του αξίας: «Υπάρχει λόγος που βρίσκεται σε κάθε Final Four από την εποχή του COVID και μετά. Είναι εξαιρετικά πειθαρχημένος και ως ομάδα, ως οικογένεια, όλοι ξέρουμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε. Κάθε μέρα και κάθε χρόνο συνεχίζουμε να βελτιωνόμαστε».
Τέλος, αποκάλυψε με χιούμορ την ένταση που φέρνει ο Γιασικεβίτσιους στην καθημερινότητα της ομάδας:
«Στην προπόνηση, νιώθεις λες και έχει πιει 10 καφέδες πριν μπει στο γήπεδο», είπε χαμογελώντας ο Μπιμπέροβιτς. «Η ένταση είναι απίστευτα υψηλή. Παρατηρεί κάθε λάθος, γιατί ξέρει πόσο σημαντική μπορεί να γίνει η κάθε λεπτομέρεια αργότερα».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
