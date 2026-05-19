Χεζόνια για την παρουσία της Ρεάλ στο Final-4: Πρέπει όλοι να δώσουμε το κάτι παραπάνω ειδικά με τις απουσίες που υπάρχουν
O Μάριο Χεζόνια μίλησε για το επίπεδο του Final-4 της Euroleague και τον ημιτελικό της Ρεάλ με την Βαλένθια
Ο Μάριο Χεζόνια είναι ένας από τους πλέον έμπειρους παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης η οποία την Τετάρτη φτάνει στην Αθήνα για να συμμετάσχει στο Final-4 της Euroleague.
Η Ρεάλ θα παίξει την Παρασκευή (21:00) στο T-Center με τη Βαλένθια και στόχος είναι η ομάδα να βρεθεί στον τελικό της Κυριακής (21:00) έστω και εάν της λείπει ο Έντι Ταβάρες.
Ο Κροάτης φόργουορντ μίλησε στο κανάλι της Ρεάλ για την πρόκληση του Final-4 και ειδικά για τον ημιτελικό με τη Βαλένθια.
Οι δηλώσεις του Χεζόνια
«Πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό τουρνουά μπάσκετ στον κόσμο. Αποτελείται από δύο παιχνίδια και είναι η πιο απαιτητική στιγμή, τόσο ατομικά όσο και ομαδικά. Η ομάδα είναι σε καλή κατάσταση, προετοιμασμένη και έτοιμη να φτάσει σε υψηλό επίπεδο απέναντι στη Βαλένθια. Πρέπει να πάμε για τη νίκη, αλλά να ξεχάσουμε την πίεση, γιατί η πίεση δεν βοηθά ποτέ. Πρέπει να παίξουμε με πάθος, απόλυτη συγκέντρωση και να διαχειριστούμε σωστά όλο το περιβάλλον γύρω από το τουρνουά».
Για την παρουσία του στη Ρεάλ είπε: «Είναι τιμή να φοράω αυτή τη φανέλα για τόσο καιρό και ελπίζω για πολλά ακόμη χρόνια. Όλοι πρέπει να δώσουν το κάτι παραπάνω, ειδικά με τις απουσίες που έχουμε».
Για τον ημιτελικό με τη Βαλένθια τόνισε: «Η Βαλένθια παίζει σε πολύ υψηλό επίπεδο όλη τη χρονιά. Έχει ρόστερ που της επιτρέπει πολλές αλλαγές και πολύ υψηλό επιθετικό ρυθμό. Δεν αποτελεί για μένα έκπληξη η πορεία της, γιατί γνωρίζουμε τους παίκτες και τον προπονητή της. Μας έχουν ήδη κερδίσει στη Σούπερ Καπ, οπότε πρέπει να ανεβάσουμε το επίπεδό μας. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι».
