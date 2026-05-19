Διακοπές στην Ελλάδα πριν το Μουντιάλ ο Γιαμάλ: Στη Ζάκυνθο με τη νέα του σύντροφο ο αστέρας της Μπαρτσελόνα, βίντεο
Ο Λαμίν Γιαμάλ επέστρεψε μετά από δύο χρόνια για διακοπές στην Ελλάδα έχοντας στο πλευρό του την Ινές Γκαρσία Σάντος

Με την Μπαρτσελόνα να έχει φτάσει ήδη στην κατάκτηση της La Liga και να μην έχει κανένα άγχος μέχρι το τέλος της σεζόν και τον ίδιο να είναι εκτός αγωνιστικής δράσης λόγω τραυματισμού, ο Λαμίν Γιαμάλ αποφάσισε να κάνει μία μίνι «απόδραση».

Και ποιο είναι το πιο κατάλληλο μέρος ειδικά τώρα που… καλοκαιριάζει από την Ελλάδα; Κανένα! Γι’ αυτό και ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα επισκέφθηκε τη Ζάκυνθο παρέα με τη σύντροφο του.


Η ίδια μάλιστα, δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες από τις στιγμές χαλάρωσης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Πριν πάρει το Euro το 2024 είχε κάνει διακοπές ξανά στην Ελλάδα, οπότε ίσως αυτό είναι ένας οιωνός τίτλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα τοπικά μέσα της Ζακύνθου, ο Γιαμάλ έφτασε στο νησί με ιδιωτικό τζετ για ολιγοήμερες διακοπές ξεκούρασης μετά από μία απαιτητική αλλά επιτυχημένη χρονιά, η οποία ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση της La Liga.

Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν τον Ισπανό άσο να περπατά χαλαρός δίπλα στη νεαρή influencer Ινές Γκαρσία Σάντος, με την οποία συνδέεται το τελευταίο διάστημα.

Η 20χρονη influencer από τη Σεβίλλη δραστηριοποιείται κυρίως στο Instagram και το TikTok, όπου δημοσιεύει περιεχόμενο γύρω από τη μόδα και το lifestyle, έχοντας αποκτήσει εκατοντάδες χιλιάδες followers.

Οι φήμες για σχέση ανάμεσα στους δύο ξεκίνησαν στα τέλη Απριλίου, όταν είχαν εμφανιστεί μαζί σε εστιατόριο στο Σίτζες, ενώ ακολούθησε και βόλτα με ελικόπτερο πάνω από τη Βαρκελώνη.

Μάλιστα, η σύντροφός του ανέβασε stories με φόντο τα γαλάζια νερά του νησιού και μια ελληνική σημαία.


