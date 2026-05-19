Champions League: Οι 24 ομάδες που έχουν προκριθεί στη League Phase της σεζόν 2026-27, απομένουν 12 εισιτήρια
Οι πέντε ομάδες της Ισπανίας, οι εκκρεμότητες στην Αγγλία και στην Ιταλία και οι υποψηφιότητες της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού
Συμπληρώθηκαν τα 2/3 του παζλ της League Phase του Champions League της περιόδου 2026-27 πριν καν ολοκληρωθούν τα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης.
Η League Phase τη νέα σεζόν αρχίζει στις 8 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 27 Ιανουαρίου ενώ ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 5 Ιουνίου στη Μαδρίτη και στο Metropolitano.
Ήδη ξέρουμε τις 24 από τις 36 ομάδες που θα συμμετάσχουν στη League Phase. Η La Liga (Ισπανία) έχει τελειώσει με το θέμα αφού έχει μοιράσει και τα πέντε εισιτήρια.
Θέση στη League Phase έχουν εξασφαλίσει οι: Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Ατλέτικο Μαδρίτης, Ρεάλ Μπέτις και Βιγιαρεάλ. Η Premier League (Αγγλία) έχει δώσει ήδη 4 εισιτήρια αφού έχουν προκριθεί η Άρσεναλ, η Μάντσεστερ Σίτι, η Άρσεναλ και η Άστον Βίλα.
Η Αγγλία βγάζει μέσω του πρωταθλήματος πέντε ομάδες και την επιπλέον θέση θα πάρει έως την Κυριακή (24/5) η Λίβερπουλ ή η Μπόρνμουθ. Εάν η Άστον Βίλα κατακτήσει την Τετάρτη (20/5 κόντρα στη Φράιμπουργκ ) το Europa League η Αγγλία θα έχει άλλο ένα εισιτήριο (6o) εάν η ομάδα του Μπέρμιγχαμ τερματίσει 5η στην Premier League.
Στη Serie A (Ιταλία) θέσεις έχουν πάρει ήδη η πρωταθλήτρια Ίντερ και η Νάπολι ενώ θα δοθούν άλλες δύο θέσεις τις οποίες διεκδικούν Μίλαν, Ρόμα (70β), Κόμο, Γιουβέντους (68).
Από τη League 1 (Γαλλία) έχουν προκριθεί η Παρί Σεν Ζερμέν, η Λανς και η Λιλ. Προκριματικά θα παίξει η Λιόν. Από τη Bundesliga (Γερμανία) που δίνει 4 εισιτήρια έχουν εξασφαλίσει θέση στη League Phase οι: Μπάγερν Μονάχου, Μπορούσια Ντόρτμουντ, Λειψία, Στουτγάρδη.
Η Ολλανδία έχει βγάλει την PSV και τη Φέγενορντ (προκριματικά η Ναϊμέγκεν), η Πορτογαλία την Πόρτο (θα παίξει προκριματικά η Σπόρτινγκ), η Ουκρανία τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, η Τσεχία την Σλάβια Πράγας και η Τουρκία την Γαλατάσαραϊ (προκριματικά η Φενέρ).
Από την Σκωτία στα playoffs έχει περάσει η Σέλτικ.
Όσο αφορά την Ελλάδα δεν υπάρχει απευθείας πρόκριση στη League Phase. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα παίξει στα playoffs ενώ ο δεύτερος Ολυμπιακός θα αγωνιστεί στον 2ο ή στον 3ο (εάν η Άστον Βίλα πάρει το Europa League και είναι στην 4αδα στην Premier League) προκριματικό γύρο.
Αναλυτικά οι ομάδες που έχουν προκριθεί
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)
Ίντερ Μιλάνου (Ιταλία)
Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)
Άρσεναλ (Αγγλία)
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)
Μπορούσια Ντόρτμουντ (Γερμανία)
Άστον Βίλα (Αγγλία)
Πόρτο (Πορτογαλία)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)
Ρεάλ Μπέτις (Ισπανία)
PSV (Ολλανδία)
Φέγενορντ (Ολλανδία)
Λιλ (Γαλλία)
Νάπολι (Ιταλία)
Λειψία (Γερμανία)
Βιγιαρεάλ (Ισπανία)
Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)
Γαλατάσαραϊ (Τουρκία)
Σλάβια Πράγας (Τσεχία)
Στουτγάρδη (Γερμανία)
Λανς (Γαλλία)
