United Cup: Λύγισαν στο Super Tie Break κόντρα στις ΗΠΑ ο Τσιτσιπάς με την Σάκκαρη

Οι Ελληνες αθλητές πήραν το 1ο σετ οι Χάρισον/Γκοφ ισοφάρισαν σε 1-1 και η πρόκριση κρίθηκε στο super tie break των 10 πόντων





Το tie που άρχισε στις τέσσερις το πρωί με τη νίκη της Γκοφ επί της Σάκκαρη, συνεχίστηκε με τη νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά επί του Τέιλορ Φριτζ και κορυφώθηκε με τη μονομαχία των 90 λεπτών στο μικτό διπλό.







Εκεί οι Τσιτσιπάς και Σάκκαρη πήραν το 1ο σετ οι Χάρισον/Γκοφ ισοφάρισαν σε 1-1 και η πρόκριση κρίθηκε στο super tie break των 10 πόντων με τις ΗΠΑ να προηγούνται με 5-0 και 6-1, την Ελλάδα να ισοφαρίζει 6-6, αλλά η ανατροπή μα μην έρχεται στο τέλος, αφήνοντας μια γλυκόπικρη γεύση στην Team Hellas.







Όμως ακολούθησε η αντεπίθεση της ελληνικής ομάδας, αρχικά μείωσε σε 3-2, πέτυχε το δικό της break point (3-3) και με love game πήρε κεφάλι στο σκορ με 4-3.



Και όχι μόνο αυτό, με νέο break η Ελλάδα ξέφυγε με 5-3 και τον Τσιτσιπά να σερβίρει για την κατάκτηση του σετ, η εθνική ομάδα βρέθηκε με δύο set point, όμως δεν τα εκμεταλλεύτηκε με τις ΗΠΑ να πετυχαίνουν break και να μειώνουν σε 5-4.



Το 2ο σετ άρχισε με love game από κάθε ομάδα (1-1), με τις ΗΠA με break να κάνουν το 2-1, όμως η ελληνική ομάδα απάντησε με τον ίδιο τρόπο για το 2-2.



Με τις δυο ομάδες να διατηρούν το σερβίς τους το σκορ έγινε 3-3, με τις ΗΠΑ στο 7ο game να προηγούνται 0-40 και να πετυχαίνουν το break για να προσπεράσουν με 4-3.



Οι ΗΠΑ ξέφυγαν με 5-3, έφθασαν σε set point στο επόμενο game, όμως η Team Hellas άντεξε, μειώνοντας σε 5-4, όμως οι ΗΠΑ κατέκτησαν το σετ με 6-4 και όλα κρίθηκαν στο super tie break των 10 πόντων.



Εκεί η ομάδα των ΗΠΑ προηγήθηκαν με 5-0 και 6-1, όμως η ελληνική ομάδα δεν τα παράτησε, καθώς με πέντε σερί πόντους ισοφάρισε σε 6-6. Οι ΗΠΑ με το δικό τους σερί βρέθηκαν με τρία match points (9-6), η Ελλάδα μείωσε σε 9-8, όμως δεν άντεξε, με τον Χάρισον να κατακτά τον επόμενο πόντο για το 10-8 και να τελειώνει την πρόκριση υπέρ των ΗΠΑ στα ημιτελικά.