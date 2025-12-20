Το μήνυμά της από τη Νέα Υόρκη
Euroleague: Τέλος ο Χέρμπερτ από τη Μπάγερν
Πλήρωσε το καταστροφικό ξεκίνημα της ομάδας του στη Euroleague και μετά τη βαριά ήττα από τη Μονακό, αποτέλεσε παρελθόν για τους Βαυαρούς
Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Μπάγερν Μονάχου αποτελεί ο Γκόρντον Χέρμπερτ μία ημέρα μετά τη βαριά ήττα από τη Μονακό.
Ο 66χρονος προπονητής «πλήρωσε» το κακό διάστημα που διανύουν οι Βαυαροί και τα διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα και ύστερα από συνάντηση που είχε το Σάββατο (20/12) με τη διοίκηση της Μπάγερν, αποφασίστηκε να τερματίσουν τη συνεργασία τους.
Ο Χέρμπερτ βρισκόταν στο «τιμόνι» της Μπάγερν τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, όμως τα διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα ανάγκασαν τους Βαυαρούς να προχωρήσουν στην απομάκρυνση του, όπως παραδέχτηκε ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, Ντράγκαν Τάρλατς.
«Πρώτα απ ‘όλα, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Γκόρντι για το έργο του. Ειδικά την περασμένη σεζόν, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην έξαρση του ενθουσιασμού για το μπάσκετ στο Μόναχο.
Δυστυχώς, όμως, υπάρχουν καταστάσεις στον αθλητισμό που απαιτούν αλλαγή ως τον μόνο δρόμο προς τα εμπρός», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Τάρλατς.
