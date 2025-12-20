Euroleague: Τέλος ο Χέρμπερτ από τη Μπάγερν
SPORTS
Μπάγερν Μονάχου Γκόρντον Χέρμπερτ Euroleague

Euroleague: Τέλος ο Χέρμπερτ από τη Μπάγερν

Πλήρωσε το καταστροφικό ξεκίνημα της ομάδας του στη Euroleague και μετά τη βαριά ήττα από τη Μονακό, αποτέλεσε παρελθόν για τους Βαυαρούς

Euroleague: Τέλος ο Χέρμπερτ από τη Μπάγερν
3 ΣΧΟΛΙΑ
Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Μπάγερν Μονάχου αποτελεί ο Γκόρντον Χέρμπερτ μία ημέρα μετά τη βαριά ήττα από τη Μονακό.

Ο 66χρονος προπονητής «πλήρωσε» το κακό διάστημα που διανύουν οι Βαυαροί και τα διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα και ύστερα από συνάντηση που είχε το Σάββατο (20/12) με τη διοίκηση της Μπάγερν, αποφασίστηκε να τερματίσουν τη συνεργασία τους.

Ο Χέρμπερτ βρισκόταν στο «τιμόνι» της Μπάγερν τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, όμως τα διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα ανάγκασαν τους Βαυαρούς να προχωρήσουν στην απομάκρυνση του, όπως παραδέχτηκε ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, Ντράγκαν Τάρλατς.

«Πρώτα απ ‘όλα, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Γκόρντι για το έργο του. Ειδικά την περασμένη σεζόν, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην έξαρση του ενθουσιασμού για το μπάσκετ στο Μόναχο.

Δυστυχώς, όμως, υπάρχουν καταστάσεις στον αθλητισμό που απαιτούν αλλαγή ως τον μόνο δρόμο προς τα εμπρός», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Τάρλατς.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης