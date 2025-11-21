Μπαρτζώκας: Εξαιρετικός ο Φουρνιέ, ήταν ομαδική η προσπάθεια

Ο Ολυμπιακός
πήρε αυτό που χρειαζόταν απέναντι στην Παρί
, ένα αποτέλεσμα που τον κρατά σταθερά σε τροχιά κορυφής, αλλά και μια εμφάνιση που ανεβάζει την ψυχολογία. Η επικράτηση με 98-86 στο ΣΕΦ, για τη 12η αγωνιστική της Euroleague, συνδυάστηκε με καλή κυκλοφορία, 24 ασίστ και καθαρό μυαλό στα κρίσιμα σημεία.
Μπαρτζώκας: «Ομαδική υπόθεση – εξαιρετικός ο Φουρνιέ»
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας
, εμφανώς ικανοποιημένος, στάθηκε στην προσήλωση των παικτών του αλλά και στη συνολική εικόνα της ομάδας, τονίζοντας πως το παιχνίδι έκρυβε κινδύνους λόγω του ρυθμού της Παρί.
«Χαίρομαι για τη νίκη, ήταν ένα ματς με παγίδες. Ο αντίπαλος έπαιζε γρήγορα και σκόραρε από νωρίς. Εμείς μοιράσαμε σωστά το παιχνίδι, είχαμε 24 ασίστ και για πρώτη φορά παίξαμε πραγματικά σαν σύνολο. Ο Φουρνιέ
ήταν εξαιρετικός, απλώς περιμέναμε να έρθει αυτή η εμφάνιση, ήταν ομαδική υπόθεση», δήλωσε ο προπονητής των «ερυθρόλευκων».
Φουρνιέ: «Έπρεπε να βρούμε τρόπο να το πάρουμε»
Ο Γάλλος γκαρντ, που έκανε την καλύτερη φετινή εμφάνισή του, στάθηκε στη δυσκολία του παιχνιδιού: «Ψάχναμε πώς θα κερδίσουμε. Εκείνοι σκόραραν δύσκολα σουτ και μας έβαλαν πίεση. Έπρεπε να βρούμε λύση, ακόμη κι αν δεν ήμασταν στη βραδιά μας. Φέτος υπάρχουν διαφορετικές ισορροπίες, όλοι προσπαθούμε να συμβάλουμε και να προσαρμοστούμε στους ρόλους μας».
