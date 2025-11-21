Μπαρτζώκας: Εξαιρετικός ο Φουρνιέ, ήταν ομαδική η προσπάθεια

Οι ερυθρόλευκοι διαχειρίστηκαν τον υψηλό ρυθμό, μοίρασαν σωστά το παιχνίδι και υπερίσχυσαν στα κρίσιμα, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μιλά για «ομαδική υπόθεση» και τον Εβάν Φουρνιέ να τονίζει την προσαρμογή και την εύρεση λύσεων σε δύσκολη βραδιά