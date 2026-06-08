Ανακαινίζω 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα, οι προϋποθέσεις και τα ποσά επιδότησης

Με συνολική επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% των δαπανών, ξεκινά σύντομα το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω»

gov.gr, η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα «Aνακαινίζω», ώστε στη συνέχεια, αρχές Σεπτεμβρίου, να εκκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.



Το πρόγραμμα αποτελεί μία από τις κεντρικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και της έλλειψης διαθέσιμων κατοικιών προς ενοικίαση. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ και φιλοδοξεί να καλύψει περίπου 20.000 κατοικίες, οι οποίες είναι κατασκευασμένες ως το 1990.







Ανακαινίζω 2026, τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες Το πρόγραμμα αφορά ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών και το ποσό της επιδότησης μπορεί να φτάσει έως και τις 36.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι το ακίνητο θα επιστρέψει στην αγορά μακροχρόνιας μίσθωσης. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν το επόμενο διάστημα, να προχωρήσουν σε ένα πρώτο έλεγχο για το αν πληρούν τις βασικούς όρους συμμετοχής. Ο έλεγχος θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr και η διαδικασία θα είναι αυτοματοποιημένη.



Σημαντικό! Οι ιδιοκτήτες είναι απαραίτητο να εκδώσουν δύο έγγραφα, ταυτότητα κτιρίου και πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης προκειμένου να αποδειχθεί ότι το ακίνητο ανεβαίνει τουλάχιστον μία ενεργειακή κατηγορία μετά τις εργασίες.



Τα ποσά επιδότησης Η επιδότηση θα δίνεται ανά τετραγωνικό μέτρο, με πλαφόν τα 300 ευρώ/τ.μ., ενώ η συνολική ενίσχυση όπως αναφέρθηκε μπορεί να φτάσει περίπου τα 36.000 ευρώ. Το βασικό ποσοστό επιδότησης θα κυμαίνεται στο 80%–90% του επιλέξιμου κόστους, με προσαύξηση κατά 5% για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, νοικοκυριά ΑμεΑ, αλλά και για ακίνητα σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές.



Το νέο πρόγραμμα αλλάζει ελαφρά χαρακτήρα και εστιάζει στις εργασίες ανακαίνισης οι οποίες θα επιδοτούνται με ποσοστό έως 90%, ενώ για τις ενεργειακές παρεμβάσεις θα καλύπτεται περίπου το 20% της δαπάνης.



Στο σκέλος της ανακαίνισης, θα επιδοτούνται εργασίες όπως:



Κλείσιμο

Ενίσχυση τοιχοποιίας και αποκατάσταση ζημιών

Αντικατάσταση δαπέδων

Ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας

Στις 15 Ιουνίου πρόκειται να ανοίξει, μέσω του, η διαδικασία επιλεξιμότητας, ώστε στη συνέχεια, αρχές Σεπτεμβρίου, να εκκινήσειΤο πρόγραμμα αποτελεί μία από τις κεντρικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση τηςκαι της έλλειψης διαθέσιμων κατοικιών προς ενοικίαση. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ και φιλοδοξεί να καλύψει περίπου 20.000 κατοικίες, οι οποίες είναι κατασκευασμένες ως το 1990.Το νέο «Ανακαινίζω» θα επιδοτεί ανακαινίσεις κατοικιών κατασκευασμένων έως το 1990, με ενίσχυση έως 300 €/τ.μ. για σπίτια έως 120 τ.μ. Η επιδότηση θα ανέρχεται έως και 95% για ευάλωτες κατηγορίες δικαιούχων όπως ΑμεΑ και μονογονεϊκές οικογένειες, αναλόγως και τη γεωγραφική περιοχή όπου βρίσκονται τα ακίνητα. Στόχος του προγράμματος είναι να ανοίξουν χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα που παραμένουν ανεκμετάλλευτα και να δοθεί ανάσα στο πρόβλημα της στέγης.Το πρόγραμμα αφορά ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών και το ποσό της επιδότησης μπορεί να φτάσει έως και τις 36.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι το ακίνητο θα επιστρέψει στην αγορά μακροχρόνιας μίσθωσης. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν το επόμενο διάστημα, να προχωρήσουν σε ένα πρώτο έλεγχο για το αν πληρούν τις βασικούς όρους συμμετοχής. Ο έλεγχος θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr και η διαδικασία θα είναι αυτοματοποιημένη.Σημαντικό! Οι ιδιοκτήτες είναι απαραίτητο να εκδώσουν δύο έγγραφα, ταυτότητα κτιρίου και πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης προκειμένου να αποδειχθεί ότι το ακίνητο ανεβαίνει τουλάχιστον μία ενεργειακή κατηγορία μετά τις εργασίες.θα δίνεται ανά τετραγωνικό μέτρο, με πλαφόν τα 300 ευρώ/τ.μ., ενώ η συνολική ενίσχυση όπως αναφέρθηκε μπορεί να φτάσει περίπου τα 36.000 ευρώ. Το βασικό ποσοστό επιδότησης θα κυμαίνεται στο 80%–90% του επιλέξιμου κόστους, με προσαύξηση κατά 5% για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, νοικοκυριά ΑμεΑ, αλλά και για ακίνητα σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές.Το νέο πρόγραμμα αλλάζει ελαφρά χαρακτήρα και εστιάζει στις εργασίες ανακαίνισης οι οποίες θα επιδοτούνται με ποσοστό έως 90%, ενώ για τις ενεργειακές παρεμβάσεις θα καλύπτεται περίπου το 20% της δαπάνης.Στο σκέλος της ανακαίνισης, θα επιδοτούνται εργασίες όπως:Υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίεςΕνίσχυση τοιχοποιίας και αποκατάσταση ζημιώνΑντικατάσταση δαπέδωνΑνακαίνιση μπάνιου και κουζίνας

Βαψίματα και αισθητικές παρεμβάσεις

Ενώ στις ενεργειακές παρεμβάσεις περιλαμβάνονται:



Αντικατάσταση κουφωμάτων



Θερμομόνωση σε ταράτσες ή δώματα

Ηλιακό θερμοσίφωνα ή συστήματα ΑΠΕ για ζεστό νερό χρήσης

Συστήματα θέρμανσης και ψύξης (αντλίες θερμότητας, λέβητες βιομάζας)

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Τα εισοδηματικά κριτήρια για να διαπιστώσει κάποιος αν είναι επιλέξιμος βασίζονται σε εκείνα του προγράμματος «Σπίτι Μου 2».



Συγκεκριμένα:



-Έως 25.000 ευρώ για άγαμους.

-Έως 35.000 ευρώ για ζευγάρια (έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης), με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

-Έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.



Mία σημαντική αλλαγή στο Ανακαινίζω 2026 είναι ότι το ποσό θα μεταφέρεται σε δεσμευμένο λογαριασμό ώστε οι πολίτες να λαμβάνουν τα χρήματα άμεσα, με την κατάθεση των σχετικών τιμολογίων.



Οι δικαιούχοι του προγράμματος δεν θα μπορούν να κρατήσουν το ακίνητο κλειστό μετά την ανακαίνιση, καθώς βασικός όρος είναι η διάθεσή του σε μακροχρόνια μίσθωση. Το υπουργείο σχεδιάζει να επιβάλει πλαφόν στο ύψος του ενοικίου, ενώ το πρώτο μισθωτήριο θα πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών ετών. Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής αποχωρήσει νωρίτερα, ο ιδιοκτήτης θα υποχρεούται να προχωρήσει σε νέα μίσθωση για το υπόλοιπο διάστημα χωρίς αύξηση του ενοικίου.

08.06.2026, 09:20