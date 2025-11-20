Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.
Ολυμπιακός: Αγωνία για τον Πασχαλάκη
Ο έμπειρος τερματοφύλακας χτύπησε στην προπόνηση και οι ερυθρόλευκοι περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων του
Τους διεθνείς περίμεναν να επιστρέψουν χωρίς προβλήματα στον Ολυμπιακό, απ' αλλού προέκυψε ο πονοκέφαλος.
Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης τραυματίστηκε στην προπόνηση και παρόλο που ακόμη δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση, υπάρχουν φόβοι ότι δεν πρόκειται για κάτι απλό.
Ο έμπειρος τερματοφύλακας θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να φανεί το μέγεθος του προβλήματος και θα ξεκαθαρίσει αν χρειαστεί να γίνει αλλαγή και στην Ευρωπαϊκή λίστα, όπου λογικά τη θέση του θα πάρει ο Μπότης καθώς η UEFA επιτρέπει την αλλαγή γκολκίπερ χωρίς να είναι απαραίτητο ο νέος τερματοφύλακας να είναι locally trained.
