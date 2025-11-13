H Αρίνα Σαμπαλένκα φόρεσε το μπικίνι της και ξεκουράζεται μετά την πιο προσοδοφόρα σεζόν - Δείτε φωτογραφίες
SPORTS
Αρίνα Σαμπαλένκα Μπικίνι τενίστρια

H Αρίνα Σαμπαλένκα φόρεσε το μπικίνι της και ξεκουράζεται μετά την πιο προσοδοφόρα σεζόν - Δείτε φωτογραφίες

«Είναι η ώρα της χαλάρωσης» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Αρίνα Σαμπαλένκα

H Αρίνα Σαμπαλένκα φόρεσε το μπικίνι της και ξεκουράζεται μετά την πιο προσοδοφόρα σεζόν - Δείτε φωτογραφίες
12 ΣΧΟΛΙΑ
Κάθε «πολεμιστής» χρειάζεται και την ξεκούρασή του και από αυτόν τον κανόνα δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση Αρίνα Σαμπαλένκα.

Έχοντας ολοκληρώσει τη σεζόν που έγραψε ιστορία με τα περισσότερα κέρδη (15 εκατ. δολάρια), η τενίστρια από τη Λευκορωσία αποφάσισε να κάνει ένα διάλειμμα.

Όπως φαίνεται από την ανάρτησή της στο Instagram, η 27χρονη φόρεσε το μπικίνι της και επέλεξε μια εξωτική παραλία για να ξεκουραστεί.

«Είναι η ώρα της χαλάρωσης» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Αρίνα Σαμπαλένκα.

H Αρίνα Σαμπαλένκα φόρεσε το μπικίνι της και ξεκουράζεται μετά την πιο προσοδοφόρα σεζόν - Δείτε φωτογραφίες
H Αρίνα Σαμπαλένκα φόρεσε το μπικίνι της και ξεκουράζεται μετά την πιο προσοδοφόρα σεζόν - Δείτε φωτογραφίες
H Αρίνα Σαμπαλένκα φόρεσε το μπικίνι της και ξεκουράζεται μετά την πιο προσοδοφόρα σεζόν - Δείτε φωτογραφίες
H Αρίνα Σαμπαλένκα φόρεσε το μπικίνι της και ξεκουράζεται μετά την πιο προσοδοφόρα σεζόν - Δείτε φωτογραφίες



Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Ανάρτηση Καμμένου για τον Σαμαρά με φωτογραφία τους από το παρελθόν: «Ξέρεις εσύ…»

Σοκ στον Ολυμπιακό, ρήξη αχίλλειου τένοντα υπέστη ο Κίναν Έβανς: Θα απουσιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα από τα παρκέ - Δείτε βίντεο

Το απόρρητο πρόγραμμα των 9 δισ. της CIA στο Αφγανιστάν - «Βομβάρδισαν» με τροποποιημένους σπόρους παπαρούνας για να πλήξουν το εμπόριο ηρωίνης
12 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης