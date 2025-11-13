H Αρίνα Σαμπαλένκα φόρεσε το μπικίνι της και ξεκουράζεται μετά την πιο προσοδοφόρα σεζόν - Δείτε φωτογραφίες
H Αρίνα Σαμπαλένκα φόρεσε το μπικίνι της και ξεκουράζεται μετά την πιο προσοδοφόρα σεζόν - Δείτε φωτογραφίες
«Είναι η ώρα της χαλάρωσης» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Αρίνα Σαμπαλένκα
Κάθε «πολεμιστής» χρειάζεται και την ξεκούρασή του και από αυτόν τον κανόνα δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση Αρίνα Σαμπαλένκα.
Έχοντας ολοκληρώσει τη σεζόν που έγραψε ιστορία με τα περισσότερα κέρδη (15 εκατ. δολάρια), η τενίστρια από τη Λευκορωσία αποφάσισε να κάνει ένα διάλειμμα.
Όπως φαίνεται από την ανάρτησή της στο Instagram, η 27χρονη φόρεσε το μπικίνι της και επέλεξε μια εξωτική παραλία για να ξεκουραστεί.
«Είναι η ώρα της χαλάρωσης» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Αρίνα Σαμπαλένκα.
Έχοντας ολοκληρώσει τη σεζόν που έγραψε ιστορία με τα περισσότερα κέρδη (15 εκατ. δολάρια), η τενίστρια από τη Λευκορωσία αποφάσισε να κάνει ένα διάλειμμα.
Όπως φαίνεται από την ανάρτησή της στο Instagram, η 27χρονη φόρεσε το μπικίνι της και επέλεξε μια εξωτική παραλία για να ξεκουραστεί.
«Είναι η ώρα της χαλάρωσης» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Αρίνα Σαμπαλένκα.
Ειδήσεις σήμερα:
Ανάρτηση Καμμένου για τον Σαμαρά με φωτογραφία τους από το παρελθόν: «Ξέρεις εσύ…»
Σοκ στον Ολυμπιακό, ρήξη αχίλλειου τένοντα υπέστη ο Κίναν Έβανς: Θα απουσιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα από τα παρκέ - Δείτε βίντεο
Το απόρρητο πρόγραμμα των 9 δισ. της CIA στο Αφγανιστάν - «Βομβάρδισαν» με τροποποιημένους σπόρους παπαρούνας για να πλήξουν το εμπόριο ηρωίνης
Ανάρτηση Καμμένου για τον Σαμαρά με φωτογραφία τους από το παρελθόν: «Ξέρεις εσύ…»
Σοκ στον Ολυμπιακό, ρήξη αχίλλειου τένοντα υπέστη ο Κίναν Έβανς: Θα απουσιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα από τα παρκέ - Δείτε βίντεο
Το απόρρητο πρόγραμμα των 9 δισ. της CIA στο Αφγανιστάν - «Βομβάρδισαν» με τροποποιημένους σπόρους παπαρούνας για να πλήξουν το εμπόριο ηρωίνης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα