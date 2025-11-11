Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
Αρίνα Σαμπαλένκα: Έγραψε ιστορία με έσοδα 15 εκατ. δολάρια στο 2025 και «έσπασε» το ρεκόρ της Σερένα Γουίλιαμς
Η Αρίνα Σαμπαλένκα ολοκλήρωσε την πιο... πλούσια σεζόν στην ιστορία του επαγγελματικού τένις
Έκλεισε το 2025 στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης. Κατέκτησε ένα Grand Slam αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι έκλεισε τη σεζόν κατά 15 εκατ. δολάρια πλουσιότερη.
Ο λόγος για την Αρίνα Σαμπαλένκα. Την 27χρονη Λευκορωσίδα που τα τελευταία χρόνια κυριαρχεί στα κορτ του τένις και έχει πάρει τη... σκυτάλη από την Ίγκα Σβιόντεκ.
Η Αρίνα Σαμπαλένκα κέρδισε μέσα στο 2025 μόνο από τους αγώνες της στο τένις το ποσό των 15.008.519 δολαρίων και πήρε το ρεκόρ από την Σερένα Γουίλιαμς.
Η θρυλική Αμερικανίδα το 2013 είχε εισπράξει το ποσό των 12.385.572 δολαρίων και το ρεκόρ της κρατούσε για 12 χρόνια μέχρι να εμφανιστεί η Σαμπαλένκα.
Η Λευκορωσίδα έχει πλέον την πιο... πλούσια από πλευράς εσόδων στην ιστορία του επαγγελματικού τένις (WTA). Συνολικά μόνο από το τένις έχει βγάλει το ποσό των 45.175.621 δολαρίων και είναι στο Νο2 της σχετικής λίστας.
Τα περισσότερα χρήματα από το επαγγελματικό τένις έχει βγάλει η Σερένα Γουίλιαμς και είναι 94,816,730 δολάρια! Η Αρίνα Σαμπαλένκα φέτος μόνο από την κατάκτηση του US Open πήρε 5 εκατ. δολάρια ενώ από την δεύτερη θέση στο 2.695.000 εκατομμύρια δολάρια.
Το 2024 το Forbes έγραφε ότι τα συνολικά της κέρδη φτάνουν τα 18,7 εκατ. δολάρια αλλά για το 2025 δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί η σχετική λίστα.
Συνολικά στην καριέρα της έχει 21 τίτλους εκ των οποίων οι 4 είναι Grand Slam.
Aryna Sabalenka after grabbing her US Open winners check for $5 million
💀💀💀💀💀💀💀💀 pic.twitter.com/xBdhX04AKf
