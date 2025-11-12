Σοκ στον Ολυμπιακό, ρήξη αχίλλειου τένοντα υπέστη ο Κίναν Έβανς: Θα απουσιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα από τα παρκέ - Δείτε βίντεο
Σοκ στον Ολυμπιακό, ρήξη αχίλλειου τένοντα υπέστη ο Κίναν Έβανς: Θα απουσιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα από τα παρκέ - Δείτε βίντεο
Η τύχη γύρισε και πάλι την πλάτη στον Αμερικανό γκαρντ - Δεν πρόλαβε να επιστρέψει από την πολύμηνη απουσία του και τραυματίστηκε ξανά
Άτυχος, για πολλοστή φορά στην καριέρα του, στάθηκε ο Κίναν Έβανς, καθώς, σύμφωνα με ενημέρωση του Ολυμπιακού, υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα.
Ο Αμερικανός πάτησε στο παρκέ 2 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει η πρώτη περίοδος της αναμέτρησης με τη Ζάλγκιρις, αλλά η χαρά όλων κράτησε μόλις δύο λεπτά.
Σε μια ανύποπτη φάση, χωρίς να τον μαρκάρει κάποιος, ο Έβανς έπεσε κάτω, καθώς, όπως φάνηκε από το τηλεοπτικό replay, γύρισε το πόδι του στο παρκέ.
Το ΣΕΦ σίγησε, πάγωσε με τον Έβανς να φωνάζει «no way, no way» («αποκλείεται, αποκλείεται) και τους γιατρούς του Ολυμπιακού να τρέχουν από πάνω του όπως και οι συμπαίκτες του. Δευτερόλεπτα αργότερα μεταφέρθηκε υποβασταζόμενος στα αποδυτήρια, με το γήπεδο να χειροκροτεί.
Δείτε ΕΔΩ και το βίντεο της NOVA.
Ο Ολυμπιακός, μετά την επίσημη διάγνωση του τραυματισμού, έκανε ένα ξεχωριστό ποστ για τον Κίναν Έβανς, όπου του έστειλε και μήνυμα συμπαράστασης
Αναλυτικά το ποστάρισμα του Ολυμπιακού για τον Κίναν Έβανς:
«Ο Κίναν Έβανς υπέστη ρήξη αχιλλείου στο αριστερό του πόδι.
Είμαστε όλοι μαζί σου Κίναν. Μείνει δυνατός και επέστρεψε δυνατότερος»
Υπενθυμίζουμε ότι ο Κίναν Έβανς, όταν αγωνιζόταν στη Ζάλγκιρις, είχε υποστεί ρήξη αχίλλειου τένοντα στο δεξιό του πόδι στις 5 Ιανουαρίου του 2023 και ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στις 26 Μαΐου του 2024.
Ο Κίναν Έβανς δεν είναι απλώς ένας ταλαντούχος γκαρντ, μαζί του κουβαλάει μία ιστορία τεράστιας ψυχικής δύναμης και επιμονής, καθώς η καριέρα του έχει σημαδευτεί από πολύ σοβαρούς τραυματισμούς.
Το χρονικό της ατυχίας
5 Ιανουαρίου 2023: Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία της καριέρας του ήρθε στις 5 Ιανουαρίου 2023, σε αγώνα κανονικής περιόδου της EuroLeague απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Ο Έβανς, που μέχρι τότε είχε ξεκινήσει τη σεζόν εντυπωσιακά με τη Ζαλγκίρις (15.9 πόντους, 3.2 ριμπάουντ, 3.7 ασίστ, 1 κλέψιμο), υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα καθώς τραυματίστηκε μόλις στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Έβανς δεν τα παράτησε. Δούλεψε αδιάκοπα και στις 8 Σεπτεμβρίου 2023, οκτώ μήνες αργότερα, επέστρεψε σε φιλικό απέναντι στη Λιετκαμπέλις.
26 Μαΐου 2024: Η μοίρα, όμως, συνέχιζε να παίζει περίεργα παιχνίδια εναντίον του. Στις 26 Μαΐου 2024, κατά τη διάρκεια του τρίτου τελικού του λιθουανικού πρωταθλήματος ανάμεσα στη Ζαλγκίρις και τη Λιετκαμπέλις, ο Κίναν Έβανς σωριάστηκε ξανά στο παρκέ. Οι εκφράσεις στο πρόσωπό του και τα δάκρυα μιλούσαν μόνα τους και η διάγνωση ήταν κι αυτή σκληρή, καθώς υπέστη ρήξη επιγονατιδικού συνδέσμου. Το χρονικό διάστημα του τραυματισμού του συνέπεσε με τη συμφωνία του με τον Ολυμπιακό. Παρότι γνώριζε ότι ο παίκτης θα μείνει για καιρό εκτός δράσης, η ομάδα τίμησε τη δέσμευσή της και στάθηκε δίπλα της.
17 Σεπτεμβρίου 2025: Όταν όλα έδειχναν να μπαίνουν στη θέση τους, η ατυχία χτύπησε για τρίτη φορά. Στις 17 Σεπτεμβρίου 2025, λίγες ημέρες πριν από το Super Cup και την πρεμιέρα της EuroLeague, ο Κίναν Έβανς υπέστη οστεοχόνδρινη βλάβη στη δεξιά επιγονατίδα.
12 Νοεμβρίου 2025: Αυτό το σενάριο δεν το περίμενε κανείς... Στην επιστροφή του στην EuroLeague μετά από 580 μέρες, στο παιχνίδι απέναντι στη Ζαλγκίρις, την ομάδα που πίστεψε και πόνεσε μαζί του, ο Κίναν Έβανς τραυματίστηκε ξανά συγκλονίζοντας άπαντες στο ΣΕΦ.
