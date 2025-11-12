Ανάρτηση Καμμένου για τον Σαμαρά με φωτογραφία τους από το παρελθόν: «Ξέρεις εσύ…»
Αντώνης Σαμαράς Πάνος Καμμένος

Ανάρτηση Καμμένου για τον Σαμαρά με φωτογραφία τους από το παρελθόν: «Ξέρεις εσύ…»

Υπονοούμενα από τον Πάνο Καμμένο για τον άλλοτε συνοδοιπόρο του στη ΝΔ - Σε χθεσινή του συνέντευξη, είχε πει πως «το αρχαιότερο επάγγελμα στον κόσμο έχει και πολιτική εκδοχή και είναι ο Αντώνης Σαμαράς»

Ανάρτηση Καμμένου για τον Σαμαρά με φωτογραφία τους από το παρελθόν: «Ξέρεις εσύ…»
Μια ανάρτηση με φωτογραφία από τα νεανικά τους χρόνια και με ένα αινιγματικό μήνυμα να την συνοδεύει έκανε ο Πάνος Καμμένος, συνεχίζοντας την επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά

Πιο συγκεκριμένα, ο Πάνος Καμμένος ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ μια φωτογραφία από τα χρόνια, όπου τόσο ο ίδιος όσο και ο Αντώνης Σαμαράς ανήκαν στη Νέα Δημοκρατία. Ο πρώην υπουργός συνόδευσε τη δημοσίευσή του, με τη φράση «Ξέρεις εσύ…», δίχως να λέει περισσότερα.

Υπενθυμίζεται ότι, σε τηλεοπτική του συνέντευξη το βράδυ της Δευτέρας, ο Πάνος Καμμένος αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο επιστροφής των ΑΝΕΛ στην κεντρική πολιτική σκηνή, στον Αλέξη Τσίπρα και την Αριστερά, αλλά και στον Αντώνη Σαμαρά, στον οποίο εξαπέλυσε επίθεση, λέγοντας ότι «το αρχαιότερο επάγγελμα στον κόσμο έχει και πολιτική εκδοχή και είναι ο Αντώνης Σαμαράς».

«Ξέρετε, το αρχαιότερο επάγγελμα στον κόσμο έχει και πολιτική εκδοχή και είναι ο Αντώνης Σαμαράς, που ανέτρεψε το 1993 τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τώρα επανέρχεται να κάνει το ίδιο. Δεν μπορεί αυτός που παρέδωσε τη ΝΔ στο ΠΑΣΟΚ να λέει για σημιτικό μόρφωμα» είπε χαρακτηριστικά.


Κλείσιμο
Κατά τον Πάνο Καμμένο, «ο Σαμαράς προσπαθεί να εξουδετερώσει οποιαδήποτε δύναμη είναι δεξιά της ΝΔ, π.χ. η επίθεση κατά της κυρίας Καρυστιανού είναι απίστευτη. Κάποια συμφέροντα χρησιμοποιούν τον Σαμαρά, για να ελέγξουν τη σημερινή κυβέρνηση ή να εκτελέσουν τις όποιες δυνάμεις επιχειρούν να αναπτυχθούν. Με το που βγήκε μέτρηση όπου η Καρυστιανού ήταν με τριπλάσια ποσοστά από τον Σαμαρά, βγήκε ο Καραχάλιος σε τρεις συνεντεύξεις στο ίδιο κανάλι με τον Αντώνη Σαμαρά, για να τα βάλουν με μια μητέρα που έχασε το παιδί της».

