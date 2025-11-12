Ανάρτηση Καμμένου για τον Σαμαρά με φωτογραφία τους από το παρελθόν: «Ξέρεις εσύ…»

Υπονοούμενα από τον Πάνο Καμμένο για τον άλλοτε συνοδοιπόρο του στη ΝΔ - Σε χθεσινή του συνέντευξη, είχε πει πως « το αρχαιότερο επάγγελμα στον κόσμο έχει και πολιτική εκδοχή και είναι ο Αντώνης Σαμαράς»