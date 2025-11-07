Μπαρτζώκας: «Μόλις αρχίσαμε να παίζουμε άμυνα, το παιχνίδι γύρισε»
Μπαρτζώκας: «Μόλις αρχίσαμε να παίζουμε άμυνα, το παιχνίδι γύρισε»
Ο τεχνικός του Ολυμπιακού στάθηκε στη σπουδαιότητα της άμυνας στο τελευταίο δεκάλεπτο και αποθέωσε τον Μιλουτίνοφ για την καθοριστική του παρουσία
Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας της Παρτίζαν του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στο ΣΕΦ με 80-71, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της EuroLeague. Η νίκη ήταν αποτέλεσμα μιας εντυπωσιακής ανατροπής στην κρίσιμη τέταρτη περίοδο, όπου οι «ερυθρόλευκοι» «ξύπνησαν» αμυντικά.
Η ομάδα του Πειραιά βρέθηκε πίσω στο σκορ με 54-62 στο 32ο λεπτό, αλλά με ένα επιμέρους σκορ 27-13 στο τελευταίο δεκάλεπτο, εξασφάλισε τη νίκη και ανέβασε το ρεκόρ της σε 6-3. Για την Παρτίζαν, αυτή ήταν η τέταρτη συνεχόμενη ήττα.
Μπαρτζώκας: «Μέχρι τότε δεν είχαμε ακουμπήσει κανέναν»
Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, τόνισε ότι το κλειδί της νίκης ήταν η αμυντική αφύπνιση της ομάδας στην τελευταία περίοδο:
«Το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν κάτι που… Ήταν πολύ σημαντικό να κερδίσουμε το παιχνίδι πρώτα απ’ όλα. Το σκορ στο 4ο δεκάλεπτο ήταν 27-13. Φαίνεται πως ξεκινήσαμε να παίζουμε άμυνα. Μέχρι τότε δεν είχαμε ακουμπήσει κανέναν».
Ο Μπαρτζώκας παραδέχθηκε ότι η ομάδα του ήταν κακή στις επαφές για τρία δεκάλεπτα: «Σε αυτά τα παιχνίδια οι επαφές, οι μονομαχίες είναι πολύ σημαντικές. Κάναμε πολύ κακή δουλειά σε αυτό για τρία δεκάλεπτα. Παίξαμε την κανονική μας άμυνα στο τέταρτο».
Ο Έλληνας τεχνικός έδωσε τα εύσημα στον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος ήταν καθοριστικός με τις ενέργειές του στο τέλος:
«Ήταν καθοριστικός για το παιχνίδι. Εκείνο το μπλοκ, εκείνη η άμυνα στο τέλος, ήταν πολύ σημαντικό. Αλλά όλοι. Αρχίσαμε να παίζουμε άμυνα στο τελευταίο δεκάλεπτο».
Ο Μπαρτζώκας επεσήμανε την αρχική αφελής αντιμετώπιση της Παρτίζαν κοντά στο καλάθι: «Πιστεύαμε πως θα πασάρουν έξω και είχαν συνεχώς απαντήσεις μέσα στο ζωγραφιστό. Οπότε μόλις ξεκινήσαμε να το κάνουμε αυτό [να μην τους αφήνουμε να σκοράρουν], κερδίσαμε το παιχνίδι».
Τέλος, ο προπονητής στάθηκε στη συνολική προσπάθεια: «Παρ’ όλο που είχαμε περισσότερα λάθη από ασίστ, είμασταν πολύ συνεπείς στα ριμπάουντ και τελικά βρήκαμε τρόπο να πάρουμε το παιχνίδι που είναι πολύ σημαντικό για εμάς».
