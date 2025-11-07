Ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χώρας με την στήριξη της COSMOTE TELEKOM
Παναθηναϊκός: Νέο πρόβλημα με τον Λεσόρ, επανεκτιμάται η επιστροφή του - Πάει για δύο σέντερ το «Τριφύλλι»
Μετά τι ενοχλήσεις που ένιωσε ξανά, υποβλήθηκε σε μαγνητική και φάνηκε πως εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα
Το πολυαναμενόμενο comeback του Ματίας Λεσόρ στον Παναθηναϊκό, θα καθυστερήσει σύμφωνα μετά τα όσα προέκυψαν από τη νέα μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε ο Γάλλος σέντερ.
Όλο αυτό αλλάζει το σκηνικό γύρω από την αισιοδοξία που υπήρχε πριν μερικές εβδομάδες η οποία είχε φανεί και στις δηλώσεις του Εργκίν Άταμαν όταν είχε τοποθετηθεί για το ζήτημα λέγοντας: «Η θεραπεία του Λεσόρ συνεχίζεται και αυτή τη στιγμή πηγαίνει πολύ καλά. Περιμένουμε να επιστρέψει στο γήπεδο σε τρεις εβδομάδες», μετα το διπλό του Παναθηναϊκού απέναντι στην Αναντολού Εφές.
Μετά την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα, ο Τούρκος προπονητής έκανε γνωστή τη θολή εικόνα γύρω από την κατάσταση του Γάλλου σέντερ λέγοντας τελικά πως δεν είναι ξεκάθαρο το πότε θα επιστρέψει.
Ο Ματίας Λεσόρ λίγο πριν μπει στις ομαδικές προπονήσεις αισθάνθηκε ξανά κάποιες ενοχλήσεις με αποτέλεσμα να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις. Τα αποτελέσματα της μαγνητικής έκριναν πως θα χρειαστεί να επανεκτιμηθεί η κατάστασή του πηγαίνοντας αναπόφευκτα πίσω τη διαδικασία επιστροφής του στα παρκέ.
Κι ενώ βρισκόμαστε εν αναμονή επίσημης ενημέρωσης για τον Ματίας Λεσόρ, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην αγορά αναζητώντας και δεύτερο σέντερ. Ήδη έψαχνε κάποιον πρώτης τάξεως ψηλό μετά τους τραυματισμούς και των Ομέρ Γιούρτσεβεν και Ρισόν Χολμς που προέκυψαν, ωστόσο τα νέα δεδομένα όχι μόνο επισπεύδουν τη διαδικασία, αλλά απαιτούν περαιτέρω ενίσχυση.
