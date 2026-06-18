Πέθανε στα 35 της η Ντέιβι Τσέις, η φωνή της «Λίλο» και πρωταγωνίστρια του «The Ring»

Η ηθοποιός υπέκυψε σε επιπλοκές από μηνιγγίτιδα και σηψαιμία μετά από σοβαρή επιδείνωση της υγείας της - Η τελευταία της ανάρτηση και η έκκληση του συντρόφου της





Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο σύντροφός της, Ρόι Ερνάντεζ, η ηθοποιός κατέληξε εξαιτίας μηνιγγίτιδας και λοίμωξης του αίματος, οι οποίες προκάλεσαν σηψαιμία και οδήγησαν τελικά στην κατάρρευση του οργανισμού της.







Ο Ερνάντεζ ανέφερε ότι η ζωή τους άλλαξε ριζικά όταν η ηθοποιός διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα και πολλαπλές σοβαρές λοιμώξεις του αίματος. Όπως υποστήριξε, οι γιατροί τον είχαν προειδοποιήσει πως η κατάστασή της ήταν εξαιρετικά κρίσιμη και ότι ενδεχομένως να της απέμενε ελάχιστος χρόνος ζωής.







Η τελευταία ανάρτηση και το κύμα συγκίνησης Μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης του θανάτου της, επανήλθε στο προσκήνιο μία από τις τελευταίες αναρτήσεις της στο Instagram.



Στις 19 Νοεμβρίου 2017, η ηθοποιός είχε δημοσιεύσει μια ασπρόμαυρη φωτογραφία στην οποία ποζάρει δίπλα σε ένα μπαλόνι-μονόκερο, απολαμβάνοντας μια ηλιόλουστη ημέρα. Στη φωτογραφία φορούσε μαύρο ημιδιάφανο τοπ, μαύρο τζιν με φθορές, γυαλιά ηλίου και ένα μακρύ κολιέ.



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Μετά την ανακοίνωση του θανάτου της, οι θαυμαστές της κατέκλυσαν την ανάρτηση με μηνύματα αποχαιρετισμού και συγκίνησης.



Θλίψη έχει προκαλέσει στον χώρο του θεάματος η είδηση του θανάτου της Ντέιβι Τσέις (Daveigh Chase) σε ηλικία 35 ετών. Η ηθοποιός που έγινε γνωστή ως η φωνή της «Λίλο» στο «Lilo & Stitch» και ως Σαμάρα Μόργκαν στην ταινία τρόμου «The Ring» πέθανε την Τρίτη, έπειτα από σοβαρές επιπλοκές στην υγεία της, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το TMZ.Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο σύντροφός της, Ρόι Ερνάντεζ, η ηθοποιός κατέληξε εξαιτίας μηνιγγίτιδας και λοίμωξης του αίματος, οι οποίες προκάλεσαν σηψαιμία και οδήγησαν τελικά στην κατάρρευση του οργανισμού της.Όπως έγινε γνωστό, η Τσέις είχε νοσηλευτεί νωρίτερα μέσα στον μήνα σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες λόγω σοβαρού υποσιτισμού, ενώ η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί δραματικά τις τελευταίες εβδομάδες.Ο Ερνάντεζ ανέφερε ότι η ζωή τους άλλαξε ριζικά όταν η ηθοποιός διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα και πολλαπλές σοβαρές λοιμώξεις του αίματος. Όπως υποστήριξε, οι γιατροί τον είχαν προειδοποιήσει πως η κατάστασή της ήταν εξαιρετικά κρίσιμη και ότι ενδεχομένως να της απέμενε ελάχιστος χρόνος ζωής.Μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης του θανάτου της, επανήλθε στο προσκήνιο μία από τις τελευταίες αναρτήσεις της στο Instagram.Στις 19 Νοεμβρίου 2017, η ηθοποιός είχε δημοσιεύσει μια ασπρόμαυρη φωτογραφία στην οποία ποζάρει δίπλα σε ένα μπαλόνι-μονόκερο, απολαμβάνοντας μια ηλιόλουστη ημέρα. Στη φωτογραφία φορούσε μαύρο ημιδιάφανο τοπ, μαύρο τζιν με φθορές, γυαλιά ηλίου και ένα μακρύ κολιέ.Στη λεζάντα είχε γράψει: «Οι μονόκεροι ΥΠΑΡΧΟΥΝ 😻».Μετά την ανακοίνωση του θανάτου της, οι θαυμαστές της κατέκλυσαν την ανάρτηση με μηνύματα αποχαιρετισμού και συγκίνησης.

«Αναπαύσου εν ειρήνη και ευχαριστούμε», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Αναπαύσου γαλήνια στον Παράδεισο».







Άλλοι εξέφρασαν τη θλίψη τους για την απώλεια της ηθοποιού, ευχαριστώντας τη για τους ρόλους που σημάδεψαν τα παιδικά και εφηβικά τους χρόνια, ενώ αρκετοί δημοσίευσαν φωτογραφίες και εικόνες από τις πιο γνωστές κινηματογραφικές εμφανίσεις της.



Η έκκληση για βοήθεια μέσω GoFundMe Λίγο πριν από τον θάνατό της, ο Ρόι Ερνάντεζ είχε δημιουργήσει καμπάνια στην πλατφόρμα GoFundMe με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για τη φροντίδα της ηθοποιού και τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών κατά τις τελευταίες ημέρες της ζωής της.



Στο συγκινητικό μήνυμά του περιέγραφε τη σύντροφό του ως «φως» στη ζωή του και αποκάλυπτε ότι πίσω από τη λαμπρή παιδική καριέρα της υπήρχαν βαθιά προσωπικά τραύματα και δύσκολες εμπειρίες.



Όπως ανέφερε, η Τσέις είχε βιώσει μια δύσκολη παιδική ηλικία, μια επώδυνη αποξένωση από την οικογένειά της, ενώ για χρόνια βρέθηκε αντιμέτωπη με εκφοβισμό και ανασφάλεια στο κέντρο του Λος Άντζελες.



Στην έκκλησή του προς το κοινό ζητούσε οικονομική ενίσχυση ή ακόμη και μια προσευχή, ευχαριστώντας όσους θα μπορούσαν να σταθούν στο πλευρό τους. Μέχρι τη στιγμή που έγινε γνωστός ο θάνατός της, η καμπάνια είχε συγκεντρώσει μόλις 325 δολάρια, έναντι στόχου 5.500 δολαρίων.



Η καριέρα που σημάδεψε μια γενιά θεατών Η Ντέιβι Τσέις έγινε γνωστή σε πολύ νεαρή ηλικία όταν, το 2002, χάρισε τη φωνή της στη «Λίλο» στην επιτυχημένη ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney «Lilo & Stitch», καθώς και στη μεταγενέστερη τηλεοπτική συνέχεια της παραγωγής.



Παράλληλα, συμμετείχε στην αγγλόφωνη μεταγλώττιση της βραβευμένης ταινίας anime «Spirited Away», δανείζοντας τη φωνή της στην πρωταγωνίστρια Τσιχίρο Ογκίνο.







Η μεγάλη κινηματογραφική της αναγνώριση ήρθε μέσα από τον ρόλο της Σαμάρα Μόργκαν στο «The Ring», μια ερμηνεία που της χάρισε το βραβείο MTV Movie Award στην κατηγορία του Καλύτερου Κακού.



Από το 2006 συμμετείχε στη δημοφιλή σειρά του HBO «Big Love», υποδυόμενη τη Ρόντα Βόλμερ σε συνολικά 32 επεισόδια.



Στην πορεία της καριέρας της εμφανίστηκε επίσης στις παραγωγές «Donnie Darko», «Sabrina, the Teenage Witch», «Beethoven's 5th», «ER», «Mercy» και σε πολλές ακόμη κινηματογραφικές και τηλεοπτικές δουλειές που την καθιέρωσαν ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παιδικές ηθοποιούς της γενιάς της.