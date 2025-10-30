Η Villa Luxury Beds μετατρέπει τον ύπνο σε εμπειρία ξεκούρασης, προσφέροντας στρώματα που παντρεύουν την υψηλή αισθητική με την απόλυτη άνεση.
Τζόκοβιτς: Είναι τιμή μου να ζω στην Αθήνα και να βρίσκομαι στην Ελλάδα που αγαπώ
Τζόκοβιτς: Είναι τιμή μου να ζω στην Αθήνα και να βρίσκομαι στην Ελλάδα που αγαπώ
Ο διάσημος τενίστας έδωσε το παρόν σε ΣΕΦ και ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει τους αγώνες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στην Euroleague - Τι είπε για το τουρνουά ATP 250, τον Τσιτσιπά και τη Σάκκαρη
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος εδώ και λίγο καιρό έχει εγκατασταθεί μόνιμα στην Αθήνα, έδωσε το παρόν τόσο στο ΟΑΚΑ όσο και στο ΣΕΦ για τους αγώνες του Παναθηναϊκού κόντρα στη Μακάμπι και του Ολυμπιακού κόντρα στη Μονακό για την Euroleague.
Την Τρίτη (28/10) ο Τζόκοβιτς παρακολούθησε τον αγώνα του Παναθηναϊκού μέσα από μία από τις σουίτες του γηπέδου (μαζί με τον γιο του Στέφαν) και όταν από το cube εμφανίστηκε η εικόνα, ακούστηκαν αρκετές αποδοκιμασίες, προφανώς λόγω του βίντεο της περασμένης εβδομάδας όταν είδε τον αγώνα του αγαπημένου Ερυθρού Αστέρα και εμφανίστηκε να λέει ένα σύνθημα υπέρ του Ολυμπιακού.
Μία ημέρα αργότερα βρέθηκε στο ΣΕΦ για να δει από κοντά τον «αγαπημένο» του Ολυμπιακό, που φιλοξενούσε τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.
From Belgrade to Athens, the 🐐 of tennis is just like all of us FR #EveryGameMatters pic.twitter.com/ShUQJr6oNP— EuroLeague (@EuroLeague) October 28, 2025
Όταν η κάμερα τον έδειξε στο γήπεδο ο κόσμος τον αποθέωσε και εκείνος ανταπέδωσε το χειροκρότημα. Ο Τζόκοβιτς δεν έχει κρύψει τη συμπάθειά του για τον Ολυμπιακό και πριν από λίγες ημέρες σε αγώνα του Ερυθρού Αστέρα είχε... πιαστεί από την κάμερα να τραγουδάει συνθήματα της ομάδας του Πειραιά.
One game in Athens wasn’t enough 😎— EuroLeague (@EuroLeague) October 29, 2025
The 🐐 of tennis aka @DjokerNole is with us again tonight, this time watching the #RivalrySeries game between @Olympiacos_BC & @ASMonaco_Basket 🤩🎾 pic.twitter.com/4sLFBT3zbv
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ANT1 την ώρα που έβγαινε από το ΣΕΦ, ο Σέρβος σούπερσταρ του τένις δήλωσε στα ελληνικά «Γεια σας, Ελλάδα σ’ αγαπώ».
Novak Djokovic 🤝 @Olympiacos_BC fans @DjokerNole is loving the vibes in Piraeus! pic.twitter.com/JSEpl9Tr4i— EuroLeague (@EuroLeague) October 29, 2025
Επίσης, λίγο μετά την αναμέτρηση των «ερυθρόλευκων» με τη Μονακό, μίλησε στην κάμερα της Nova για την εγκατάστασή του στην Ελλάδα και στην Αθήνα, αποθεώνοντας τις δύο ελληνικές ομάδας, ενώ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον Στέφανο Τσιτσιπά και τη Μαρία Σάκκαρη.
Αναλυτικά η δήλωση του Τζόκοβιτς:
«Είναι τιμή μου που βρίσκομαι στην Ελλάδα, στην Αθήνα, σε μία χώρα και πόλη που αγαπάω. Οι Σέρβοι και οι Έλληνες ιστορικά ήταν πάντα κοντά. Είμαστε στην πόλη του αθλητισμού. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι τρομεροί σύλλογοι σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ και τώρα έχουμε και το τένις.
Νομίζω η Αθήνα θα φιλοξενήσει ATP τουρνουά μετά από 30 χρόνια. Είμαι όλοι ενθουσιασμένοι. Προφανώς, ο Τσιτσιπας και η Σάκκαρη έφεραν επιτυχίες στο τένις τα τελευταία 10-15 χρόνια. Αυτή η χώρα και η πόλη αξίζουν να διοργανώσουν ένα τουρνουά. Ανυπομονώ. Κάνω ό,τι μπορώ για να είμαι έτοιμος να παίξω το καλύτερό μου τένις.
Χθες ήμουν στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, σήμερα στου Ολυμπιακού. Είναι η πρώτη φορά. Λατρεύω το μπάσκετ, είναι το μεγαλύτερο άθλημα στη χώρα μου. Λατρεύω να παρακολουθώ μπάσκετ και ειδικά την Euroleague».
