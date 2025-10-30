Τζόκοβιτς: Είναι τιμή μου να ζω στην Αθήνα και να βρίσκομαι στην Ελλάδα που αγαπώ

Επίσης, λίγο μετά την αναμέτρηση των «ερυθρόλευκων» με τη Μονακό, μίλησε στην κάμερα της Nova για την εγκατάστασή του στην Ελλάδα και στην Αθήνα, αποθεώνοντας τις δύο ελληνικές ομάδας, ενώ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον Στέφανο Τσιτσιπά και τη Μαρία Σάκκαρη.Αναλυτικά η δήλωση του Τζόκοβιτς:. Οι Σέρβοι και οι Έλληνες ιστορικά ήταν πάντα κοντά. Είμαστε στην πόλη του αθλητισμού.σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ και τώρα έχουμε και το τένις.Νομίζω η Αθήνα θα φιλοξενήσει ATP τουρνουά μετά από 30 χρόνια. Είμαι όλοι ενθουσιασμένοι. Προφανώς, οέφεραν επιτυχίες στο τένις τα τελευταία 10-15 χρόνια.. Ανυπομονώ. Κάνω ό,τι μπορώ για να είμαι έτοιμος να παίξω το καλύτερό μου τένις.Χθες ήμουν στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, σήμερα στου Ολυμπιακού. Είναι η πρώτη φορά., είναι το μεγαλύτερο άθλημα στη χώρα μου. Λατρεύω να παρακολουθώ μπάσκετ και ειδικά την Euroleague».