Euroleague: Απίθανη ανατροπή από το -13 ο Ολυμπιακός στο Βελιγράδι, διπλό και η Αρμάνι στο Κάουνας - Δείτε βίντεο

Οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 95-94 της Μακάμπι και ανέβηκαν το 3-2, σπουδαία νίκη και για την Αρμάνι στην έδρα της Ζαλγκίρις με 89-78 - Η Ντουμπάι δεν αστειεύεται, 83-78 τη Μπαρτσελόνα - Νίκη και για την Φενέρ, 88-73 τη Μπάγερν
Ο Ολυμπιακός σημείωσε την 3η του νίκη στη φετινή Euroleague μετά την απόδρασή του από το Βελιγράδι κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ με 95-94. Νωρίτερα η Ντουμπάι έβαλε «στοπ» στο νικηφόρο σερί της Μπαρτσελόνα, την οποία και νίκησε με σκορ 83-78, ενώ η Αρμάνι Μιλάνο σημείωσε σπουδαίο «διπλό» στην έδρα της Ζαλγκίρις Κάουνας με 78-89. Στις νίκες επέστρεψε η Φενέρμπαχτσε κερδίζοντας εύκολα εντός έδρας την Μπάγερν Μονάχου με 88-73.
Ο Ολυμπιακός βρέθηκε στο -13 (90-77) στα 4:50΄΄ πριν τη λήξη του αγώνα με την Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι, μετά από 14 πόντους του «σεληνιασμένου» Τζέφρι Ντάουτιν με τρία εύστοχα τρίποντα στην 4η περίοδο. Για να σημειώσει τους επόμενους 10 πόντους των «ερυθρόλευκων» για το 93-87 ο Νίκολα Μιλουτίνοφ (ισοφάρισε το ρεκόρ καριέρας του με 23 πόντους), τον οποίο κράτησε με 4 φάουλ στο παρκέ ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Και μετά από ένα τρίποντο του Ουόρντ και 5 διαδοχικούς πόντους του Βεζένκοφ, οι «ερυθρόλευκοι» «δραπέτευσαν» από το “ Aleksandar Nikolic Hall”, μετά από συγκλονιστική ανατροπή, με 95-94, για την 5η αγωνιστική της Euroleague.
Από... ήρωας ο Ντάουτιν (24 πόντους με 6/7 τρίποντα) έγινε μοιραίος για τη Μακάμπι, αφού αυτός ήταν που έστειλε για τρεις βολές τον Σάσα Βεζένκοφ στα 42΄΄.
Ο Ολυμπιακός είχε προσπεράσει για πρώτη φορά, μόλις στο 27ο λεπτό, μετά από 5 σερί πόντους του Φρανκ Νιλικίνα (58-59) κι ενώ η Μακάμπι ξέφυγε αρκετές φορές με +8 για να ισοφαρίσει 4 φορές η ομάδα του Πειραιά πριν πάρει τα ηνία 3 λεπτά πριν την ολοκλήρωση της 3ης περιόδου. Αλλά θα επέστρεφε ακόμη και από το -13 κι ενώ όλα έδειχναν πως δεν θ’ απέφευγε την ήττα.
Ο Σάσα Βεζένκοφ σημείωσε double double με 23 πόντους και 10 ριμπάουντ (31 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης), ο Μιλουτίνοφ πήρε στις πλάτες του τον Ολυμπιακό στο τέλος δικαιώνοντας τον Μπαρτζώκα που πήρε το ρίσκο να τον κρατήσει μέσα παρά τα 4 φάουλ, μετρώντας 23 πόντους, 5 ριμπάουντ, αλλά και 8 κερδισμένα φάουλ, με 30 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ σημείωσε 18 πόντους, με 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ. O Ουόρντ μοίρασε 8 ασίστ παίζοντας και στον «άσο». Βοήθησε στην 3η περίοδο ο Χολ (8π., 6ρ.).
Σε ένα κάκιστο παιχνίδι και δη στην άμυνα από τον Ολυμπιακό, στο οποίο υπέπεσε σε 16 λάθη, στο τέλος κατάφερε να δείξει μέταλλο νικητή και να επιστρέψει στις νίκες, μετά την ήττα από την Αναντολού Εφές στο ΣΕΦ, για να ανέβει στο 3-2.
Στο 1-4 υποχώρησε η Μακάμπι που υπέστη μια δεύτερη διαδοχική εντός έδρας ήττα μετά από αυτήν από την Μπαρτσελόνα στην 4η αγωνιστική.
Ο Λόνι Ουόκερ πέτυχε 15 πόντους Από 12 πόντους σημείωσαν οι Τζέιλεν Χόαρντ (και 10 ριμπάουντ) και Ρόμαν Σόρκιν για την ομάδα του Όντεντ Κάτας, ενώ 8 ριμπάουντ μάζεψε ο Ο΄Σι Μπρισέτ.
Τα δεκάλεπτα: 24-22, 48-40, 70-65, 94-95
Επέστρεψε στις νίκες η Φενερμπαχτσέ με όπλο την άμυνα, 88-73 την Μπαγερν
Με άμυνα για σεμινάριο, η Φενερμπαχτσέ νίκησε 88-73 τη Μπάγερν στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Euroleague. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσους δέχτηκε μόλις 26 πόντους από το 10΄ έως το 33΄ και έφτασε άνετα στην επικράτηση ενώ στην κατάταξη βρίσκεται στο 2-3 μαζί με τη σημερινή της αντίπαλο.
Η Φενέρ ξεκίνησε το ματς παρουσιάζοντας τα αρνητικά συμπτώματα των προηγούμενων αναμετρήσεων. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στη Μπάγερν να πάρει «κεφάλι» στο σκορ και να κλείσει την πρώτη περίοδο στο +6 (14-20). Σταδιακά, οι πρωταθλητές Ευρώπης βελτίωσαν την εικόνα τους, κάλυψαν το χαμένο έδαφος και στις αρχές του β΄ ημιχρόνου εξασφάλισαν για πρώτη φορά διψήφια διαφορά (42-32 στο 22΄). Αυτό σημαίνει ότι είχαν επί μέρους σκορ 28-12 μέσα σε 12 λεπτά, βρίσκοντας λύσεις σχεδόν απ΄όλους τους παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν. Στο τέλος της τρίτης περιόδου η διαφορά άνοιξε στο +16 (62-46) και το υπόλοιπο του ματς ήταν τυπική διαδικασία. Η Μπάγερν έμεινε σχεδόν 8 λεπτά χωρίς καλάθι εντός πεδιάς, από το 25΄ έως το 33΄ σκόραρε μόνο δύο ελεύθερες βολές και το 51-44 έγινε 72-46! Πολύ εύκολα η ομάδα της Κωνσταντινούπολης, μετά από τρεις συνεχόμενες και δύο εντός έδρας ήττες, επέστρεψε στις επιτυχίες με το τελικό 88-73.
Την καλύτερή του εμφάνιση με τη φανέλα της Φενερμπαχτσέ πραγματοποίησε ο Μίκαελ Γιάντουνεν με 15π και 5/6 τρίποντα, ενώ ο Γουϊλμπεκιν είχε 14 με 4/8. Για τη Μπάγερν που τα... έσπασε από το τρίποντο (5/21) στάθηκε μόνο ο Ομπστ με 13π. και 3/7 από τα 6,75.
Τα δεκάλεπτα: 14-20, 37-32, 62-46, 88-73
«Σίφουνας» η Αρμάνι στο Κάουνας, 89-78 την Ζαλγκίρις
Με σπουδαία εμφάνιση η Αρμάνι Μιλάνο πέρασε από το Κάουνας με νίκη 89-78 επί της Ζαλγκίρις για την 4η αγωνιστική της Euroleague. Οι Ιταλοί βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 2-3, ενώ οι Λιθουανοί γνώρισαν δεύτερη συνεχόμενη ήττα και πρώτη στο «σπίτι τους», υποχωρώντας στο 3-2.
Ασύλληπτη εμφάνιση του Άρνας Μπουτκεβίτσιους στο πρώτο ημίχρονο, με τον έμπειρο φόργουορντ να πετυχαίνει 20 πόντους με 6/7 τρίποντα σε 13 λεπτά συμμετοχής για τους γηπεδούχους. Για να φανταστεί κανείς το μέγεθος του επιτεύγματος, ο Μπουτκεβίτσιους είχε συνολικά 25 πόντους στους προηγούμενους 4 αγώνες της διοργάνωσης. Ωστόσο, παρά την υπεροπλοία της Ζαλγκίρις στα ριμπάουντ, οι Ιταλοί ήταν πιο εύστοχοι από μέση και μακρινή απόσταση κι έτσι το ματς εξελίχθηκε σε ντέρμπι με την Αρμάνι να περνάει για πρώτη φορά μπροστά 38-39 στο 19΄. Ακολούθησε μάχη «πόντο πόντο», μέχρι που ο Ρίτσι έγραψε το 66-73 από τα 6.75 δημιουργώντας προϋποθέσεις νίκης για την Αρμάνι. Οι Ιταλοί έτρεξαν σερί 12-2 και άνοιξαν την «ψαλίδα» στο 66-77 που τους έφερε «αγκαλιά» με τη νίκη.
Εκπληκτική πολυφωνία για τους νικητές με τέσσερις παίκτες να έχουν από 15 πόντους: Ντέβιν Μπούκερ, Σέιβον Σιλντς Τζαμπάολο Ρίτσι (5/5 τρίποντα), Κουϊν Έλις, τον Γκούντουριτς με 14π., αλλά και τον Μπολμάρο με φοβερή στατιστική: 10π., 7ρ., 4κλ
Σε κακή μέρα για τους γηπεδούχους ο Φρανσίσκο (8π. με 2/11 σουτ), ο Μόουζες Ράιτ είχε 15π. και 7ρ., ενώ ο Μπουτκεβίτσιους έμεινε άποντος στο β΄ ημίχρονο.
Τα δεκάλεπτα: 21-13, 42-39, 61-63, 78-89
Η Ντουμπάι δεν... αστειεύεται, 83-78 τη Μπαρτσελόνα
Εντυπωσιακή η Ντουμπάι επικράτησε 83-78 της Μπαρτσελόνα στην "Coca Cola Arena" στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Euroleague. Κορυφαίος του αγώνα ο πρώην φόργουορντ του Ολυμπιακού, Φιλίπ Πετρούσεφ. Οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες πλέον με ρεκόρ 3-2.
Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά εξασφαλίζοντας διψήφια διαφορά 18-5 στο 7΄, με τη «Μπάρτσα» να αντεπιτίθεται στο δεύτερο δεκάλεπτο, στο οποίο δέχτηκε μόλις 9 πόντους και πέτυχε 19. Οι Καταλανοί όμως δεν είχαν βρει «αντίδοτο» στον Καμπενγκελέ ο οποίος «σκέπασε» τα καλάθια με 9 ριμπάουντ στο πρώτο ημίχρονο. Στην άμυνα όσο κι αν προσπαθούσαν να «πατήσουν γκάζι», αδυνατούσαν να περιορίσουν τους Πετρούσεφ, Μπέικον. Έτσι, 11 λεπτά πριν από το τέλος (29΄) τα πάντα ξεκινούσαν από μηδενική βάση με τις δύο ομάδες να έχουν από 56 πόντους. Το «μπρα ντε φερ» συνεχίστηκε μέχρι το 34΄ όταν η Ντουμπάι έκανε σερί 9-0 και ξέφυγε 72-63. Η Μπαρτσελόνα προσπάθησε να αντιδράσει, όμως οι Πετρούσεφ, Μπέικον έκαναν το 80-70 στο 39΄ και τα πάντα είχαν κριθεί.
Σούπερ εμφάνιση έκανε ο Φιλίπ Πετρούσεφ με 23 πόντους (5/9 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 7/7 βολές) και 7 ριμπάουντ, ο Μπέικον είχε 20 πόντους, ενώ ο Καμπενγκελέ 10π. και 13ρ.
Για τη Μπαρτσελόνα διακρίθηκαν οι Σεγκέλια (19π.), Μπριθουέλα (19π., 4/9 τρίποντα)
Τα δεκάλεπτα: 24-15, 33-34, 58-56, 83-78
Σε αναμετρήσεις για την 5η αγωνιστική στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ολυμπιακός 94-95
Ντουμπάι (ΗΑΕ)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 83-78
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 78-89
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 88-73
Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου
Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Παναθηναϊκός 20:30
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
Μονακό (Μονακό)– Βαλένθια (Ισπανία)
Βιλερμπάν (Γαλλία)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)
Μπασκόνια (Ισπανία)–Παρτιζάν (Σερβία)
Παρί (Γαλλία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 3-1
Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 3-1
Παναθηναϊκός 3-1
Παρί (Γαλλία) 3-1
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 3-2
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 3-2
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 3-2
Ολυμπιακός 3-2
Μονακό (Μονακό) 2-2
Βαλένθια (Ισπανία) 2-2
Παρτιζάν (Σερβία) 2-2
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 2-2
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 2-2
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 2-3
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 2-2
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 2-3
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 2-3
Βιλερμπάν (Γαλλία) 1-3
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1-4
Μπασκόνια (Ισπανία) 0-4
