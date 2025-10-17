Euroleague: Απίθανη ανατροπή από το -13 ο Ολυμπιακός στο Βελιγράδι, διπλό και η Αρμάνι στο Κάουνας - Δείτε βίντεο

Επέστρεψε στις νίκες η Φενερμπαχτσέ με όπλο την άμυνα, 88-73 την Μπαγερν

«Σίφουνας» η Αρμάνι στο Κάουνας, 89-78 την Ζαλγκίρις

Η Ντουμπάι δεν... αστειεύεται, 83-78 τη Μπαρτσελόνα

Σε αναμετρήσεις για την 5η αγωνιστική στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Με άμυνα για σεμινάριο, η Φενερμπαχτσέ νίκησε 88-73 τη Μπάγερν στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Euroleague. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσους δέχτηκε μόλις 26 πόντους από το 10΄ έως το 33΄ και έφτασε άνετα στην επικράτηση ενώ στην κατάταξη βρίσκεται στο 2-3 μαζί με τη σημερινή της αντίπαλο.Η Φενέρ ξεκίνησε το ματς παρουσιάζοντας τα αρνητικά συμπτώματα των προηγούμενων αναμετρήσεων. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στη Μπάγερν να πάρει «κεφάλι» στο σκορ και να κλείσει την πρώτη περίοδο στο +6 (14-20). Σταδιακά, οι πρωταθλητές Ευρώπης βελτίωσαν την εικόνα τους, κάλυψαν το χαμένο έδαφος και στις αρχές του β΄ ημιχρόνου εξασφάλισαν για πρώτη φορά διψήφια διαφορά (42-32 στο 22΄). Αυτό σημαίνει ότι είχαν επί μέρους σκορ 28-12 μέσα σε 12 λεπτά, βρίσκοντας λύσεις σχεδόν απ΄όλους τους παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν. Στο τέλος της τρίτης περιόδου η διαφορά άνοιξε στο +16 (62-46) και το υπόλοιπο του ματς ήταν τυπική διαδικασία. Η Μπάγερν έμεινε σχεδόν 8 λεπτά χωρίς καλάθι εντός πεδιάς, από το 25΄ έως το 33΄ σκόραρε μόνο δύο ελεύθερες βολές και το 51-44 έγινε 72-46! Πολύ εύκολα η ομάδα της Κωνσταντινούπολης, μετά από τρεις συνεχόμενες και δύο εντός έδρας ήττες, επέστρεψε στις επιτυχίες με το τελικό 88-73.Την καλύτερή του εμφάνιση με τη φανέλα της Φενερμπαχτσέ πραγματοποίησε ο Μίκαελ Γιάντουνεν με 15π και 5/6 τρίποντα, ενώ ο Γουϊλμπεκιν είχε 14 με 4/8. Για τη Μπάγερν που τα... έσπασε από το τρίποντο (5/21) στάθηκε μόνο ο Ομπστ με 13π. και 3/7 από τα 6,75.Τα δεκάλεπτα: 14-20, 37-32, 62-46, 88-73Με σπουδαία εμφάνιση η Αρμάνι Μιλάνο πέρασε από το Κάουνας με νίκη 89-78 επί της Ζαλγκίρις για την 4η αγωνιστική της Euroleague. Οι Ιταλοί βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 2-3, ενώ οι Λιθουανοί γνώρισαν δεύτερη συνεχόμενη ήττα και πρώτη στο «σπίτι τους», υποχωρώντας στο 3-2.Ασύλληπτη εμφάνιση του Άρνας Μπουτκεβίτσιους στο πρώτο ημίχρονο, με τον έμπειρο φόργουορντ να πετυχαίνει 20 πόντους με 6/7 τρίποντα σε 13 λεπτά συμμετοχής για τους γηπεδούχους. Για να φανταστεί κανείς το μέγεθος του επιτεύγματος, ο Μπουτκεβίτσιους είχε συνολικά 25 πόντους στους προηγούμενους 4 αγώνες της διοργάνωσης. Ωστόσο, παρά την υπεροπλοία της Ζαλγκίρις στα ριμπάουντ, οι Ιταλοί ήταν πιο εύστοχοι από μέση και μακρινή απόσταση κι έτσι το ματς εξελίχθηκε σε ντέρμπι με την Αρμάνι να περνάει για πρώτη φορά μπροστά 38-39 στο 19΄. Ακολούθησε μάχη «πόντο πόντο», μέχρι που ο Ρίτσι έγραψε το 66-73 από τα 6.75 δημιουργώντας προϋποθέσεις νίκης για την Αρμάνι. Οι Ιταλοί έτρεξαν σερί 12-2 και άνοιξαν την «ψαλίδα» στο 66-77 που τους έφερε «αγκαλιά» με τη νίκη.Εκπληκτική πολυφωνία για τους νικητές με τέσσερις παίκτες να έχουν από 15 πόντους: Ντέβιν Μπούκερ, Σέιβον Σιλντς Τζαμπάολο Ρίτσι (5/5 τρίποντα), Κουϊν Έλις, τον Γκούντουριτς με 14π., αλλά και τον Μπολμάρο με φοβερή στατιστική: 10π., 7ρ., 4κλΣε κακή μέρα για τους γηπεδούχους ο Φρανσίσκο (8π. με 2/11 σουτ), ο Μόουζες Ράιτ είχε 15π. και 7ρ., ενώ ο Μπουτκεβίτσιους έμεινε άποντος στο β΄ ημίχρονο.Τα δεκάλεπτα: 21-13, 42-39, 61-63, 78-89Εντυπωσιακή η Ντουμπάι επικράτησε 83-78 της Μπαρτσελόνα στην "Coca Cola Arena" στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Euroleague. Κορυφαίος του αγώνα ο πρώην φόργουορντ του Ολυμπιακού, Φιλίπ Πετρούσεφ. Οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες πλέον με ρεκόρ 3-2.Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά εξασφαλίζοντας διψήφια διαφορά 18-5 στο 7΄, με τη «Μπάρτσα» να αντεπιτίθεται στο δεύτερο δεκάλεπτο, στο οποίο δέχτηκε μόλις 9 πόντους και πέτυχε 19. Οι Καταλανοί όμως δεν είχαν βρει «αντίδοτο» στον Καμπενγκελέ ο οποίος «σκέπασε» τα καλάθια με 9 ριμπάουντ στο πρώτο ημίχρονο. Στην άμυνα όσο κι αν προσπαθούσαν να «πατήσουν γκάζι», αδυνατούσαν να περιορίσουν τους Πετρούσεφ, Μπέικον. Έτσι, 11 λεπτά πριν από το τέλος (29΄) τα πάντα ξεκινούσαν από μηδενική βάση με τις δύο ομάδες να έχουν από 56 πόντους. Το «μπρα ντε φερ» συνεχίστηκε μέχρι το 34΄ όταν η Ντουμπάι έκανε σερί 9-0 και ξέφυγε 72-63. Η Μπαρτσελόνα προσπάθησε να αντιδράσει, όμως οι Πετρούσεφ, Μπέικον έκαναν το 80-70 στο 39΄ και τα πάντα είχαν κριθεί.Σούπερ εμφάνιση έκανε ο Φιλίπ Πετρούσεφ με 23 πόντους (5/9 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 7/7 βολές) και 7 ριμπάουντ, ο Μπέικον είχε 20 πόντους, ενώ ο Καμπενγκελέ 10π. και 13ρ.Για τη Μπαρτσελόνα διακρίθηκαν οι Σεγκέλια (19π.), Μπριθουέλα (19π., 4/9 τρίποντα)Τα δεκάλεπτα: 24-15, 33-34, 58-56, 83-78Πέμπτη, 16 ΟκτωβρίουΜακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ολυμπιακός 94-95Ντουμπάι (ΗΑΕ)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 83-78Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 78-89Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 88-73Παρασκευή, 17 ΟκτωβρίουΑναντολού Εφές (Τουρκία)–Παναθηναϊκός 20:30Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)Μονακό (Μονακό)– Βαλένθια (Ισπανία)Βιλερμπάν (Γαλλία)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)Μπασκόνια (Ισπανία)–Παρτιζάν (Σερβία)Παρί (Γαλλία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 3-1Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 3-1Παναθηναϊκός 3-1Παρί (Γαλλία) 3-1Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 3-2Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 3-2Ντουμπάι (ΗΑΕ) 3-2Ολυμπιακός 3-2Μονακό (Μονακό) 2-2Βαλένθια (Ισπανία) 2-2Παρτιζάν (Σερβία) 2-2Αναντολού Εφές (Τουρκία) 2-2Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 2-2Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 2-3Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 2-2Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 2-3Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 2-3Βιλερμπάν (Γαλλία) 1-3Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1-4Μπασκόνια (Ισπανία) 0-4