Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου: Χρυσό μετάλλιο για τις αδερφές Αλεξανδρή
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Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου: Χρυσό μετάλλιο για τις αδερφές Αλεξανδρή

Η Αννα-Μαρία και η Ειρήνη κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό πρόγραμμα του ντουέτου της καλλιτεχνικής κολύμβησης

Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου: Χρυσό μετάλλιο για τις αδερφές Αλεξανδρή
Με θρίαμβο συνδυάστηκε η επιστροφή των αδελφών Αλεξανδρή με τα ελληνικά χρώματα, μετά από 14 χρόνια.

Η Αννα-Μαρία και η Ειρήνη κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό πρόγραμμα του ντουέτου της καλλιτεχνικής κολύμβησης, στο 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου, η αυλαία του οποίου άνοιξε σήμερα (31/7) στο Παρίσι.

Οι αδελφές Αλεξανδρή συγκέντρωσαν 311.4308 βαθμούς και αναδείχθηκαν για τέταρτη φορά στην καριέρα τους πρωταθλήτριες Ευρώπης (οι τρεις προηγούμενες όταν αγωνίζονταν εκπροσωπώντας την Αυστρία), πρώτη φορά όμως σε Ευρωπαϊκό υγρού στίβου, καθώς οι προηγούμενες ήταν στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες του 2023 και στο ξεχωριστό Ευρωπαϊκό καλλιτεχνικής κολύμβησης, που έγινε πέρυσι στην Πορτογαλία.

Πίσω από το ελληνικό δίδυμο, οι Μάια Ντορόσκο και Ελιζαβέτα Μινάεβα από τη Ρωσία (αγωνίζονται ως ουδέτερες αθλήτριες) πήραν τη δεύτερη θέση με 302.9950 βαθμούς, ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσαν οι Κέιτ Σόρτμαν και Ιζαμπελ Θορπ από τη Μεγάλη Βρετανία με 297.9108 βαθμούς.

Να σημειωθεί ότι αυτό είναι το δεύτερο χρυσό μετάλλιο που κατακτά η Ελλάδα στην καλλιτεχνική κολύμβηση στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων, μετά από εκείνο στο ελεύθερο ομαδικό, πριν δύο χρόνια στο Βελιγράδι. Συνολικά, είναι το 14ο χρυσό για τη χώρα μας στην αιωνόβια ιστορία του θεσμού.

Η πρώτη οκτάδα στο τεχνικό πρόγραμμα του ντουέτου:

1. Αννα-Μαρία Αλεξανδρή/Ειρήνη Αλεξανδρή (ΕΛΛΑΔΑ) 311.4308 βαθμοί

2. Ντορόσκο/Μινάεβα (Ουδέτερες/Ρωσία) 302.9950

3. Σόρτμαν/Θορπ (Μ. Βρετανία) 297.9108

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4. Αλαβέ/Λινέλ (Γαλλία) 294.6549

5. Πίκολι/Ρουτζιέρο (Ιταλία) 290.4416

6. Μπλέγερ/Ντενίσοφ (Γερμανία) 284.9774

7. Νταμπραβόλσκαγια/Μίροντσικ (Ουδέτερες/Λευκορωσία) 275.7825

8. Γιούις Βαλέτε/Τίο Κάσας (Ισπανία) 274.0117


Οι Αννα-Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή επιστρέφουν στην πισίνα του "Olympic Aquatic Center" αύριο το απόγευμα (1/8, 17:50), για τον τελικό του ελεύθερου ντουέτου, όπου προκρίθηκαν με τη δεύτερη καλύτερη βαθμολογία από τον σημερινό προκριματικό. Το πρωί (10:00) ρίχνεται στη μάχη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και η τρίτη από τις τρίδυμες αδελφές, η Βασιλική Αλεξανδρή, η οποία αγωνίζεται στον προκριματικό του ελεύθερου προγράμματος του σόλο.

Ελληνική συμμετοχή υπάρχει αύριο (1/8) και στις καταδύσεις, με τον Θεόφιλο Αυθίνο να αγωνίζεται στη 1 μ.μ. στον προκριματικό του τραμπολίνο 1μ. Μετέχουν συνολικά 31 αθλητές, με τους δώδεκα καλύτερους να προκρίνονται στον βραδινό τελικό.

πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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