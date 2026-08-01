Μια ελληνική σημαία στο σημείο όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου

Οι οικογένειες των δύο πυροσβεστών του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη και του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη άφησαν μία ελληνική σημαία στο σημείο όπου έπεσαν την ώρα του καθήκοντος - Οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν μαζί με το όχημά τους μέσα στις φλόγες