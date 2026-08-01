Μια ελληνική σημαία στο σημείο όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου
ΕΛΛΑΔΑ
Ρέθυμνο Φωτιά Πυροσβέστες

Μια ελληνική σημαία στο σημείο όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου

Οι οικογένειες των δύο πυροσβεστών του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη και του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη άφησαν μία ελληνική σημαία στο σημείο όπου έπεσαν την ώρα του καθήκοντος -  Οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν μαζί με το όχημά τους μέσα στις φλόγες

Μια ελληνική σημαία στο σημείο όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Τη μνήμη των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους, την Τετάρτη (29/07) ενώ επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά που έκαψε την Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, θέλησαν να τιμήσουν οι οικείοι τους.

Οι οικογένειες των δύο πυροσβεστών του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη και του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη άφησαν μία ελληνική σημαία στο σημείο όπου έπεσαν την ώρα του καθήκοντος, στην Κρύα Βρύση.

Οι δύο πυροσβέστες βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις φλόγες κατά τη διάρκεια της προσπάθειας περιορισμού του πύρινου μετώπου στην ευρύτερη περιοχή της Κρύας Βρύσης στο Ρέθυμνο.

Κατά τη διάρκεια της επιχειρησιακής δράσης, οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν μαζί με το όχημά τους μέσα στις φλόγες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους στο πεδίο της μάχης.

Δείτε φωτογραφίες: 
Μια ελληνική σημαία στο σημείο όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου
Μια ελληνική σημαία στο σημείο όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου
Μια ελληνική σημαία στο σημείο όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου
Μια ελληνική σημαία στο σημείο όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου
Μια ελληνική σημαία στο σημείο όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου
Μια ελληνική σημαία στο σημείο όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου
3 ΣΧΟΛΙΑ

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