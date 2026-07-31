Η Πολύζου ζητάει €500.000 από την Κωνσταντοπούλου για επεισόδιο στο περιστύλιο της Βουλής, της έκανε αγωγή
Η Πολύζου ζητάει €500.000 από την Κωνσταντοπούλου για επεισόδιο στο περιστύλιο της Βουλής, της έκανε αγωγή
Η αγωγή αφορά επεισόδιο που σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2025 όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αποκάλεσε «απατεώνισσα» τη δημοσιογράφο - Για όσα συνέβησαν χθες, Πέμπτη, στο κοινοβούλιο και το ΑΤ Συντάγματος «θα ακολουθήσουν αμελητί άλλες νόμιμες ενέργειες»
Συνέχεια στην κόντρα που έχει ανοίξει με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου δίνει η δημοσιογράφος Βασιλική Πολύζου, μια ημέρα μετά το επεισόδιο που ξεκίνησε στη Βουλή και κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος.
Όπως γνωστοποίησε ο δικηγόρος της δημοσιογράφου, η Βασιλική Πολύζου του έδωσε εντολή να καταθέσει αγωγή κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας ζητώντας αποζημίωση 500.000 ευρώ για «επεισόδιο προσβολής της τιμής και της υποληψης της εντολέως μου, που έλαβε χώρα στο περιστύλιο της Βουλής στις 8/7/2025 και στην είσοδο της Βουλής στις 11/7/2025».
Για την ίδια υπόθεση αφενός η κυρία Πολύζου έχει καταθέσει μήνυση κατά της Ζωής Κωνσταντοπουλου από τις 22 Ιουλίου του περασμένου έτους, και αφετέρου έχει αρθεί η ασυλία της πρώην προέδρου της Βουλής από τον Δεκέμβριο του 2025.
Η δημοσιογράφος υποστήριζε, τότε, ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας την είχε αποκαλέσει «απατεώνισσα» και ότι της όφειλε χρηματικά ποσά από περίοδο κατά την οποία η ίδια ανέφερε, εργαζόταν για το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
Αυτή είναι η δεύτερη αγωγή με την οποία η δημοσιογράφος ζητά αποζημίωση μισού εκατομμυρίου ευρώ από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου με την προηγούμενη να αφορά τα όσα είπε εκείνη σε βάρος της πριν το γεύμα στην Αθηναϊκή Λέσχη τον Μάιο του 2026 για τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.
Όσον αφορά, δε, το επεισόδιο της Πέμπτης στο ΑΤ Συντάγματος, ο δικηγόρος της Βασιλικής Πολύζου, Φαήλος Κρανιδιώτης, γνωστοποιεί ότι «για τα περιστατικά που έλαβαν χώρα κατά την υποβολή νέας μήνυσης από την εντολέα μου, θα ακολουθήσουν αμελητί άλλες νόμιμες ενέργειες, τόσο από την εντολέα μου, όσο και από εμένα προσωπικά».
Χθες, Πέμπτη, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου εισέβαλε στο κυλικείο των αστυνομικών στη Βουλή, οδηγώντας την Βασιλική Πολύζου, με την οποία έχουν δικαστική διένεξη, στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου εισέβαλε στο κυλικείο των αστυνομικών ζητώντας τον λόγο για τον οποίο η κυρία Πολύζου, η οποία διαθέτει διαπίστευση κοινοβουλευτικού συντάκτη, βρισκόταν εκεί. Μάλιστα, βιντεοσκοπώντας το περιστατικό, φέρεται να φώναζε «Τι δουλειά έχει αυτή εδώ;», ενώ απευθυνόμενη στον φρούραρχο, που βρισκόταν εκεί, φέρεται να τον εγκάλεσε ότι τη συγκαλύπτει και ζήτησε τη σύλληψη της, ενώ ταυτόχρονα φαίνεται να επικοινώνησε με την Αστυνομία.
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέφερε πως η ίδια έχει υποβάλλει μήνυση εδώ και αρκετούς μήνες κατά της Βασιλικής Πολύζου και βουλευτών της ΝΔ ισχυριζόμενη ότι συγκροτούν εγκληματική οργάνωση και ως εκ τούτου δεν θα έπρεπε να της επιτραπεί η είσοδος στο κοινοβούλιο.
Όταν ήρθε το περιπολικό έξω από τη Βουλή, ο φρούραρχος συνόδευσε την Βασιλική Πολύζου μέχρι την έξοδο, με την κυρία Κωνσταντοπούλου να συνεχίζει να βιντεοσκοπεί. Όπως διαπιστώθηκε, το καταγγελλόμενο πρόσωπο δεν είχε ταυτότητα μαζί του, οπότε οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων. Λίγο αργότερα στο αστυνομικό τμήμα μετέβη και η κ.Κωνσταντοπούλου για να στηρίξει την κατηγορία της.
Η Βασιλική Πολύζου υποστηρίζει από την πλευρά της ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου την κατηγορούσε ότι είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης και ότι οι αστυνομικοί της Βουλής της επέτρεψαν να μπει στο γεύμα προς τιμήν του Πατριάρχη. Επίσης, υποστηρίζει ότι έμπαινε διαρκώς μπροστά της, εμποδίζοντας την αποχώρηση της από το κυλικείο των αστυνομικών. Η ίδια προαναγγέλλει ότι θα καταθέσει «μήνυση για παράνομη παρεμπόδιση» αλλά και «για κακουργηματική βιντεοσκόπηση», όπως και τη σύλληψη της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.
Όπως γνωστοποίησε ο δικηγόρος της δημοσιογράφου, η Βασιλική Πολύζου του έδωσε εντολή να καταθέσει αγωγή κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας ζητώντας αποζημίωση 500.000 ευρώ για «επεισόδιο προσβολής της τιμής και της υποληψης της εντολέως μου, που έλαβε χώρα στο περιστύλιο της Βουλής στις 8/7/2025 και στην είσοδο της Βουλής στις 11/7/2025».
Για την ίδια υπόθεση αφενός η κυρία Πολύζου έχει καταθέσει μήνυση κατά της Ζωής Κωνσταντοπουλου από τις 22 Ιουλίου του περασμένου έτους, και αφετέρου έχει αρθεί η ασυλία της πρώην προέδρου της Βουλής από τον Δεκέμβριο του 2025.
Η δημοσιογράφος υποστήριζε, τότε, ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας την είχε αποκαλέσει «απατεώνισσα» και ότι της όφειλε χρηματικά ποσά από περίοδο κατά την οποία η ίδια ανέφερε, εργαζόταν για το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
Αυτή είναι η δεύτερη αγωγή με την οποία η δημοσιογράφος ζητά αποζημίωση μισού εκατομμυρίου ευρώ από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου με την προηγούμενη να αφορά τα όσα είπε εκείνη σε βάρος της πριν το γεύμα στην Αθηναϊκή Λέσχη τον Μάιο του 2026 για τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.
Όσον αφορά, δε, το επεισόδιο της Πέμπτης στο ΑΤ Συντάγματος, ο δικηγόρος της Βασιλικής Πολύζου, Φαήλος Κρανιδιώτης, γνωστοποιεί ότι «για τα περιστατικά που έλαβαν χώρα κατά την υποβολή νέας μήνυσης από την εντολέα μου, θα ακολουθήσουν αμελητί άλλες νόμιμες ενέργειες, τόσο από την εντολέα μου, όσο και από εμένα προσωπικά».
Το επεισόδιο της Πέμπτης στη Βουλή
Χθες, Πέμπτη, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου εισέβαλε στο κυλικείο των αστυνομικών στη Βουλή, οδηγώντας την Βασιλική Πολύζου, με την οποία έχουν δικαστική διένεξη, στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου εισέβαλε στο κυλικείο των αστυνομικών ζητώντας τον λόγο για τον οποίο η κυρία Πολύζου, η οποία διαθέτει διαπίστευση κοινοβουλευτικού συντάκτη, βρισκόταν εκεί. Μάλιστα, βιντεοσκοπώντας το περιστατικό, φέρεται να φώναζε «Τι δουλειά έχει αυτή εδώ;», ενώ απευθυνόμενη στον φρούραρχο, που βρισκόταν εκεί, φέρεται να τον εγκάλεσε ότι τη συγκαλύπτει και ζήτησε τη σύλληψη της, ενώ ταυτόχρονα φαίνεται να επικοινώνησε με την Αστυνομία.
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέφερε πως η ίδια έχει υποβάλλει μήνυση εδώ και αρκετούς μήνες κατά της Βασιλικής Πολύζου και βουλευτών της ΝΔ ισχυριζόμενη ότι συγκροτούν εγκληματική οργάνωση και ως εκ τούτου δεν θα έπρεπε να της επιτραπεί η είσοδος στο κοινοβούλιο.
Όταν ήρθε το περιπολικό έξω από τη Βουλή, ο φρούραρχος συνόδευσε την Βασιλική Πολύζου μέχρι την έξοδο, με την κυρία Κωνσταντοπούλου να συνεχίζει να βιντεοσκοπεί. Όπως διαπιστώθηκε, το καταγγελλόμενο πρόσωπο δεν είχε ταυτότητα μαζί του, οπότε οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων. Λίγο αργότερα στο αστυνομικό τμήμα μετέβη και η κ.Κωνσταντοπούλου για να στηρίξει την κατηγορία της.
Η Βασιλική Πολύζου υποστηρίζει από την πλευρά της ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου την κατηγορούσε ότι είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης και ότι οι αστυνομικοί της Βουλής της επέτρεψαν να μπει στο γεύμα προς τιμήν του Πατριάρχη. Επίσης, υποστηρίζει ότι έμπαινε διαρκώς μπροστά της, εμποδίζοντας την αποχώρηση της από το κυλικείο των αστυνομικών. Η ίδια προαναγγέλλει ότι θα καταθέσει «μήνυση για παράνομη παρεμπόδιση» αλλά και «για κακουργηματική βιντεοσκόπηση», όπως και τη σύλληψη της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.
Να σημειωθεί ότι η Βασιλική Πολύζου έχει προσφύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας κατά φορέα που συνδέεται άμεσα με την Πλεύση Ελευθερίας διεκδικώντας δεδουλευμένα, υποστηρίζοντας ότι επί μήνες την είχαν απλήρωτη. Μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε «ψευδή» τα δημοσιεύματα, σημειώνοντας ότι «δεν είναι δημοσιογράφος η κυρία Πολύζου, η οποία έχει διπλό όνομα. Δεν υπήρξε ποτέ εργαζόμενη στην Πλεύση Ελευθερίας. Είναι ένα πρόσωπο που έχει καταμηνυθεί από εμένα για εγκληματική οργάνωση. Βρισκόταν στο κυλικείο της φρουράς των αστυνομικών, ως μη όφειλε. Κάλεσα τον φρούραρχο, τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον αρχηγό της ΕΛΑΣ. Είναι πολύ σοβαρό το περιστατικό. Έχω υποβάλει καταγγελία για θύλακα της αστυνομίας που δρα μέσα στη Βουλή. Υπήρξε επέμβαση του “100” μετά από κλήση μου».
Λίγο αργότερα, σε ανακοίνωσή του, ο δικηγόρος της κας Πολύζου, Φαήλος Κρανιδιώτης, τόνισε ότι η πελάτισσά του μήνυσε την Ζωή Κωνσταντοπούλου και θα καταθέσει και νέα αγωγή αποζημίωσης.
Η ανακοίνωση του συνηγόρου της Φαήλου Κρανιδιώτη: «Σήμερα κλήθηκα στο Α.Τ. Συντάγματος από την εντολέα μου, κ. Βασιλική Πολύζου, η οποία με ενημέρωσε για επεισόδιο σε βάρος της από την κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, που έλαβε χώρα στην Βουλή. Κατόπιν αυτού η κ. Πολύζου μήνυσε την κ. Κωνσταντοπούλου για παράνομη κατακράτηση, συκοφαντική δυσφήμηση και παράνομη βιντεοσκόπηση. Κατ' εντολήν της θα ακολουθήσει και νεα αστική αγωγή αποζημίωσης»
Τα στοιχεία της κυρίας Πολύζου παραμένουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Πλεύσης Ελευθερίας, όπου εμφανίζεται ως υποψήφια του κόμματος στις ευρωεκλογές του 2024, γεγονός που της υπενθύμισε στην Ολομέλεια ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. «Πέσαμε θύματα απάτης», απάντησε η κυρία Κωνσταντοπούλου.
Να σημειωθεί ότι η Βασιλική Πολύζου έχει προσφύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας κατά φορέα που συνδέεται άμεσα με την Πλεύση Ελευθερίας διεκδικώντας δεδουλευμένα, υποστηρίζοντας ότι επί μήνες την είχαν απλήρωτη.
Προσωπική παρέμβαση για το ζήτημα πραγματοποίησε και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. «Κουμάντο στη Βουλή μπορεί να κάνει μόνον ο πρόεδρός της», τόνισε, μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες για το επεισόδιο με τη διαπιστευμένη κοινοβουλευτική συντάκτρια.
Ο πρόεδρος της Βουλής ανέφερε ότι έδωσε εντολή στον φρούραρχο πως μόνο η Υπηρεσία Ασφαλείας Βουλευτών (ΥΑΒΕ) έχει δικαίωμα να ζητά στοιχεία ταυτότητας. «Δεν έχετε την υποχρέωση να δίνετε απαντήσεις για τα στοιχεία σας σε κανέναν πλην της ΥΑΒΕ. Κανένας άλλος δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει στοιχεία», είπε, διαβεβαιώνοντας ότι οι διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί συντάκτες έχουν «την πλήρη κάλυψη και στήριξη» του.
Επίσης, διευκρίνισε ότι μπορούν να κινούνται ελεύθερα σε όλους τους χώρους πλην της Ολομέλειας, των χώρων της αστυνομίας και του εντευκτηρίου των βουλευτών, ενώ απέφυγε να πάρει θέση στη δικαστική αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο πλευρές, καθώς, όπως είπε, «έχει υπεισέλθει ήδη η Δικαιοσύνη».
Λίγο αργότερα, σε ανακοίνωσή του, ο δικηγόρος της κας Πολύζου, Φαήλος Κρανιδιώτης, τόνισε ότι η πελάτισσά του μήνυσε την Ζωή Κωνσταντοπούλου και θα καταθέσει και νέα αγωγή αποζημίωσης.
Η ανακοίνωση του συνηγόρου της Φαήλου Κρανιδιώτη: «Σήμερα κλήθηκα στο Α.Τ. Συντάγματος από την εντολέα μου, κ. Βασιλική Πολύζου, η οποία με ενημέρωσε για επεισόδιο σε βάρος της από την κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, που έλαβε χώρα στην Βουλή. Κατόπιν αυτού η κ. Πολύζου μήνυσε την κ. Κωνσταντοπούλου για παράνομη κατακράτηση, συκοφαντική δυσφήμηση και παράνομη βιντεοσκόπηση. Κατ' εντολήν της θα ακολουθήσει και νεα αστική αγωγή αποζημίωσης»
Τι ειπώθηκε στην ΟλομέλειαΜιλώντας στη συνέχεια στην Ολομέλεια της Βουλής, η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι η Βασιλική Πολύζου, που ήταν πρώην εργαζόμενη την οποία έχει καταγγείλει «για εγκληματική οργάνωση», «φέρει έτερο όνομα. Εμφανίζεται εδώ ως Πολύζου, ενώ το όνομα με το οποίο έκανε δικαιοπραξίες προ πενταετίας είναι Βέρα Τζιρίδη και είναι γεννημένη στην Τιφλίδα της Γεωργίας».
Τα στοιχεία της κυρίας Πολύζου παραμένουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Πλεύσης Ελευθερίας, όπου εμφανίζεται ως υποψήφια του κόμματος στις ευρωεκλογές του 2024, γεγονός που της υπενθύμισε στην Ολομέλεια ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. «Πέσαμε θύματα απάτης», απάντησε η κυρία Κωνσταντοπούλου.
Να σημειωθεί ότι η Βασιλική Πολύζου έχει προσφύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας κατά φορέα που συνδέεται άμεσα με την Πλεύση Ελευθερίας διεκδικώντας δεδουλευμένα, υποστηρίζοντας ότι επί μήνες την είχαν απλήρωτη.
Προσωπική παρέμβαση για το ζήτημα πραγματοποίησε και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. «Κουμάντο στη Βουλή μπορεί να κάνει μόνον ο πρόεδρός της», τόνισε, μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες για το επεισόδιο με τη διαπιστευμένη κοινοβουλευτική συντάκτρια.
«Κουμάντο στη Βουλή κάνει μόνον ο πρόεδρός της»
Ο πρόεδρος της Βουλής ανέφερε ότι έδωσε εντολή στον φρούραρχο πως μόνο η Υπηρεσία Ασφαλείας Βουλευτών (ΥΑΒΕ) έχει δικαίωμα να ζητά στοιχεία ταυτότητας. «Δεν έχετε την υποχρέωση να δίνετε απαντήσεις για τα στοιχεία σας σε κανέναν πλην της ΥΑΒΕ. Κανένας άλλος δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει στοιχεία», είπε, διαβεβαιώνοντας ότι οι διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί συντάκτες έχουν «την πλήρη κάλυψη και στήριξη» του.
Επίσης, διευκρίνισε ότι μπορούν να κινούνται ελεύθερα σε όλους τους χώρους πλην της Ολομέλειας, των χώρων της αστυνομίας και του εντευκτηρίου των βουλευτών, ενώ απέφυγε να πάρει θέση στη δικαστική αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο πλευρές, καθώς, όπως είπε, «έχει υπεισέλθει ήδη η Δικαιοσύνη».
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