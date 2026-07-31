Η Πολύζου ζητάει €500.000 από την Κωνσταντοπούλου για επεισόδιο στο περιστύλιο της Βουλής, της έκανε αγωγή

Η αγωγή αφορά επεισόδιο που σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2025 όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αποκάλεσε «απατεώνισσα» τη δημοσιογράφο - Για όσα συνέβησαν χθες, Πέμπτη, στο κοινοβούλιο και το ΑΤ Συντάγματος «θα ακολουθήσουν αμελητί άλλες νόμιμες ενέργειες»