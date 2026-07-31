Ιωάννα Τούνη: Με μικροσκοπικό τοπ και see through φούστα στη Μύκονο, δείτε φωτογραφίες
Ιωάννα Τούνη: Με μικροσκοπικό τοπ και see through φούστα στη Μύκονο, δείτε φωτογραφίες
Η Influencer απαθανατίστηκε σε βραδινή βόλτα της στο νησί των ανέμων
Με τοπ και see through φούστα εμφανίστηκε η Ιωάννα Τούνη να περπατάει στη Μύκονο.
Η Influencer έκανε πριν από λίγες ημέρες διακοπές στο νησί των ανέμων με την παρέα της. Ανάμεσα στις νυχτερινές της βόλτες, ο φακός την απαθανάτισε με μαύρα γυαλιά ηλίου, με την ίδια να χαμογελάει στην κάμερα όταν αντιλήφθηκε την παρουσία φωτογράφου.
Για την έξοδό της, η Ιωάννα Τούνη επέλεξε ένα σύνολο από παγιέτα, με το πάνω μέρος να θυμίζει μαγιό, ολοκληρώνοντας το look της με μία χαμηλόμεση φούστα και μαύρα πέδιλα.
Δείτε τις φωτογραφίες
Φωτογραφίες: NDP PHOTO / Νίκος Ζώτος
Η Influencer έκανε πριν από λίγες ημέρες διακοπές στο νησί των ανέμων με την παρέα της. Ανάμεσα στις νυχτερινές της βόλτες, ο φακός την απαθανάτισε με μαύρα γυαλιά ηλίου, με την ίδια να χαμογελάει στην κάμερα όταν αντιλήφθηκε την παρουσία φωτογράφου.
Για την έξοδό της, η Ιωάννα Τούνη επέλεξε ένα σύνολο από παγιέτα, με το πάνω μέρος να θυμίζει μαγιό, ολοκληρώνοντας το look της με μία χαμηλόμεση φούστα και μαύρα πέδιλα.
Δείτε τις φωτογραφίες
Φωτογραφίες: NDP PHOTO / Νίκος Ζώτος
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