Υπονοούμενα Καρυστιανού για Αυγερινό: «Καλύτερα να αποχωρούν όσοι μας κρατάνε πίσω, το πώς έφυγε δείχνει τον χαρακτήρα του», δείτε βίντεο

Δεν ταιριάζει όλους μια ξεκάθαρη πορεία και πολύ αυστηρή σε ό,τι αφορά την ηθική - Άφησε να εννοηθεί ότι ο κ. Αυγερινός αναζητούσε συμμαχίες με άλλους - Κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας ότι χρειαζόμαστε βοήθεια