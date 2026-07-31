Ολυμπιακός: Εκτός ευρωπαϊκής λίστας Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ, Αντρέ Λουίζ, μέσα ο Γκουστάβο Σα
Ολυμπιακός: Εκτός ευρωπαϊκής λίστας Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ, Αντρέ Λουίζ, μέσα ο Γκουστάβο Σα
Οι «ερυθρόλευκοι» με αρκετές εκπλήξεις στη λίστα που δηλώθηκε για τα ματς με την Ναϊμέγκεν
Ο Ολυμπιακός έχει αρκετές εκπλήξεις στην ευρωπαϊκή λίστα που δηλώθηκε εν όψει των αγώνων με την Ναϊμέγκεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.
Στη λίστα δεν βρίσκονται ο Ταρέμι, ο Γιάρεμτσουκ αλλά και οι Αντρέ Λουίζ, Κλέιτον. Είναι κανονικά ο Γκουστάβο Σα, που ανακοινώθηκε πρόσφατα.
Εκτός είναι ο Ορτέγκα, κάτι που σημαίνει πως βασικός τερματοφύλακας στα ματς με τους Ολλανδούς θα είναι ο Πόποβιτς. Ο Ολυμπιακός, όπως και κάθε ομάδα, μπορεί να κάνει δυο αλλαγές έως και το βράδυ της Δευτέρας (3/8), παραμονή του πρώτου ματς.
Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται την Ναϊμέγκεν την Τρίτη (4/8, 21:00) και η ρεβάνς είναι την Τρίτη 11/8.
Η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού: Τερματοφύλακες: Πόποβιτς, Στουρνάρας, Τσομπανίδης
Αμυντικοί: Σάλιακας, Ορτέγκα, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Ροντινέι, Κουτσίδης, Μαφέο, Ρέτσος, Μπρούνο
Μέσοι: Φορτούνης, Σα, Γκαρθία, Σιπιόνι, Έσε, Τσικίνιο, Μουζακίτης
Επιθετικοί: Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Μασούρας, Σίλβα, Ρόκα
Στη λίστα δεν βρίσκονται ο Ταρέμι, ο Γιάρεμτσουκ αλλά και οι Αντρέ Λουίζ, Κλέιτον. Είναι κανονικά ο Γκουστάβο Σα, που ανακοινώθηκε πρόσφατα.
Εκτός είναι ο Ορτέγκα, κάτι που σημαίνει πως βασικός τερματοφύλακας στα ματς με τους Ολλανδούς θα είναι ο Πόποβιτς. Ο Ολυμπιακός, όπως και κάθε ομάδα, μπορεί να κάνει δυο αλλαγές έως και το βράδυ της Δευτέρας (3/8), παραμονή του πρώτου ματς.
Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται την Ναϊμέγκεν την Τρίτη (4/8, 21:00) και η ρεβάνς είναι την Τρίτη 11/8.
Η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού: Τερματοφύλακες: Πόποβιτς, Στουρνάρας, Τσομπανίδης
Αμυντικοί: Σάλιακας, Ορτέγκα, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Ροντινέι, Κουτσίδης, Μαφέο, Ρέτσος, Μπρούνο
Μέσοι: Φορτούνης, Σα, Γκαρθία, Σιπιόνι, Έσε, Τσικίνιο, Μουζακίτης
Επιθετικοί: Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Μασούρας, Σίλβα, Ρόκα
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