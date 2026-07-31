Ολυμπιακός: Εκτός ευρωπαϊκής λίστας Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ, Αντρέ Λουίζ, μέσα ο Γκουστάβο Σα
SPORTS
Ολυμπιακός Ναϊμέγκεν Champions League Μεχντί Ταρέμι Γκουστάβο Σα Ρόμαν Γιάρεμτσουκ

Ολυμπιακός: Εκτός ευρωπαϊκής λίστας Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ, Αντρέ Λουίζ, μέσα ο Γκουστάβο Σα

Οι «ερυθρόλευκοι» με αρκετές εκπλήξεις στη λίστα που δηλώθηκε για τα ματς με την Ναϊμέγκεν

Ολυμπιακός: Εκτός ευρωπαϊκής λίστας Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ, Αντρέ Λουίζ, μέσα ο Γκουστάβο Σα
Ο Ολυμπιακός έχει αρκετές εκπλήξεις στην ευρωπαϊκή λίστα που δηλώθηκε εν όψει των αγώνων με την Ναϊμέγκεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. 

Στη λίστα δεν βρίσκονται ο Ταρέμι, ο Γιάρεμτσουκ αλλά και οι Αντρέ Λουίζ, Κλέιτον. Είναι κανονικά ο Γκουστάβο Σα, που ανακοινώθηκε πρόσφατα. 

Εκτός είναι ο Ορτέγκα, κάτι που σημαίνει πως βασικός τερματοφύλακας στα ματς με τους Ολλανδούς θα είναι ο Πόποβιτς. Ο Ολυμπιακός, όπως και κάθε ομάδα, μπορεί να κάνει δυο αλλαγές έως και το βράδυ της Δευτέρας (3/8), παραμονή του πρώτου ματς. 

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται την Ναϊμέγκεν την Τρίτη (4/8, 21:00) και η ρεβάνς είναι την Τρίτη 11/8. 

Η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού: Τερματοφύλακες: Πόποβιτς, Στουρνάρας, Τσομπανίδης

Αμυντικοί: Σάλιακας, Ορτέγκα, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Ροντινέι, Κουτσίδης, Μαφέο, Ρέτσος, Μπρούνο

Μέσοι: Φορτούνης, Σα, Γκαρθία, Σιπιόνι, Έσε, Τσικίνιο, Μουζακίτης

Επιθετικοί: Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Μασούρας, Σίλβα, Ρόκα

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.

Το DEI College παρουσιάζει τη Sophia. Την πρώτη 24/7 βοηθό AI που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό ακαδημαϊκό βοηθό, σχεδιασμένο να συνομιλεί με τον φοιτητή φυσικά, να κατανοεί τις απορίες του και να τον καθοδηγεί στη μελέτη του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης