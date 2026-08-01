Σε ιστορικό υψηλό το δημόσιο χρέος της Γερμανίας, 32.000 ευρώ «χρωστάει» κάθε Γερμανός

Kατά μέσο όρο κάθε Γερμανός είναι «χρεωμένος» με 32.000 ευρώ, αλλά η εικόνα δεν είναι ομοιόμορφη σε όλα τα ομόσπονδα κρατίδια