Σε ιστορικό υψηλό το δημόσιο χρέος της Γερμανίας, 32.000 ευρώ «χρωστάει» κάθε Γερμανός
Σε ιστορικό υψηλό το δημόσιο χρέος της Γερμανίας, 32.000 ευρώ «χρωστάει» κάθε Γερμανός
Kατά μέσο όρο κάθε Γερμανός είναι «χρεωμένος» με 32.000 ευρώ, αλλά η εικόνα δεν είναι ομοιόμορφη σε όλα τα ομόσπονδα κρατίδια
Τον περασμένο χρόνο το δημόσιο χρέος στη Γερμανία ξεπέρασε το ποσό-ρεκόρ των 2.662,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οπως επισημαίνει η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, όπως μεταδίδει η DW, στα τέλη του 2025 κάθε Γερμανός ήταν «χρεωμένος» κατά μέσο όρο με 31.887 ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 1.821 ευρώ σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο έτος.
Πρόκειται για χρέη που αφορούν το σύνολο του δημόσιου τομέα στη Γερμανία (ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ομόσπονδα κρατίδια, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορείς κοινωνικής ασφάλισης). Σε απόλυτες τιμές το χρέος έχει αυξηθεί μέσα σε έναν χρόνο κατά 151,4 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή κατά 6%.
Ωστόσο, το κατά κεφαλήν χρέος έχει μειωθεί σε τρία γερμανικά κρατίδια: στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, τη Ρηνανία-Παλατινάτο και το Βερολίνο. Στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα η μείωση οφείλεται σε μία «αναδιοργάνωση» του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.
Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση του χρέους ανά κάτοικο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος εντοπίζεται στο ανατολικογερμανικό κρατίδιο της Σαξονίας (+17,1%). Και αυτό παρότι το συγκεκριμένο κρατίδιο διατηρεί για δεύτερη συνεχή χρονιά το προνόμιο να εμφανίζει το δεύτερο χαμηλότερο κατά κεφαλή χρέος (με πρώτο στη σχετική κατάταξη το κρατίδιο της Βαυαρίας).
Πηγή: Deutsche Welle
Πρόκειται για χρέη που αφορούν το σύνολο του δημόσιου τομέα στη Γερμανία (ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ομόσπονδα κρατίδια, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορείς κοινωνικής ασφάλισης). Σε απόλυτες τιμές το χρέος έχει αυξηθεί μέσα σε έναν χρόνο κατά 151,4 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή κατά 6%.
Αύξηση σχεδόν σε όλα τα επίπεδαΤο χρέος του ομοσπονδιακού κράτους ανέρχεται σε 1.840,4 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή είναι αυξημένο κατά 6,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σημειώνει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία. Τα χρέη των κρατιδίων αυξήθηκαν κατά 2,9% στα 624,9 δισεκατομμύρια ευρώ.
Ωστόσο, το κατά κεφαλήν χρέος έχει μειωθεί σε τρία γερμανικά κρατίδια: στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, τη Ρηνανία-Παλατινάτο και το Βερολίνο. Στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα η μείωση οφείλεται σε μία «αναδιοργάνωση» του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.
Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση του χρέους ανά κάτοικο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος εντοπίζεται στο ανατολικογερμανικό κρατίδιο της Σαξονίας (+17,1%). Και αυτό παρότι το συγκεκριμένο κρατίδιο διατηρεί για δεύτερη συνεχή χρονιά το προνόμιο να εμφανίζει το δεύτερο χαμηλότερο κατά κεφαλή χρέος (με πρώτο στη σχετική κατάταξη το κρατίδιο της Βαυαρίας).
Διψήφια αύξηση στους δήμουςΟσο για το χρέος των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αυτό αυξήθηκε για έκτη συνεχή χρονιά – αυτή τη φορά κατά 15,4% – για να φτάσει πλέον τα 197 δισεκατομμύρια. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το ανατολικογερμανικό κρατίδιο της Θουριγγίας, όπου δήμοι και κοινότητες έχουν καταφέρει να μειώσουν το κατά κεφαλήν χρέος.
Πηγή: Deutsche Welle
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα