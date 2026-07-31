Δείτε βίντεο: Η στιγμή που ποδηλάτης στην Ιαπωνία πετιέται εκτός πίστας από συναθλητή του και τραυματίζεται σοβαρά
SPORTS
Ποδηλάτης Ιαπωνία Πτώση τραυματισμός Βίντεο

Δείτε βίντεο: Η στιγμή που ποδηλάτης στην Ιαπωνία πετιέται εκτός πίστας από συναθλητή του και τραυματίζεται σοβαρά

Ο Ματ Ρίτσαρντσον τραυματίστηκε σοβαρά από την πτώση μετά τη σύγκρουση με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αγωνιστεί στους επερχόμενους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες, όπου το 2022 είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο

Δείτε βίντεο: Η στιγμή που ποδηλάτης στην Ιαπωνία πετιέται εκτός πίστας από συναθλητή του και τραυματίζεται σοβαρά
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο από τη στιγμή που ποδηλάτης σπρώχνεται και πετιέται εκτός πίστας από συναθλητή του κατά τη διάρκεια κούρσας σε αγώνα στην Ιαπωνία.

Συγκεκριμένα, ο Ματ Ρίτσαρντσον που αγωνίζεται με τα χρώματα της Αγγλίας, αν και Αυστραλός, φαίνεται να κινείται με μεγάλη ταχύτητα φορώντας κίτρινη φανέλα προσπαθώντας να περάσει στις πρώτες θέσεις της κούρσας, την ώρα που ο Ιάπωνας Κέντο Σοζούκι, με την άσπρη φανέλα, τον φτάνει και τον πετάει εκτός πίστας.

Αποτέλεσμα ήταν ο Ρίτσαρντσον να τραυματιστεί αρκετά σοβαρά με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να αγωνιστεί στους επερχόμενους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες, για να υπερασπιστεί το χρυσό μετάλλιο που είχε κατακτήσει το 2022.

Δείτε το βίντεο

 

Σημειώνεται ότι ο Ρίτσαρντσον είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού με τα χρώματα της Αυστραλίας, ενώ αμέσως μετά τη μεγάλη του νίκη είχε προκαλέσει μεγάλη αίσθηση με την απόφασή του να αγωνίζεται πλέον για την Βρετανία, με τους πρώην συναθλητές του να τον κατακρίνουν δημόσια για την απόφασή του αυτή.

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