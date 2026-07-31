Η κρυφή αιτία που οι διακοπές δεν σε ξεκουράζουν όσο νομίζεις.
Δείτε βίντεο: Η στιγμή που ποδηλάτης στην Ιαπωνία πετιέται εκτός πίστας από συναθλητή του και τραυματίζεται σοβαρά
Δείτε βίντεο: Η στιγμή που ποδηλάτης στην Ιαπωνία πετιέται εκτός πίστας από συναθλητή του και τραυματίζεται σοβαρά
Ο Ματ Ρίτσαρντσον τραυματίστηκε σοβαρά από την πτώση μετά τη σύγκρουση με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αγωνιστεί στους επερχόμενους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες, όπου το 2022 είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο από τη στιγμή που ποδηλάτης σπρώχνεται και πετιέται εκτός πίστας από συναθλητή του κατά τη διάρκεια κούρσας σε αγώνα στην Ιαπωνία.
Συγκεκριμένα, ο Ματ Ρίτσαρντσον που αγωνίζεται με τα χρώματα της Αγγλίας, αν και Αυστραλός, φαίνεται να κινείται με μεγάλη ταχύτητα φορώντας κίτρινη φανέλα προσπαθώντας να περάσει στις πρώτες θέσεις της κούρσας, την ώρα που ο Ιάπωνας Κέντο Σοζούκι, με την άσπρη φανέλα, τον φτάνει και τον πετάει εκτός πίστας.
Αποτέλεσμα ήταν ο Ρίτσαρντσον να τραυματιστεί αρκετά σοβαρά με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να αγωνιστεί στους επερχόμενους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες, για να υπερασπιστεί το χρυσό μετάλλιο που είχε κατακτήσει το 2022.
Δείτε το βίντεο
Σημειώνεται ότι ο Ρίτσαρντσον είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού με τα χρώματα της Αυστραλίας, ενώ αμέσως μετά τη μεγάλη του νίκη είχε προκαλέσει μεγάλη αίσθηση με την απόφασή του να αγωνίζεται πλέον για την Βρετανία, με τους πρώην συναθλητές του να τον κατακρίνουν δημόσια για την απόφασή του αυτή.
Συγκεκριμένα, ο Ματ Ρίτσαρντσον που αγωνίζεται με τα χρώματα της Αγγλίας, αν και Αυστραλός, φαίνεται να κινείται με μεγάλη ταχύτητα φορώντας κίτρινη φανέλα προσπαθώντας να περάσει στις πρώτες θέσεις της κούρσας, την ώρα που ο Ιάπωνας Κέντο Σοζούκι, με την άσπρη φανέλα, τον φτάνει και τον πετάει εκτός πίστας.
Αποτέλεσμα ήταν ο Ρίτσαρντσον να τραυματιστεί αρκετά σοβαρά με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να αγωνιστεί στους επερχόμενους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες, για να υπερασπιστεί το χρυσό μετάλλιο που είχε κατακτήσει το 2022.
Δείτε το βίντεο
Σημειώνεται ότι ο Ρίτσαρντσον είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού με τα χρώματα της Αυστραλίας, ενώ αμέσως μετά τη μεγάλη του νίκη είχε προκαλέσει μεγάλη αίσθηση με την απόφασή του να αγωνίζεται πλέον για την Βρετανία, με τους πρώην συναθλητές του να τον κατακρίνουν δημόσια για την απόφασή του αυτή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα