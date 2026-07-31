Δείτε βίντεο: Η στιγμή που ποδηλάτης στην Ιαπωνία πετιέται εκτός πίστας από συναθλητή του και τραυματίζεται σοβαρά

Ο Ματ Ρίτσαρντσον τραυματίστηκε σοβαρά από την πτώση μετά τη σύγκρουση με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αγωνιστεί στους επερχόμενους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες, όπου το 2022 είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο