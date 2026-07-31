Ο Άρνε Σλοτ απάντησε αρνητικά στην πρόταση της Εθνικής Ολλανδίας

Ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ απέρριψε την πρόταση της ολλανδικής ομοσπονδίας που τον ήθελε ως διάδοχο του Ρόναλντ Κούμαν με τον πάγκο των οράνιε να παραμένει ορφανός