Ο Άρνε Σλοτ απάντησε αρνητικά στην πρόταση της Εθνικής Ολλανδίας
SPORTS
Εθνική Ολλανδίας Άρνε Σλοτ Έρικ Τεν Χαγκ Πέτερ Μπος

Ο Άρνε Σλοτ απάντησε αρνητικά στην πρόταση της Εθνικής Ολλανδίας

Ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ απέρριψε την πρόταση της ολλανδικής ομοσπονδίας που τον ήθελε ως διάδοχο του Ρόναλντ Κούμαν με τον πάγκο των οράνιε να παραμένει ορφανός

Ο Άρνε Σλοτ απάντησε αρνητικά στην πρόταση της Εθνικής Ολλανδίας
Χωρίς προπονητή παραμένει η Εθνική ομάδα της Ολλανδίας, περίπου δύο μήνες πριν από την έναρξη του Nations League όπου βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με την Ελλάδα.

Μετά την παραίτηση του Ρόναλντ Κούμαν που ακολούθησε τον αποκλεισμό από το Μαρόκο στους 32 του Μουντιάλ, η ολλανδική ομοσπονδία στράφηκε στον Άρνε Σλοτ, ο οποίος πρόσφαττα είχε χάσει τη θέση από τη Λίβερπουλ...

Κι ενώ υπήρχε η αισιοδοξία ότι η συμφωνία θα μπορούσε να κλείσει σχετικά γρήγορα, ο 47χρονος τεχνικός ενημέρωσε ότι θέλαι να συνεχίσει να εργάζεται σε συλλογικό επίπεδο και όχι σε κάποια εθνική ομάδα.

Μάλιστα τα ολλανδικά ΜΜΕ αποκαλύπτουν ότι ο Σλοτ απέρριψε πέρα από την εθνική Ολλανδίας, και προτάσεις από τη Μίλαν, τη Φούλαμ και τη σαουδαραβική Αλ-Αχλί.

Αρνητικοί στην προοπτική να αναλάβουν την Εθνική Ολλανδίας είναι και οι Έρικ τεν Χαγκ (παραμένει τεχνικός διευθυντής της Τβέντε), Πέτερ Μπος (επέκτεινε το συμβόλαιό του με την Αϊντχόφεν).

Thema Insights

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.

Το DEI College παρουσιάζει τη Sophia. Την πρώτη 24/7 βοηθό AI που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό ακαδημαϊκό βοηθό, σχεδιασμένο να συνομιλεί με τον φοιτητή φυσικά, να κατανοεί τις απορίες του και να τον καθοδηγεί στη μελέτη του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης