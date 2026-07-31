Η κρυφή αιτία που οι διακοπές δεν σε ξεκουράζουν όσο νομίζεις.
Ο Άρνε Σλοτ απάντησε αρνητικά στην πρόταση της Εθνικής Ολλανδίας
Ο Άρνε Σλοτ απάντησε αρνητικά στην πρόταση της Εθνικής Ολλανδίας
Ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ απέρριψε την πρόταση της ολλανδικής ομοσπονδίας που τον ήθελε ως διάδοχο του Ρόναλντ Κούμαν με τον πάγκο των οράνιε να παραμένει ορφανός
Χωρίς προπονητή παραμένει η Εθνική ομάδα της Ολλανδίας, περίπου δύο μήνες πριν από την έναρξη του Nations League όπου βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με την Ελλάδα.
Μετά την παραίτηση του Ρόναλντ Κούμαν που ακολούθησε τον αποκλεισμό από το Μαρόκο στους 32 του Μουντιάλ, η ολλανδική ομοσπονδία στράφηκε στον Άρνε Σλοτ, ο οποίος πρόσφαττα είχε χάσει τη θέση από τη Λίβερπουλ...
Κι ενώ υπήρχε η αισιοδοξία ότι η συμφωνία θα μπορούσε να κλείσει σχετικά γρήγορα, ο 47χρονος τεχνικός ενημέρωσε ότι θέλαι να συνεχίσει να εργάζεται σε συλλογικό επίπεδο και όχι σε κάποια εθνική ομάδα.
Μάλιστα τα ολλανδικά ΜΜΕ αποκαλύπτουν ότι ο Σλοτ απέρριψε πέρα από την εθνική Ολλανδίας, και προτάσεις από τη Μίλαν, τη Φούλαμ και τη σαουδαραβική Αλ-Αχλί.
Αρνητικοί στην προοπτική να αναλάβουν την Εθνική Ολλανδίας είναι και οι Έρικ τεν Χαγκ (παραμένει τεχνικός διευθυντής της Τβέντε), Πέτερ Μπος (επέκτεινε το συμβόλαιό του με την Αϊντχόφεν).
Μετά την παραίτηση του Ρόναλντ Κούμαν που ακολούθησε τον αποκλεισμό από το Μαρόκο στους 32 του Μουντιάλ, η ολλανδική ομοσπονδία στράφηκε στον Άρνε Σλοτ, ο οποίος πρόσφαττα είχε χάσει τη θέση από τη Λίβερπουλ...
Κι ενώ υπήρχε η αισιοδοξία ότι η συμφωνία θα μπορούσε να κλείσει σχετικά γρήγορα, ο 47χρονος τεχνικός ενημέρωσε ότι θέλαι να συνεχίσει να εργάζεται σε συλλογικό επίπεδο και όχι σε κάποια εθνική ομάδα.
Μάλιστα τα ολλανδικά ΜΜΕ αποκαλύπτουν ότι ο Σλοτ απέρριψε πέρα από την εθνική Ολλανδίας, και προτάσεις από τη Μίλαν, τη Φούλαμ και τη σαουδαραβική Αλ-Αχλί.
Αρνητικοί στην προοπτική να αναλάβουν την Εθνική Ολλανδίας είναι και οι Έρικ τεν Χαγκ (παραμένει τεχνικός διευθυντής της Τβέντε), Πέτερ Μπος (επέκτεινε το συμβόλαιό του με την Αϊντχόφεν).
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