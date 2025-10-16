Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Ζάλγκιρις - Αρμάνι Μιλάνο 78-89: Τεράστιο «διπλό» για τους Ιταλούς στο Κάουνας - Βίντεο
Η Αρμάνι Μιλάνο έκανε μαγική τέταρτη περίοδο και πήρε τη νίκη μέσα στην έδρα της Ζάλγκιρις Κάουνας με +11 (78-89) - Κορυφαίος για τους νικητές ο Ντέβιν Μπούκερ
Με σπουδαία εμφάνιση η Αρμάνι Μιλάνο πέρασε από το Κάουνας με νίκη 89-78 επί της Ζαλγκίρις για την 4η αγωνιστική της Euroleague.
Οι Ιταλοί βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 2-3, ενώ οι Λιθουανοί γνώρισαν δεύτερη συνεχόμενη ήττα και πρώτη στο «σπίτι τους», υποχωρώντας στο 3-2.
Δείτε ΕΔΩ τις καλύτερες στιγμές
Ασύλληπτη εμφάνιση του Άρνας Μπουτκεβίτσιους στο πρώτο ημίχρονο, με τον έμπειρο φόργουορντ να πετυχαίνει 20 πόντους με 6/7 τρίποντα σε 13 λεπτά συμμετοχής για τους γηπεδούχους.
Για να φανταστεί κανείς το μέγεθος του επιτεύγματος, ο Μπουτκεβίτσιους είχε συνολικά 25 πόντους στους προηγούμενους 4 αγώνες της διοργάνωσης.
Ωστόσο, παρά την υπεροπλία της Ζάλγκιρις στα ριμπάουντ, οι Ιταλοί ήταν πιο εύστοχοι από μέση και μακρινή απόσταση κι έτσι το ματς εξελίχθηκε σε ντέρμπι με την Αρμάνι να περνάει για πρώτη φορά μπροστά 38-39 στο 19΄.
Ακολούθησε μάχη «πόντο πόντο», μέχρι που ο Ρίτσι έγραψε το 66-73 από τα 6.75 δημιουργώντας προϋποθέσεις νίκης για την Αρμάνι. Οι Ιταλοί έτρεξαν σερί 12-2 και άνοιξαν την «ψαλίδα» στο 66-77 που τους έφερε «αγκαλιά» με τη νίκη.
Εκπληκτική πολυφωνία για τους νικητές με τέσσερις παίκτες να έχουν από 15 πόντους: Ντέβιν Μπούκερ, Σέιβον Σιλντς Τζαμπάολο Ρίτσι (5/5 τρίποντα), Κουϊν Έλις, τον Γκούντουριτς με 14π., αλλά και τον Μπολμάρο με φοβερή στατιστική: 10π., 7ρ., 4κλ
Σε κακή μέρα για τους γηπεδούχους ο Φρανσίσκο (8π. με 2/11 σουτ), ο Μόουζες Ράιτ είχε 15π. και 7ρ., ενώ ο Μπουτκεβίτσιους έμεινε άποντος στο β΄ ημίχρονο.
Τα δεκάλεπτα: 21-13, 42-39, 61-63, 78-89
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα
