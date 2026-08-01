«Δεν ήθελα διχασμό»: Ο Ινφαντίνο κάνει πίσω και αποσύρει το σχέδιο για την «πώληση» του Μουντιάλ μετά τις σφοδρές αντιδράσεις
«Δεν ήθελα διχασμό»: Ο Ινφαντίνο κάνει πίσω και αποσύρει το σχέδιο για την «πώληση» του Μουντιάλ μετά τις σφοδρές αντιδράσεις
Η UEFA, η Concacaf, η Ασιατική Συνομοσπονδία και κορυφαία στελέχη της FIFA άσκησαν ασφυκτική πίεση, ενώ ο Βρετανός πρωθυπουργός είχε ζητήσει την παραίτηση του επικεφαλής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου
Ο επικεφαλής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Τζιάνι Ινφαντίνο, ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει το αμφιλεγόμενο σχέδιο πώλησης μεριδίου των κορυφαίων διοργανώσεων της FIFA σε ιδιώτες επενδυτές, παραδεχόμενος ότι η πρόταση προκάλεσε διχασμό στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Η απόφαση έρχεται έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις συνομοσπονδιών, στελεχών της ίδιας της FIFA και πολιτικών παραγόντων, ενώ ο πρόεδρος της FIFA βρίσκεται πλέον υπό μεγάλη πίεση ενόψει της διεκδίκησης τέταρτης θητείας.
«Προχωρώντας, η πρόθεσή μου είναι να φέρω ξανά κοντά όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, με πνεύμα κοινού ενδιαφέροντος για το παιχνίδι μας και με στόχο τη συνέχιση της ανάπτυξης του ποδοσφαίρου παντού, και ιδιαίτερα σε εκείνες τις χώρες που χρειάζονται περισσότερο την υποστήριξή μας», ανέφερε στις δηλώσεις του.
Ο Ινφαντίνο είχε προτείνει στις 211 εθνικές ομοσπονδίες να εγκρίνουν την είσοδο ιδιωτικών επενδυτών στις κορυφαίες διοργανώσεις της FIFA, μεταξύ των οποίων το Παγκόσμιο Κύπελλο Ανδρών και Γυναικών, προσφέροντας σε κάθε ομοσπονδία οικονομική ενίσχυση ύψους 40 εκατ. δολαρίων.
Στο πλευρό τους τάχθηκε και η Ασιατική Συνομοσπονδία (AFC), η οποία εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς UEFA και Concacaf.
Παράλληλα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ ζήτησε δημόσια την παραίτηση του Ινφαντίνο, χαρακτηρίζοντάς τον «τον λάθος άνθρωπο» για να ηγείται της FIFA.
Την ίδια ημέρα παραιτήθηκε και ο ανώτερος σύμβουλος του Ινφαντίνο σε θέματα στρατηγικής και διακυβέρνησης, Κάρλος Κορδέιρο, χαρακτηρίζοντας την πρόταση «κακή συμφωνία για το ποδόσφαιρο» που θα «υποθήκευε το μέλλον του αθλήματος».
«Η πρόταση δεν θα προχωρήσει»«Αφού άκουσα προσεκτικά όλες τις απόψεις, κατέστη σαφές ότι επικράτησε διχασμός ενώ σκοπός μας ήταν – και θα είναι πάντα – να ενωθούμε και να βελτιωθούμε. Ως αποτέλεσμα, αυτή η πρόταση δεν θα προχωρήσει», είναι η δήλωση που παραχώρησε στο Sky News ο Τζιάνι Ινφαντίνο.
«Προχωρώντας, η πρόθεσή μου είναι να φέρω ξανά κοντά όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, με πνεύμα κοινού ενδιαφέροντος για το παιχνίδι μας και με στόχο τη συνέχιση της ανάπτυξης του ποδοσφαίρου παντού, και ιδιαίτερα σε εκείνες τις χώρες που χρειάζονται περισσότερο την υποστήριξή μας», ανέφερε στις δηλώσεις του.
Ο Ινφαντίνο είχε προτείνει στις 211 εθνικές ομοσπονδίες να εγκρίνουν την είσοδο ιδιωτικών επενδυτών στις κορυφαίες διοργανώσεις της FIFA, μεταξύ των οποίων το Παγκόσμιο Κύπελλο Ανδρών και Γυναικών, προσφέροντας σε κάθε ομοσπονδία οικονομική ενίσχυση ύψους 40 εκατ. δολαρίων.
Οι αντιδράσεις που τον οδήγησαν στην υποχώρησηΗ αντίδραση ήταν άμεση και πρωτοφανής. Η UEFA αποφάσισε ομόφωνα να μποϊκοτάρει τις διοργανώσεις της FIFA εάν το σχέδιο προχωρούσε, ενώ η Concacaf ανακοίνωσε ότι τα μέλη της απέρριψαν την πρόταση, με πηγές να αναφέρουν ότι η πλειονότητα των ομοσπονδιών της περιοχής έχει χάσει την εμπιστοσύνη της στον Ινφαντίνο.
Στο πλευρό τους τάχθηκε και η Ασιατική Συνομοσπονδία (AFC), η οποία εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς UEFA και Concacaf.
Παράλληλα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ ζήτησε δημόσια την παραίτηση του Ινφαντίνο, χαρακτηρίζοντάς τον «τον λάθος άνθρωπο» για να ηγείται της FIFA.
Πυρά και από το εσωτερικό της FIFAΗ πίεση αυξήθηκε ακόμη περισσότερο όταν ο επιχειρησιακός διευθυντής της FIFA, Κέβιν Λαμούρ, κατηγόρησε την ηγεσία για έλλειψη διαφάνειας, υποστηρίζοντας ότι ακόμη και η διοίκηση της Ομοσπονδίας «εξαπατήθηκε» σχετικά με τον σχεδιασμό της πρότασης.
Την ίδια ημέρα παραιτήθηκε και ο ανώτερος σύμβουλος του Ινφαντίνο σε θέματα στρατηγικής και διακυβέρνησης, Κάρλος Κορδέιρο, χαρακτηρίζοντας την πρόταση «κακή συμφωνία για το ποδόσφαιρο» που θα «υποθήκευε το μέλλον του αθλήματος».
Υπό πίεση ενόψει των εκλογώνΟ 56χρονος Ινφαντίνο βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τη σοβαρότερη κρίση της προεδρίας του, λίγους μήνες πριν από το Συνέδριο της FIFA τον Μάρτιο, όπου θα διεκδικήσει τέταρτη θητεία.
Μετά την απόσυρση της πρότασης δήλωσε ότι σκοπεύει πλέον να «φέρει ξανά όλους τους ενδιαφερόμενους στο ίδιο τραπέζι», με γνώμονα, όπως είπε, «το κοινό συμφέρον του ποδοσφαίρου».
Σύμφωνα με έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του Reuters, η Παγκόσμια Ομοσπονδία σκοπεύει να αναθέσει σε ανεξάρτητο φορέα μελέτη για τις επιπτώσεις μιας τέτοιας αλλαγής, η οποία θα εφαρμοζόταν στη διοργάνωση που θα σηματοδοτήσει τη συμπλήρωση 100 χρόνων από το πρώτο Μουντιάλ.
Η πρόταση για Παγκόσμιο Κύπελλο 64 ομάδων είχε κατατεθεί από τη Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου Νότιας Αμερικής (CONMEBOL), με στόχο να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε περισσότερες χώρες στους εορτασμούς της εκατονταετηρίδας.
Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, που φιλοξενήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, αποτέλεσε ήδη τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού, καθώς για πρώτη φορά συμμετείχαν 48 ομάδες αντί για 32, με το πρόγραμμα να επεκτείνεται σε 104 αγώνες.
Η υποχώρηση του Ινφαντίνο στο σχέδιο πώλησης μεριδίου των διοργανώσεων δεν κλείνει, πάντως, τη συζήτηση για το μέλλον του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς η πιθανή διεύρυνσή του σε 64 ομάδες παραμένει ανοιχτή και προκαλεί νέες αντιδράσεις στο εσωτερικό του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
Στο τραπέζι και Μουντιάλ με 64 ομάδεςΠαρά την απόσυρση του σχεδίου για την είσοδο ιδιωτών επενδυτών στις διοργανώσεις της, η FIFA εξακολουθεί να εξετάζει το ενδεχόμενο αύξησης των συμμετεχουσών ομάδων στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 από 48 σε 64.
Σύμφωνα με έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του Reuters, η Παγκόσμια Ομοσπονδία σκοπεύει να αναθέσει σε ανεξάρτητο φορέα μελέτη για τις επιπτώσεις μιας τέτοιας αλλαγής, η οποία θα εφαρμοζόταν στη διοργάνωση που θα σηματοδοτήσει τη συμπλήρωση 100 χρόνων από το πρώτο Μουντιάλ.
Η πρόταση για Παγκόσμιο Κύπελλο 64 ομάδων είχε κατατεθεί από τη Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου Νότιας Αμερικής (CONMEBOL), με στόχο να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε περισσότερες χώρες στους εορτασμούς της εκατονταετηρίδας.
Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, που φιλοξενήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, αποτέλεσε ήδη τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού, καθώς για πρώτη φορά συμμετείχαν 48 ομάδες αντί για 32, με το πρόγραμμα να επεκτείνεται σε 104 αγώνες.
Το Μουντιάλ του 2030Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 θα συνδιοργανώσουν το Μαρόκο, η Πορτογαλία και η Ισπανία, ενώ στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την πρώτη διοργάνωση, η Αργεντινή, η Παραγουάη και η Ουρουγουάη θα φιλοξενήσουν από έναν αγώνα.
Η υποχώρηση του Ινφαντίνο στο σχέδιο πώλησης μεριδίου των διοργανώσεων δεν κλείνει, πάντως, τη συζήτηση για το μέλλον του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς η πιθανή διεύρυνσή του σε 64 ομάδες παραμένει ανοιχτή και προκαλεί νέες αντιδράσεις στο εσωτερικό του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
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