Financial Times: Μαθήματα κολύμβησης, Google Maps και στολές κατάδυσης - Πώς χιλιάδες μετανάστες πέρασαν κολυμπώντας στη Θέουτα

Thousands of migrants have streamed into the tiny Spanish territory of Ceuta in North Africa from Morocco, prompting local officials to call for help from Spain’s national government in Madrid to restore the border. pic.twitter.com/S2fTWapBzR — The Associated Press (@AP) July 30, 2026

Η πορεία προς τη θάλασσα

Spain said it reversed a huge rush of migrants into the Spanish enclave of Ceuta in North Africa, with most of the more than 50,000 people who had crossed the border by land and sea already heading back voluntarily https://t.co/LJrJGhIozZ pic.twitter.com/DIegyDxVe3 — Reuters (@Reuters) July 31, 2026

Εικόνες χάους και τραγωδίας

Η πραγματικότητα μετά την άφιξη

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, χιλιάδες άνθρωποι κατευθύνθηκαν προς τα σύνορα από τη μαροκινή πλευρά. Έφταναν πεζοί, με ποδήλατα, αυτοκίνητα ή ακόμη και φορτηγά, προκαλώντας κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους που οδηγούν προς τη συνοριακή γραμμή.Αντί να περάσουν από το τελωνείο, πολλοί κατέβηκαν από απότομες πλαγιές σε μια στενή παραλία, η οποία μέσα σε λίγη ώρα κατακλύστηκε από κόσμο.Παρότι η μικρότερη απόσταση μέχρι τη Θέουτα είναι μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα, ο συνωστισμός και τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα ανάγκασαν πολλούς να κολυμπήσουν πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις, παραμένονταςΣτην ισπανική ακτή, οι αφιχθέντες έβγαιναν από τη θάλασσα με τραυματισμούς στα πόδια από τα βράχια. Οι άνδρες της ισπανικής Πολιτοφυλακής, που είχαν αναλάβει τη φύλαξη των συνόρων, παρακολουθούσαν την κατάσταση χωρίς να παρεμποδίζουν την αποβίβαση των μεταναστών.Χαρακτηριστική ήταν η εικόνα ενός άνδρα που κατάφερε να φτάσει στη στεριά έχοντας μαζί του ακόμη και το ποδήλατό του, ενώ άλλοι κατέγραφαν την προσπάθειά τους με κινητά τηλέφωνα.Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστονστη θάλασσα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διέλευσης.Πολλοί από όσους έφτασαν στη Θέουτα κατευθύνθηκαν προς το κέντρο υποδοχής μεταναστών, το οποίο όμως είχε ήδη υπερβεί τη χωρητικότητά του από τις προηγούμενες ημέρες καιΑρκετοί κάθισαν στο έδαφος υπό την επιτήρηση της αστυνομίας και του Ερυθρού Σταυρού, αναμένοντας την επόμενη εξέλιξη.Παρά την εντύπωση που είχε δημιουργηθεί μετά την πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας ότι όσοι φτάνουν κολυμπώντας δεν μπορούν να επαναπροωθηθούν άμεσα, η Θέουτα δεν αποτελεί ελεύθερη πύλη εισόδου προς την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τη μετάβαση στην ηπειρωτική Ισπανία απαιτούνται νέοι συνοριακοί έλεγχοι.Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής, σύμφωνα με τις ισπανικές Αρχές,είχαν ήδη επιστρέψει οικειοθελώς στο Μαρόκο, ενώ αργότερα ο Ευρωπαίος επίτροπος Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ, δήλωσε ότι «σχεδόν όλοι» όσοι είχαν περάσει τα σύνορα είχαν τελικά επιστρέψει.