Αιχμές στη Βουλή για τα «έξυπνα» γυαλιά του Άδωνι Γεωργιάδη: «Όταν πηγαίνω σε συναθροίσεις θα τα φοράω και οι αξιόποινες πράξεις θα καταγράφονται»
Αιχμές στη Βουλή για τα «έξυπνα» γυαλιά του Άδωνι Γεωργιάδη: «Όταν πηγαίνω σε συναθροίσεις θα τα φοράω και οι αξιόποινες πράξεις θα καταγράφονται»
Ο υπουργός Υγείας κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι η αντίδρασή του ήταν «πέραν πάσης λογικής» και καταλόγισε «υποκρισία» στην Πλεύση Ελευθερίας - «Κατά φαντασίαν υποτιθέμενος καθηγητής νομικής ο Δουδωνής»
Στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρθηκε η πολιτική κόντρα για τα «έξυπνα» γυαλιά Meta που φορούσε επισκεπτόμενος τη Λέρο και τη Λήμνο ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.
Απαντώντας στα σχόλια που δέχθηκε για τα γυαλιά Meta2, ο υπουργός Υγείας δήλωσε ότι θα συνεχίσει να τα φοράει και σε δημόσιες συγκεντρώσεις: «Εγώ φοράω τα γυαλιά. Η ιδέα μου προέκυψε όταν ήμουν στη Νίκαια», εξήγησε, αναφερόμενος το επεισόδιο στο νοσοκομείο. «Όλοι μου ζητούσαν το βίντεο. Βρήκα πολλά βίντεο που με έβριζαν, με έφτυναν, αλλά όλοι ήθελαν το βίντεο της γροθιάς. Όταν πηγαίνω σε συναθροίσεις, θα φοράω τα γυαλιά μου και όλες οι αξιόποινες πράξεις θα καταγράφονται», είπε.
Η πρώτη αιχμή για τα γυαλιά είχε έρθει νωρίτερα από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζο, ο οποίος, σχολιάζοντας όσα ανέφερε ο υπουργός Υγείας παρουσιάζοντας ρυθμίσεις τροπολογίας, είπε σκωπτικά: «Δεν ξέρω με ποια γυαλιά τη μελετήσατε, αλλά χαιρόμαστε που δεν τα φοράτε σήμερα εδώ». «Πάλι καλά που δεν φοράτε αυτά τα γυαλιά εδώ», σχολίασε με τη σειρά του ο εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε επειδή ο υπουργός Υγείας μιλούσε στο τηλέφωνο τη στιγμή της παρέμβασής του.
Ο κ. Μάντζος επανήλθε στο ζήτημα, λέγοντας ότι οι ενστάσεις του ΠΑΣΟΚ δεν οφείλονται σε τεχνοφοβία, καθώς αυτό που τίθεται είναι η έννοια της συγκατάθεσης. «Μπορεί να μην σέβεστε ούτε καν τα δικά σας δεδομένα», είπε, προσθέτοντας ότι το ζήτημα είναι αν συγκατατίθενται οι καταγραφόμενοι.
Απαντώντας, ο κ. Γεωργιάδης είπε: «Βρέθηκα όχι σε ιδιωτική συνάντηση, αλλά σε δημόσια συνάθροιση, όπου δεν υπάρχει ζήτημα προσωπικών δεδομένων. Ταυτόχρονα υπήρχαν άλλες 25 κάμερες, όποιος βρισκόταν εκεί γνώριζε ότι είναι δημόσια συνάθροιση και καταγράφεται», προσθέτοντας ότι σε περιπτώσεις αξιόποινων πράξεων «μπορείς να καταγράφεις και να τα παρουσιάζεις ως αποδεικτικά στα δικαστήρια».
Επικριτικός ήταν ο κ. Γεωργιάδης και στην κριτική που του άσκησε ο Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε έντονα, καθώς την ώρα που μιλούσε, ο υπουργός Υγείας είχε επικοινωνία στο κινητό του.
«Το να μιλά η Πλεύση Ελευθερίας και να ανησυχεί ότι κάποιος θα καταγράφει με τα γυαλιά κάποιον, σε ένα κόμμα που η πρόεδρός του καταγράφει όποιον περπατεί κι όποιον λαλεί, είναι υποκρισία», είπε χαρακτηριστικά.
«Πρέπει να πας να εξομολογηθείς σε ιερέα, αν κάθεσαι δίπλα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου που έχει κάνει τα μεγαλύτερα βασανιστήρια στους 300 από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο», είπε σε άλλο σημείο
Δριμεία κριτική άσκησε ο κ. Γεωργιάδης και στον Παναγιώτη Δουδωνή, σχολιάζοντας τη χθεσινή ομιλία του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στην Ολομέλεια για τα «έξυπνα γυαλιά».
Την ανέβασα στον λογαριασμό μου, για να δείτε πόσο αξιοθρήνητη ήταν η ομιλία», είπε, χαρακτηρίζοντας τον κ. Δουδωνή «κατά φαντασίαν υποτιθέμενο καθηγητή νομικής» και προσθέτοντας ότι όσα είπε στην ομιλία του αποτελούσαν «δείγμα εμπάθειας».
Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι σέβεται απολύτως τα προσωπικά δεδομένα και ότι σε ένα χρόνο από σήμερα τα γυαλιά θα έχουν πολύ μεγαλύτερη κυκλοφορία, «είτε σας αρέσει, είτε δεν σας αρέσει», χαρακτηρίζοντας και χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ «πολιτισμικά πρωτόγονο».
Απαντώντας στα σχόλια που δέχθηκε για τα γυαλιά Meta2, ο υπουργός Υγείας δήλωσε ότι θα συνεχίσει να τα φοράει και σε δημόσιες συγκεντρώσεις: «Εγώ φοράω τα γυαλιά. Η ιδέα μου προέκυψε όταν ήμουν στη Νίκαια», εξήγησε, αναφερόμενος το επεισόδιο στο νοσοκομείο. «Όλοι μου ζητούσαν το βίντεο. Βρήκα πολλά βίντεο που με έβριζαν, με έφτυναν, αλλά όλοι ήθελαν το βίντεο της γροθιάς. Όταν πηγαίνω σε συναθροίσεις, θα φοράω τα γυαλιά μου και όλες οι αξιόποινες πράξεις θα καταγράφονται», είπε.
Η πρώτη αιχμή για τα γυαλιά είχε έρθει νωρίτερα από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζο, ο οποίος, σχολιάζοντας όσα ανέφερε ο υπουργός Υγείας παρουσιάζοντας ρυθμίσεις τροπολογίας, είπε σκωπτικά: «Δεν ξέρω με ποια γυαλιά τη μελετήσατε, αλλά χαιρόμαστε που δεν τα φοράτε σήμερα εδώ». «Πάλι καλά που δεν φοράτε αυτά τα γυαλιά εδώ», σχολίασε με τη σειρά του ο εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε επειδή ο υπουργός Υγείας μιλούσε στο τηλέφωνο τη στιγμή της παρέμβασής του.
Ο κ. Μάντζος επανήλθε στο ζήτημα, λέγοντας ότι οι ενστάσεις του ΠΑΣΟΚ δεν οφείλονται σε τεχνοφοβία, καθώς αυτό που τίθεται είναι η έννοια της συγκατάθεσης. «Μπορεί να μην σέβεστε ούτε καν τα δικά σας δεδομένα», είπε, προσθέτοντας ότι το ζήτημα είναι αν συγκατατίθενται οι καταγραφόμενοι.
Απαντώντας, ο κ. Γεωργιάδης είπε: «Βρέθηκα όχι σε ιδιωτική συνάντηση, αλλά σε δημόσια συνάθροιση, όπου δεν υπάρχει ζήτημα προσωπικών δεδομένων. Ταυτόχρονα υπήρχαν άλλες 25 κάμερες, όποιος βρισκόταν εκεί γνώριζε ότι είναι δημόσια συνάθροιση και καταγράφεται», προσθέτοντας ότι σε περιπτώσεις αξιόποινων πράξεων «μπορείς να καταγράφεις και να τα παρουσιάζεις ως αποδεικτικά στα δικαστήρια».
Επικριτικός ήταν ο κ. Γεωργιάδης και στην κριτική που του άσκησε ο Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε έντονα, καθώς την ώρα που μιλούσε, ο υπουργός Υγείας είχε επικοινωνία στο κινητό του.
«Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας καταγράφει όποιον περπατάει»
«Το να μιλά η Πλεύση Ελευθερίας και να ανησυχεί ότι κάποιος θα καταγράφει με τα γυαλιά κάποιον, σε ένα κόμμα που η πρόεδρός του καταγράφει όποιον περπατεί κι όποιον λαλεί, είναι υποκρισία», είπε χαρακτηριστικά.
«Πρέπει να πας να εξομολογηθείς σε ιερέα, αν κάθεσαι δίπλα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου που έχει κάνει τα μεγαλύτερα βασανιστήρια στους 300 από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο», είπε σε άλλο σημείο
Δριμεία κριτική άσκησε ο κ. Γεωργιάδης και στον Παναγιώτη Δουδωνή, σχολιάζοντας τη χθεσινή ομιλία του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στην Ολομέλεια για τα «έξυπνα γυαλιά».
«Κατά φαντασίαν υποτιθέμενος καθηγητής νομικής ο Δουδωνής»
Την ανέβασα στον λογαριασμό μου, για να δείτε πόσο αξιοθρήνητη ήταν η ομιλία», είπε, χαρακτηρίζοντας τον κ. Δουδωνή «κατά φαντασίαν υποτιθέμενο καθηγητή νομικής» και προσθέτοντας ότι όσα είπε στην ομιλία του αποτελούσαν «δείγμα εμπάθειας».
Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι σέβεται απολύτως τα προσωπικά δεδομένα και ότι σε ένα χρόνο από σήμερα τα γυαλιά θα έχουν πολύ μεγαλύτερη κυκλοφορία, «είτε σας αρέσει, είτε δεν σας αρέσει», χαρακτηρίζοντας και χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ «πολιτισμικά πρωτόγονο».
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