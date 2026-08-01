Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη υποδέχτηκε τον Αύγουστο με μία ανάρτηση στο Instagram: «Ήρθε σαν γνώριμος επισκέπτης»
Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη υποδέχτηκε τον Αύγουστο με μία ανάρτηση στο Instagram: «Ήρθε σαν γνώριμος επισκέπτης»
Η τραγουδίστρια πόζαρε πάνω στο μηχανάκι της και μοιράστηκε μερικές σκέψεις της
Με μία ανάρτηση στα social media υποδέχτηκε τον Αύγουστο η Ελεωνόρα Ζουγανέλη. Η τραγουδίστρια πόζαρε πάνω στο μηχανάκι της και μοιράστηκε μερικές σκέψεις της.
Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μετέφερε εικόνες με τις οποίες έχει ταυτίσει τον συγκεκριμένο μήνα, προσθέτοντας πως την ίδια στιγμή της προκαλεί μελαγχολία.
Όπως έγραψε στην ανάρτησή της: «Ήρθε ο Αύγουστος σαν γνώριμος επισκέπτης, με το άρωμα από τα ώριμα σύκα, τα βαριά τσαμπιά των σταφυλιών και το αλάτι που έχει ποτίσει το δέρμα μας όλο το καλοκαίρι. Στις αυλές υπάρχουν ακόμα παιδιά που φωνάζουν και τρέχουν, παρέες που πιάνουν το τραγούδι και επιτραπέζια παιχνίδια. Ο βασιλικός πεντοβολάει και η θάλασσα γεμίζει με όλες τις ιστορίες του κόσμου».
Η τραγουδίστρια περιέγραψε στη συνέχεια τον Αύγουστο με τα εξής λόγια: «Ο μήνας της Παναγίας, των πανηγυριών του Δεκαπενταύγουστου που κρατούν μέχρι να ξημερώσει, των αγκαλιών που ξαναβρίσκονται, των ευχών που λέγονται σιγανά κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο μήνας με τα δύο φεγγάρια, σαν να μην φτάνει ένα για να φωτίσει όσα αγαπήσαμε».
Κλείνοντας την ανάρτησή της, υπογράμμισε τη μελαγχολία που φέρνει ο Αύγουστος και ευχήθηκε καλό μήνα στους διαδικτυακούς της ακόλουθους: «Κι όμως μέσα στη γενναιοδωρία του, ο Αύγουστος κρύβει πάντα και μια γλυκιά μελαγχολία. Αφού αρχίζουμε να μετράμε τις τελευταίες βουτιές, τα τελευταία ηλιοβασιλέματα, τα τελευταία ξυπόλυτα βράδια του καλοκαιριού. Ο Αύγουστος που ξεδιπλώνεται σαν το τελευταίο μεγάλο τραγούδι του καλοκαιριού. Ας τον χαρούμε λοιπόν! Καλό μήνα. Να διευκρινίσω ότι είμαι χωρίς κράνος γιατί είμαι σταματημένη».
Η ανάρτηση της Ελεωνόρας Ζουγανέλη
Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μετέφερε εικόνες με τις οποίες έχει ταυτίσει τον συγκεκριμένο μήνα, προσθέτοντας πως την ίδια στιγμή της προκαλεί μελαγχολία.
Όπως έγραψε στην ανάρτησή της: «Ήρθε ο Αύγουστος σαν γνώριμος επισκέπτης, με το άρωμα από τα ώριμα σύκα, τα βαριά τσαμπιά των σταφυλιών και το αλάτι που έχει ποτίσει το δέρμα μας όλο το καλοκαίρι. Στις αυλές υπάρχουν ακόμα παιδιά που φωνάζουν και τρέχουν, παρέες που πιάνουν το τραγούδι και επιτραπέζια παιχνίδια. Ο βασιλικός πεντοβολάει και η θάλασσα γεμίζει με όλες τις ιστορίες του κόσμου».
Η τραγουδίστρια περιέγραψε στη συνέχεια τον Αύγουστο με τα εξής λόγια: «Ο μήνας της Παναγίας, των πανηγυριών του Δεκαπενταύγουστου που κρατούν μέχρι να ξημερώσει, των αγκαλιών που ξαναβρίσκονται, των ευχών που λέγονται σιγανά κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο μήνας με τα δύο φεγγάρια, σαν να μην φτάνει ένα για να φωτίσει όσα αγαπήσαμε».
Κλείνοντας την ανάρτησή της, υπογράμμισε τη μελαγχολία που φέρνει ο Αύγουστος και ευχήθηκε καλό μήνα στους διαδικτυακούς της ακόλουθους: «Κι όμως μέσα στη γενναιοδωρία του, ο Αύγουστος κρύβει πάντα και μια γλυκιά μελαγχολία. Αφού αρχίζουμε να μετράμε τις τελευταίες βουτιές, τα τελευταία ηλιοβασιλέματα, τα τελευταία ξυπόλυτα βράδια του καλοκαιριού. Ο Αύγουστος που ξεδιπλώνεται σαν το τελευταίο μεγάλο τραγούδι του καλοκαιριού. Ας τον χαρούμε λοιπόν! Καλό μήνα. Να διευκρινίσω ότι είμαι χωρίς κράνος γιατί είμαι σταματημένη».
Η ανάρτηση της Ελεωνόρας Ζουγανέλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα