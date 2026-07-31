Το 'πε και το 'κανε η Μελόνι: Η Ιταλία αναστέλλει τη Συνθήκη Σένγκεν με την Ισπανία λόγω της Θέουτα
Το 'πε και το 'κανε η Μελόνι: Η Ιταλία αναστέλλει τη Συνθήκη Σένγκεν με την Ισπανία λόγω της Θέουτα
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός είχε πει ότι, μπροστά στις εικόνες που έρχονταν από τον ισπανικό θύλακο, η κυβέρνησή της «δεν θα έμενε με σταυρωμένα τα χέρια»
Η κυβέρνηση της Ιταλίας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι αναστέλλει το καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας με την Ισπανία, όπως ισχύει βάσει της Συνθήκης Σένγκεν, εξαιτίας της κρίσης στην Θέουτα με την εισβολή δεκάδων χιλιάδων Μαροκινών.
Ήδη από χθες Πέμπτη, πρώτη ημέρα της κρίσης, η Ιταλία είχε επικρίνει σε πολύ υψηλό επίπεδο -με τον υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι αλλά και την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι- τις κινήσεις της Ισπανίας προειδοποιώντας με αναστολή της Σένγκεν.
«Η Ιταλία δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια», τόνισε η πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας «σοκαριστικές» τις εικόνες από τη Θέουτα.
Και ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας επισήμανε ότι σε ανάρτησή του «οι εικόνες που έρχονται από τη Θέουτα δείχνουν πως η επιλογή της κυβέρνησης της Μαδρίτης να χορηγήσει ισπανική, και επομένως ευρωπαϊκή, υπηκοότητα σε πάνω από 500.000 παράτυπους μετανάστες είναι βαθιά λανθασμένη και ενθαρρύνει τη διακίνηση ανθρώπων».
Για το ίδιο ζήτημα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σχολίασε σε ανάρτησή της ότι «δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να εισέρχεται στην ΕΕ χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας» ενώ έδωσε έμφαση στο ότι «οι επικίνδυνες διελεύσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως και τα δίκτυα διακινητών πρέπει να διαλυθούν».
Παράλληλα, η Γαλλία και η Γερμανία υποσχέθηκαν να βοηθήσουν την Ισπανία, αν το ζητούσε. Αντίθετα η Δανία, δια της πρωθυπουργού Μέτε Φρεντέρικσεν εκτίμησε σήμερα ότι η ΕΕ πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο αναστολής των ρυθμίσεων της Συνθήκης Σένγκεν μετά τα γεγονότα στη Θέουτα.
Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Τραμπ επέλεξε να παίξει το χαρτί της Θέουτα για να στραφεί κατά των Δημοκρατικών, λέγοντας ότι πρέπει να θυμόμαστε αυητή την εικόνα γιατί «έτσι θα είμαστε σε τρία χρόνια, αν κερδίσει η λάθος παράταξη».
Εν τω μεταξύ οι ισπανικές Αρχές ανέφεραν ότι τουλάχιστον 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια τους να φτάσουν στη Θέουτα, δεν αποκλείεται μάλιστα να υπάρχουν και άλλα θύματα στην πλευρά του Μαρόκου.
Ορισμένοι από αυτούς τους ανθρώπους πνίγηκαν, άλλοι ποδοπατήθηκαν προσπαθώντας να σκαρφαλώσουν στον κυματοθραύστη που συγκρατεί τον συνοριακό φράχτη.
Ήδη από χθες Πέμπτη, πρώτη ημέρα της κρίσης, η Ιταλία είχε επικρίνει σε πολύ υψηλό επίπεδο -με τον υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι αλλά και την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι- τις κινήσεις της Ισπανίας προειδοποιώντας με αναστολή της Σένγκεν.
«Η Ιταλία δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια», τόνισε η πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας «σοκαριστικές» τις εικόνες από τη Θέουτα.
Le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano, ancora una volta, che l’immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 30, 2026
Mi sono confrontata con il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.…
Sono favorevole alla chiusura dello spazio Schengen con la Spagna e ho piena fiducia nell’operato del Ministro Piantedosi. L’immigrazione irregolare e incontrollata rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale. Le immagini che arrivano da Ceuta dimostrano come la scelta del…— Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) July 30, 2026
Παράλληλα, η Γαλλία και η Γερμανία υποσχέθηκαν να βοηθήσουν την Ισπανία, αν το ζητούσε. Αντίθετα η Δανία, δια της πρωθυπουργού Μέτε Φρεντέρικσεν εκτίμησε σήμερα ότι η ΕΕ πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο αναστολής των ρυθμίσεων της Συνθήκης Σένγκεν μετά τα γεγονότα στη Θέουτα.
Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Τραμπ επέλεξε να παίξει το χαρτί της Θέουτα για να στραφεί κατά των Δημοκρατικών, λέγοντας ότι πρέπει να θυμόμαστε αυητή την εικόνα γιατί «έτσι θα είμαστε σε τρία χρόνια, αν κερδίσει η λάθος παράταξη».
Εν τω μεταξύ οι ισπανικές Αρχές ανέφεραν ότι τουλάχιστον 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια τους να φτάσουν στη Θέουτα, δεν αποκλείεται μάλιστα να υπάρχουν και άλλα θύματα στην πλευρά του Μαρόκου.
Ορισμένοι από αυτούς τους ανθρώπους πνίγηκαν, άλλοι ποδοπατήθηκαν προσπαθώντας να σκαρφαλώσουν στον κυματοθραύστη που συγκρατεί τον συνοριακό φράχτη.
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