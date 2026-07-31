Το 'πε και το 'κανε η Μελόνι: Η Ιταλία αναστέλλει τη Συνθήκη Σένγκεν με την Ισπανία λόγω της Θέουτα
ΚΟΣΜΟΣ
Ισπανία Μαρόκο Ιταλία Συνθήκη Σένγκεν Τζόρτζια Μελόνι Θέουτα

Το 'πε και το 'κανε η Μελόνι: Η Ιταλία αναστέλλει τη Συνθήκη Σένγκεν με την Ισπανία λόγω της Θέουτα

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός είχε πει ότι, μπροστά στις εικόνες που έρχονταν από τον ισπανικό θύλακο, η κυβέρνησή της «δεν θα έμενε με σταυρωμένα τα χέρια»

Το 'πε και το 'κανε η Μελόνι: Η Ιταλία αναστέλλει τη Συνθήκη Σένγκεν με την Ισπανία λόγω της Θέουτα
270 ΣΧΟΛΙΑ
Η κυβέρνηση της Ιταλίας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι αναστέλλει το καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας με την Ισπανία, όπως ισχύει βάσει της Συνθήκης Σένγκεν, εξαιτίας της κρίσης στην Θέουτα με την εισβολή δεκάδων χιλιάδων Μαροκινών.

Ήδη από χθες Πέμπτη, πρώτη ημέρα της κρίσης, η Ιταλία είχε επικρίνει σε πολύ υψηλό επίπεδο -με τον υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι αλλά και την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι- τις κινήσεις της Ισπανίας προειδοποιώντας με αναστολή της Σένγκεν.

«Η Ιταλία δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια», τόνισε η πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας «σοκαριστικές» τις εικόνες από τη Θέουτα.

Και ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας επισήμανε ότι σε ανάρτησή του «οι εικόνες που έρχονται από τη Θέουτα δείχνουν πως η επιλογή της κυβέρνησης της Μαδρίτης να χορηγήσει ισπανική, και επομένως ευρωπαϊκή, υπηκοότητα σε πάνω από 500.000 παράτυπους μετανάστες είναι βαθιά λανθασμένη και ενθαρρύνει τη διακίνηση ανθρώπων».

Για το ίδιο ζήτημα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σχολίασε σε ανάρτησή της ότι «δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να εισέρχεται στην ΕΕ χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας» ενώ έδωσε έμφαση στο ότι «οι επικίνδυνες διελεύσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως και τα δίκτυα διακινητών πρέπει να διαλυθούν».

Παράλληλα, η Γαλλία και η Γερμανία υποσχέθηκαν να βοηθήσουν την Ισπανία, αν το ζητούσε. Αντίθετα η Δανία, δια της πρωθυπουργού Μέτε Φρεντέρικσεν εκτίμησε σήμερα ότι η ΕΕ πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο αναστολής των ρυθμίσεων της Συνθήκης Σένγκεν μετά τα γεγονότα στη Θέουτα.

Κλείσιμο
Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Τραμπ επέλεξε να παίξει το χαρτί της Θέουτα για να στραφεί κατά των Δημοκρατικών, λέγοντας ότι πρέπει να θυμόμαστε αυητή την εικόνα γιατί «έτσι θα είμαστε σε τρία χρόνια, αν κερδίσει η λάθος παράταξη».

Εν τω μεταξύ οι ισπανικές Αρχές ανέφεραν ότι τουλάχιστον 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια τους να φτάσουν στη Θέουτα, δεν αποκλείεται μάλιστα να υπάρχουν και άλλα θύματα στην πλευρά του Μαρόκου.

Ορισμένοι από αυτούς τους ανθρώπους πνίγηκαν, άλλοι ποδοπατήθηκαν προσπαθώντας να σκαρφαλώσουν στον κυματοθραύστη που συγκρατεί τον συνοριακό φράχτη.
270 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.

Το DEI College παρουσιάζει τη Sophia. Την πρώτη 24/7 βοηθό AI που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό ακαδημαϊκό βοηθό, σχεδιασμένο να συνομιλεί με τον φοιτητή φυσικά, να κατανοεί τις απορίες του και να τον καθοδηγεί στη μελέτη του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης