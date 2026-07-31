Φόρο κληρονομιάς 230.000 ευρώ καλείται να πληρώσει ο γιος του Τζάκι Τσάρλτον για το μετάλλιο του παγκόσμιου πρωταθλητή του 1966

Ο Τζον Τσάρλτον, γιος του αείμνηστου άσου της Λιντς και της Εθνικής Αγγλίας, αναγκάστηκε να επιστρέψει το μετάλλιο στη μητέρα του





Έξι χρόνια αργότερα και ανήμερα της συμπλήρωσης 60 χρόνων από την ημέρα που τα Τρία Λιοντάρια ανέβηκαν στον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό θρόνο, ο Τζον Τσάρλτον αποφάσισε ότι ήταν η στιγμή για να αποκαλύψει το τεράστιο ηθικό δίλημμα που τον βασανίζει εδώ και λίγο καιρό.







Ο Τζάκι Τσάρλτον ήταν στη βασική ενδεκάδα της







«Νομίζω ότι μόνο πατέρας μου και ο θείος μου ο Μπόμπι είχαν κρατήσει τα μετάλλιά τους. Όλοι οι υπόλοιποι δεν τα έχουν πια, αλλά εγώ έχω το δικό του. Ωστόσο υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα με αυτό», είπε αρχικά ο Τζον Τσάρλτον μιλώντας στο TalkSport και συνέχισε:



«Επί της ουσίας δεν το έχω το μετάλλιο που μου άφησε ο πατέρας μου στη διαθήκη του γιατί η εφορία μου ζητάει 200.000 λίρες σε Φόρο Κληρονομιάς. Το επέστρεψα στη μητέρα μου, διότι όσο το έχει εκείνη, δεν χρειάζεται να πληρώσω αυτά τα χρήματα.

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Ο Τζον έχει καλέσει στο παρελθόν το Εργατικό Κόμμα να καταργήσει τον Φόρο Κληρονομιάς, χαρακτηρίζοντάς τον «σκανδαλώδη», αναφέροντας ότι υπάρχουν φορολογικές απαλλαγές που μπορούν, για παράδειγμα, να εφαρμοστούν σε μετάλλια από τις ένοπλες δυνάμεις, αλλά όχι για τους ήρωες του 1966..







Όταν το 2020 ο Τζάκι Τσάρλτον απεβίωσε, στη διαθήκη του ανέφερε ότι το μετάλλιο του παγκόσμιου πρωταθλητή που κατέκτησε το 1966 με την Εθνική Αγγλίας θα πρέπει να δοθεί στον γιο του Τζον...Έξι χρόνια αργότερα και ανήμερα της συμπλήρωσης 60 χρόνων από την ημέρα που τα Τρία Λιοντάρια ανέβηκαν στον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό θρόνο, ο Τζον Τσάρλτον αποφάσισε ότι ήταν η στιγμή για να αποκαλύψει το τεράστιο ηθικό δίλημμα που τον βασανίζει εδώ και λίγο καιρό.Όπως αποκάλυψε μιλώντας σε αγγλικό μέσο «έχω αναγκαστεί να επιστρέψω το μετάλλιο στη μητέρα μου Πατ, γιατί ενημερώθηκα από τις φορολογικές αρχές της χώρας ότι αν θέλω να το κρατήσω θα πρέπει να πληρώσει φόρο κληρονομιάς 200.000 λίρες (233.000 ευρώ)».Ο Τζάκι Τσάρλτον ήταν στη βασική ενδεκάδα της Αγγλίας , όπως και ο αδερφός του Μπόμπι, στον συγκλονιστικό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την (τότε) Δυτική Γερμανία που έληξε 4-2 υπέρ των Βρετανών ενώ ως προπονητής οδήγησε την Ιρλανδία σε δύο τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου (φτάνοντας έως τα προημιτελικά το 1990).«Νομίζω ότι μόνο πατέρας μου και ο θείος μου ο Μπόμπι είχαν κρατήσει τα μετάλλιά τους. Όλοι οι υπόλοιποι δεν τα έχουν πια, αλλά εγώ έχω το δικό του. Ωστόσο υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα με αυτό», είπε αρχικά ο Τζον Τσάρλτον μιλώντας στο TalkSport και συνέχισε:«Επί της ουσίας δεν το έχω το μετάλλιο που μου άφησε ο πατέρας μου στη διαθήκη του γιατί η εφορία μου ζητάει 200.000 λίρες σε Φόρο Κληρονομιάς. Το επέστρεψα στη μητέρα μου, διότι όσο το έχει εκείνη, δεν χρειάζεται να πληρώσω αυτά τα χρήματα.Υπάρχει ένας δημοσιογράφος που μας βοηθάει να προσπαθήσουμε να το διευθετήσουμε, αλλά το ίδιο ισχύει για Ολυμπιονίκες της γυμναστικής και τέτοιους ανθρώπους. Εάν αποφασίσουν να πουλήσουν τα χρυσά τους μετάλλια, θα πρέπει να πληρώσουν. Αν η οικογένειά τους, τα μεταβιβάσει, θα πρέπει να πληρώσουν Φόρο Κληρονομιάς γι' αυτά. Αυτό είναι κάτι που προσπαθούν να διευθετήσουν».Ο Τζον έχει καλέσει στο παρελθόν το Εργατικό Κόμμα να καταργήσει τον Φόρο Κληρονομιάς, χαρακτηρίζοντάς τον «σκανδαλώδη», αναφέροντας ότι υπάρχουν φορολογικές απαλλαγές που μπορούν, για παράδειγμα, να εφαρμοστούν σε μετάλλια από τις ένοπλες δυνάμεις, αλλά όχι για τους ήρωες του 1966..

«Αναρωτιέμαι τι θα συνέβαινε αν έλεγα ότι δεν μπορώ να πληρώσω τον φόρο γι' αυτό. Θα μου έπαιρνε η Κυβέρνηση το μετάλλιο του πατέρα μου;», είπε με οργισμένο ύφος ο γιος του θρυλικού άσου αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι πέρα από το μετάλλιο ο πατέρας του, του άφησε τη φανέλα του τελικού, αλλά και το καπέλο που είχε κατά τη διάρκεια του τουρνουά...



Κι όπως σχολίαζαν αρκετοί ίσως τις επόμενες ημέρες η αρμόδια φορολογική αρχή, αναθεωρήσει το (υπέρογκο) ποσό που ζητά ως φόρο κληρονομιάς και... διπλασιάσει τις απαιτήσεις τώρα που γνωρίζουν ότι η οικογένεια έχει και άλλα συλλεκτικά κειμήλια από τον ιστορικό θρίαμβο της Εθνικής Αγγλίας.