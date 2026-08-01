Drones και θερμικές κάμερες στη μάχη της κατάσβεσης στο Πόρτο Γερμενό, πώς εντοπίζουν τις νέες εστίες
Drones και θερμικές κάμερες στη μάχη της κατάσβεσης στο Πόρτο Γερμενό, πώς εντοπίζουν τις νέες εστίες
Οι χειριστές του συστήματος παρέμειναν στο πεδίο καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, παρέχοντας συνεχή υποστήριξη στις δυνάμεις κατάσβεσης
Καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της μεγάλης φωτιάς που καίει στο Πόρτο Γερμενό έχει η εναέρια θερμική κάμερα, η οποία επιτρέπει τον άμεσο εντοπισμό νέων εστιών και την παρακολούθηση της πορείας του μετώπου.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ελένης Μπουγά για το ERTnews, οι χειριστές του συστήματος παρέμειναν στο πεδίο καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, παρέχοντας συνεχή υποστήριξη στις δυνάμεις κατάσβεσης. Μέσω drone, συνέλεγαν δεδομένα για την ένταση και την έκταση της φωτιάς, διοχετεύοντάς τα απευθείας στο Κέντρο Επιχειρήσεων για τον καλύτερο συντονισμό των επίγειων μέσων.
Στη διπλή οθόνη των χειριστών προβαλλόταν ταυτόχρονα η πραγματική εικόνα του δάσους και η θερμική του αποτύπωση, όπου τα κίτρινα σημεία υπέδειχναν τις ενεργές και πιο επικίνδυνες εστίες. Παρά την αρχική εικόνα ύφεσης νωρίς το πρωί, η μεταγενέστερη δημιουργία νέων θερμών εστιών διατήρησε την υψηλή δυναμική του φαινομένου.
Οι χειριστές σημείωσαν πως το μέτωπο παραμένει ενιαίο με συνεχείς αναζωπυρώσεις, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι εμπόδισαν την απρόσκοπτη συνδρομή των επανδρωμένων εναέριων μέσων. Η όλη επιχείρηση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη σημασία της σύγχρονης τεχνολογίας στη δασοπυρόσβεση.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ελένης Μπουγά για το ERTnews, οι χειριστές του συστήματος παρέμειναν στο πεδίο καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, παρέχοντας συνεχή υποστήριξη στις δυνάμεις κατάσβεσης. Μέσω drone, συνέλεγαν δεδομένα για την ένταση και την έκταση της φωτιάς, διοχετεύοντάς τα απευθείας στο Κέντρο Επιχειρήσεων για τον καλύτερο συντονισμό των επίγειων μέσων.
Στη διπλή οθόνη των χειριστών προβαλλόταν ταυτόχρονα η πραγματική εικόνα του δάσους και η θερμική του αποτύπωση, όπου τα κίτρινα σημεία υπέδειχναν τις ενεργές και πιο επικίνδυνες εστίες. Παρά την αρχική εικόνα ύφεσης νωρίς το πρωί, η μεταγενέστερη δημιουργία νέων θερμών εστιών διατήρησε την υψηλή δυναμική του φαινομένου.
Οι χειριστές σημείωσαν πως το μέτωπο παραμένει ενιαίο με συνεχείς αναζωπυρώσεις, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι εμπόδισαν την απρόσκοπτη συνδρομή των επανδρωμένων εναέριων μέσων. Η όλη επιχείρηση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη σημασία της σύγχρονης τεχνολογίας στη δασοπυρόσβεση.
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