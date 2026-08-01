Στο μικροσκόπιο των Αρχών βίντεο για τη φωτιά στον Ασώματο Ρεθύμνου
ΕΛΛΑΔΑ
Ρέθυμνο Φωτιά Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βίντεο για τη φωτιά στον Ασώματο Ρεθύμνου

Εξετάζεται αν το πρόσωπο που καταγράφεται στο βίντεο συνδέεται με την εκδήλωση της φωτιάς, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εξαχθεί οριστικά συμπεράσματα

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βίντεο για τη φωτιά στον Ασώματο Ρεθύμνου
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Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται βίντεο που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για τη μεγάλη πυρκαγιά στον Ασώματο Ρεθύμνου. Το οπτικό υλικό, το οποίο έχουν στη διάθεσή τους από την Παρασκευή τα στελέχη της Πυροσβεστικής, αξιολογείται σε συνδυασμό με μαρτυρίες και άλλα αποδεικτικά στοιχεία, ενώ οι έρευνες για το ενδεχόμενο εμπρησμού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, στο βίντεο διακρίνεται ένα άτομο να κατευθύνεται προς μια συστάδα θάμνων, όπου παραμένει για περίπου 46 δευτερόλεπτα, χωρίς να είναι ορατές οι κινήσεις του. Στη συνέχεια απομακρύνεται από το σημείο και φέρεται να κρατά κάποιο αντικείμενο, ενώ λίγο αργότερα χάνεται ξανά από το οπτικό πεδίο της κάμερας λόγω της πυκνής βλάστησης.

Την ίδια στιγμή, νοτιότερα του σημείου, αρχίζουν να διακρίνονται καπνοί.

Δείτε το βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το τοπικό μέσο:

Βίντεο-ντοκουμέντο: Είναι ο εμπρηστής της φωτιάς του Ασώματου – Πρέβελης;

Οι Αρχές εξετάζουν αν το πρόσωπο που καταγράφεται στο βίντεο συνδέεται με την εκδήλωση της φωτιάς, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εξαχθεί οριστικά συμπεράσματα. Παράλληλα, συνεχίζεται η συλλογή υλικού από κάμερες ασφαλείας και μαρτυριών κατοίκων της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.
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