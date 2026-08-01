Συνελήφθη οδηγός στη Θεσσαλονίκη που έτρεχε με 182 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο 80
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Υπερβολική ταχύτητα Σύλληψη

Συνελήφθη οδηγός στη Θεσσαλονίκη που έτρεχε με 182 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο 80

Ο οδηγός εντοπίστηκε στο 502ο χιλιόμετρο της ΠΑΘΕ

Συνελήφθη οδηγός στη Θεσσαλονίκη που έτρεχε με 182 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο 80
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Στη σύλληψη ενός οδηγού που κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα προχώρησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Ο οδηγός εντοπίστηκε στο 502ο χιλιόμετρο της ΠΑΘΕ να κινείται με 182 χλμ./ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι 80 χλμ./ώρα.

Σε βάρος του ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία.
9 ΣΧΟΛΙΑ

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