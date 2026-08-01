Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Συνελήφθη οδηγός στη Θεσσαλονίκη που έτρεχε με 182 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο 80
Συνελήφθη οδηγός στη Θεσσαλονίκη που έτρεχε με 182 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο 80
Ο οδηγός εντοπίστηκε στο 502ο χιλιόμετρο της ΠΑΘΕ
Στη σύλληψη ενός οδηγού που κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα προχώρησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
Ο οδηγός εντοπίστηκε στο 502ο χιλιόμετρο της ΠΑΘΕ να κινείται με 182 χλμ./ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι 80 χλμ./ώρα.
Σε βάρος του ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία.
Ο οδηγός εντοπίστηκε στο 502ο χιλιόμετρο της ΠΑΘΕ να κινείται με 182 χλμ./ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι 80 χλμ./ώρα.
Σε βάρος του ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία.
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