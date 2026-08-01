Η Νικόλ Κίντμαν «συνελήφθη» στη Ferrari αξίας 340.000 δολαρίων του επιχειρηματία που ταξίδεψαν μαζί στην Ιταλία, φωτογραφίες
Η Νικόλ Κίντμαν «συνελήφθη» στη Ferrari αξίας 340.000 δολαρίων του επιχειρηματία που ταξίδεψαν μαζί στην Ιταλία, φωτογραφίες
Οργιάζουν οι φήμες ότι η Αυστραλιανή ηθοποιός που χώρισε πριν λίγο καιρό είναι σε σχέση με τον Μάικλ Ράινστάιν, με τον οποίο ταξίδεψε πρόσφατα στην Ιταλία
Νέα σενάρια γύρω από την προσωπική ζωή της Νικόλ Κίντμαν πυροδότησαν οι τελευταίες κοινές εμφανίσεις της με τον επιχειρηματία και επενδυτή Μάικλ Ράινσταϊν στο Λος Άντζελες.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η 59χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εθεάθη να αποχωρεί από το αεροδρόμιο του Λος Άντζελες μαζί με τον Ράινσταϊν, λίγες ημέρες μετά από κοινό ταξίδι τους στην Ιταλία. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο επιχειρηματίας την παρέλαβε από το αεροδρόμιο με τη Ferrari 296 GTB του, αξίας περίπου 340.000 δολαρίων, έπειτα από την άφιξή της με ιδιωτικό αεροσκάφος από τη Νέα Υόρκη, όπου είχε παραστεί στην πρεμιέρα της σειράς Lioness.
Στις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν, οι δύο τους εμφανίζονται να συνομιλούν χαλαρά κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ενώ η Κίντμαν χαμογελά εμφανώς.
Δείτε φωτογραφίες
Η Daily Mail αναφέρει ακόμη ότι πριν από λίγες ημέρες οι δυο τους είχαν φωτογραφηθεί μαζί στην Ιταλική Ριβιέρα, όπου η ηθοποιός απολάμβανε ένα Aperol Spritz δίπλα στην πισίνα, ενώ αντάλλασσαν χαλαρές στιγμές και συζητήσεις.
Το ίδιο δημοσίευμα επικαλείται πηγή από το περιβάλλον της ηθοποιού, σύμφωνα με την οποία «μετά από όλα όσα πέρασε, αξίζει να βρει την ευτυχία».
Μέχρι στιγμής ούτε η Νικόλ Κίντμαν ούτε ο Μάικλ Ράινσταϊν έχουν σχολιάσει τις πληροφορίες, ενώ εκπρόσωποί τους δεν έχουν απαντήσει σε σχετικά αιτήματα των μέσων ενημέρωσης.
Τα δημοσιεύματα έρχονται λίγους μήνες μετά το διαζύγιο της ηθοποιού από τον Κιθ Έρμπαν, με τον οποίο είχε παντρευτεί το 2006. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν ξένα μέσα, το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε στις αρχές του έτους, έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες γάμου.
Παράλληλα, το τελευταίο διάστημα είχαν κυκλοφορήσει και άλλες φήμες που συνέδεαν την Κίντμαν με διαφορετικά πρόσωπα, χωρίς καμία από αυτές να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η 59χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εθεάθη να αποχωρεί από το αεροδρόμιο του Λος Άντζελες μαζί με τον Ράινσταϊν, λίγες ημέρες μετά από κοινό ταξίδι τους στην Ιταλία. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο επιχειρηματίας την παρέλαβε από το αεροδρόμιο με τη Ferrari 296 GTB του, αξίας περίπου 340.000 δολαρίων, έπειτα από την άφιξή της με ιδιωτικό αεροσκάφος από τη Νέα Υόρκη, όπου είχε παραστεί στην πρεμιέρα της σειράς Lioness.
Στις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν, οι δύο τους εμφανίζονται να συνομιλούν χαλαρά κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ενώ η Κίντμαν χαμογελά εμφανώς.
Δείτε φωτογραφίες
Nicole Kidman takes a spin with rumored boyfriend Michael Reinstein in his $340K Ferrari after their trip to Italy https://t.co/d9HJnCY4Wt— Daily Mail (@DailyMail) July 31, 2026
Η Daily Mail αναφέρει ακόμη ότι πριν από λίγες ημέρες οι δυο τους είχαν φωτογραφηθεί μαζί στην Ιταλική Ριβιέρα, όπου η ηθοποιός απολάμβανε ένα Aperol Spritz δίπλα στην πισίνα, ενώ αντάλλασσαν χαλαρές στιγμές και συζητήσεις.
Το ίδιο δημοσίευμα επικαλείται πηγή από το περιβάλλον της ηθοποιού, σύμφωνα με την οποία «μετά από όλα όσα πέρασε, αξίζει να βρει την ευτυχία».
Μέχρι στιγμής ούτε η Νικόλ Κίντμαν ούτε ο Μάικλ Ράινσταϊν έχουν σχολιάσει τις πληροφορίες, ενώ εκπρόσωποί τους δεν έχουν απαντήσει σε σχετικά αιτήματα των μέσων ενημέρωσης.
Καμία επίσημη επιβεβαίωση
Τα δημοσιεύματα έρχονται λίγους μήνες μετά το διαζύγιο της ηθοποιού από τον Κιθ Έρμπαν, με τον οποίο είχε παντρευτεί το 2006. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν ξένα μέσα, το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε στις αρχές του έτους, έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες γάμου.
Παράλληλα, το τελευταίο διάστημα είχαν κυκλοφορήσει και άλλες φήμες που συνέδεαν την Κίντμαν με διαφορετικά πρόσωπα, χωρίς καμία από αυτές να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.
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