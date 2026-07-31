Νέα επίθεση Ανδρουλάκη για τα οικονομικά της ΕΛΑΣ: Ο Τσίπρας κάνει rebranding αγκαλιά με τα συμφέροντα

«Μας έλεγαν ότι τα έξοδα της ΕΛΑΣ τα πληρώνει ο ίδιος και τώρα ότι χρηματοδοτούνται από τα μέλη τους» τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη - Δεύτερη ημέρα κόντρας μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ. για τα οικονομικά των κομμάτων





Η Χαριλάου Τρικούπη επανέρχεται με νέα ανακοίνωση, μετά την απάντηση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στις δηλώσεις της







Η Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζει ότι η απάντηση αυτή συνιστά αλλαγή γραμμής, καθώς, όπως σημειώνει, «τόσες μέρες τα στελέχη του κόμματος δήλωναν ότι τα έξοδα τα καλύπτει ο κ. Τσίπρας από την τσέπη του». «Ενδιαφέρουσα μετατόπιση!», σχολιάζει αιχμηρά το ΠΑΣΟΚ.



Στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ βάζει στο επίκεντρο το ζήτημα της ιδιωτικής χρηματοδότησης των κομμάτων, υπενθυμίζοντας ότι, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, οι ιδιωτικές εισφορές προς κόμματα μπορούν να γίνονται μόνο από φυσικά πρόσωπα, όχι από εταιρείες, με ονομαστικές εισφορές και ΑΦΜ.







Το ΠΑΣΟΚ επιμένει, επίσης, ότι για την ΕΛ.Α.Σ. δεν προβλέπεται ακόμη χρηματοδότηση μέσω ανώνυμων κουπονιών θεωρημένων από τη Βουλή, καθώς το κόμμα δεν έχει συμμετάσχει σε προηγούμενες εκλογές. Ακόμη και αν υποβληθεί σχετικό αίτημα, προσθέτει, η χρηματοδότηση αυτού του τύπου δεν μπορεί, βάσει νόμου, να υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ ετησίως.



Στη σημερινή του απάντηση, το ΠΑΣΟΚ επαναλαμβάνει ότι τα δικά του χρέη είναι ρυθμισμένα και αποπληρώνονται κανονικά. «Το ΠΑΣΟΚ ρύθμισε τα χρέη του, τηρεί απαρέγκλιτα το πλαίσιο συμφωνίας καταβάλλοντας, κάθε χρόνο, μεγάλο μέρος της κρατικής επιχορήγησης», αναφέρει η ανακοίνωση.



Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:



«Ο κ. Τσίπρας κάνει rebranding αγκαλιά με τα συμφέροντα.



Απάντηση Γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στην ανακοίνωση του κόμματος ΕΛΑΣ



Δια της μαιευτικής … μετά από 24 ώρες το κόμμα ΕΛΑΣ απάντησε ότι τα λειτουργικά του έξοδα, οι μισθοδοσίες των υπαλλήλων του, οι καμπάνιες και οι εκδηλώσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ πληρώνονται μόνο από τα μέλη τους. Τόσες μέρες τα στελέχη του κόμματος δήλωναν ότι τα έξοδα τα καλύπτει ο κ. Τσίπρας από την τσέπη του. Ενδιαφέρουσα μετατόπιση!



Φαίνεται, πάντως, πως είναι πολλές εκατοντάδες χιλιάδες τα μέλη τους για να καλύπτουν τόσο μεγάλο κόστος κάθε μήνα, καθώς όπως προβλέπει η ελληνική νομοθεσία:



• η ιδιωτική χρηματοδότηση κομμάτων γίνεται αυστηρά από φυσικά πρόσωπα -και όχι εταιρείες- με ονομαστικές εισφορές και ΑΦΜ. Κάθε δωρητής δεν μπορεί να συνεισφέρει περισσότερα από 20.000 ευρώ τον χρόνο. Μετά τα πρώτα 500 ευρώ, τα υπόλοιπα καταβάλλονται υποχρεωτικά μέσω τραπέζης.



• δεν προβλέπεται ακόμη για το κόμμα ΕΛΑΣ χρηματοδότηση μέσω ανώνυμων θεωρημένων από τη Βουλή κουπονιών, καθώς δεν έχει συμμετάσχει σε προηγούμενες εκλογές. Ακόμη και τυχόν αίτημα του να του χορηγηθούν ανώνυμα κουπόνια, η χρηματοδότηση δεν μπορεί βάσει του νόμου να υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ ετησίως.



Οι πολίτες, λοιπόν, μπορούν εύκολα να βγάλουν τα συμπεράσματά τους για τη διαφάνεια της χρηματοδότησης του κόμματος ΕΛΑΣ και το πόθεν έσχες των ακριβοπληρωμένων εκδηλώσεων. Ο κ. Τσίπρας κάνει rebranding αγκαλιά με τα συμφέροντα.



Και επειδή το κόμμα ΕΛΑΣ της «περήφανης» διαπραγμάτευσης του 3ου μνημονίου, διατηρεί απορίες οικονομικής και λογιστικής φύσης για το ΠΑΣΟΚ, θα του απαντήσουμε ξανά καθαρά:

Το ΠΑΣΟΚ ρύθμισε τα χρέη του, τηρεί απαρέγκλιτα το πλαίσιο συμφωνίας καταβάλλοντας, κάθε χρόνο, μεγάλο μέρος της κρατικής επιχορήγησης. Από το 2010 και μετά, δεν έχει πάρει ούτε 1 ευρώ δάνειο από πουθενά. Με την κρατική επιχορήγηση που του απομένει, αποπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις. Δεν χρωστάει σε κανέναν ούτε 1 ευρώ. Το ύψος των χρεών που παρουσιάζεται σήμερα, οφείλεται στην εξαιρετικά υπερβολική επιβάρυνση 12-13% του αρχικού χρέους με τόκους, πανωτόκια, τόκους υπερημερίας.



Αν έχει απορίες για τον δανεισμό του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσίπρας μπορεί να ζητήσει να τον ενημερώσουν δύο πρώην γραμματείς του ΠΑΣΟΚ, η κα. Ξενογιαννακοπούλου και ο κ. Ραγκούσης, που σήμερα είναι στενοί του συνεργάτες».



Διαμαντοπούλου: Ωραίο να πουλάει εντιμότητα ο Τσίπρας αλλά να πει ποιος πληρώνει το κόμμα του με τα πολλά λεφτά



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«Ο Αλέξης Τσίπρας ήρθε με μια πολυδάπανη καμπάνια πολυεθνικής και δημιούργησε ένα ρεύμα. Πρέπει να μας πει ποιος πληρώνει και χρηματοδοτεί το κόμμα του. Αφού άνοιξε η συζήτηση, πρέπει να δοθούν απαντήσεις σε όλα. Ωραίο είναι να πουλάς αριστεροσύνη και εντιμότητα αλλά πρέπει να απαντήσει γιατί θέλει να επιστρέψει στη Βουλή από την οποία έφυγε λέγοντας ότι δεν μπορεί να την αντέξει. Πρέπει να απαντήσει τι έκανε ως κυβερνήτης για τις τράπεζες, ποιος έφερε τα funds, ποιος αύξησε τα μερίδια; Αυτό θα έρχεται συνέχεια το ερώτημα, ποιος πληρώνει ένα κόμμα που εμφανίστηκε με πολλά λεφτά, ινστιτούτο και πολλούς εργαζόμενους».





ΕΛΑΣ: Στηριζόμαστε σε εθελοντές και μέλη

Μετά τις δηλώσεις Διαμαντοπούλου, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία, μεταξύ άλλων, υποστηρίζει ότι «υπάρχουν τα κόμματα που στηρίζονται στις τράπεζες και χρεοκόπησαν τη χώρα και τα ταμεία τους και υπάρχει και η ΕΛ.Α.Σ που στηρίζεται στους εθελοντές και τα μέλη της»



«Ζητάμε συγνώμη από την κυρία Διαμαντοπούλου που δεν χρεώνουμε τον ελληνικό λαό με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Ζητάμε συγνώμη, που οι εθελοντές και τα μέλη μας και όχι οι τράπεζες στηρίζουν την προσπάθεια μας» προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση.



Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις δηλώσεις Διαμαντοπούλου



«Υπάρχει το σύστημα του ενός δις, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, υπάρχει και η ΕΛΑΣ που γεννήθηκε πριν δύο μήνες.



Υπάρχουν τα κόμματα που στηρίζονται στα δανεικά και αγύριστα των τραπεζών, που χρεοκόπησαν και τη χώρα και τα ταμεία τους και υπάρχει και η ΕΛΑΣ που στηρίζεται στους εθελοντές και τα μέλη της και κάνει καμπάνια με ποστ στο διαδίκτυο.



Ζητάμε συγνώμη από την κυρία Διαμαντοπούλου που δεν χρεώνουμε τον ελληνικό λαό με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Ζητάμε συγνώμη, που οι εθελοντές και τα μέλη μας και όχι οι τράπεζες στηρίζουν την προσπάθεια μας.



Την ενημερώνουμε ωστόσο, ότι δεν έχουμε σκοπό να αλλάξουμε γραμμή πλεύσης. Ούτε να χρεώνουμε τους Έλληνες για τη κομματική μας λειτουργία, ούτε και να αποτελέσουμε σωσίβιο στη ΝΔ και κυβερνητικός εταίρος του κου Μητσοτάκη, που ως γνωστόν αποτελεί διακαή της πόθο.



Σε κάθε περίπτωση όμως ως προς τα δάνεια του 1 δις πρέπει να εξηγήσουν πως κατάφεραν να διπλασιάσουν το χρέος τους μέσα σε λίγα χρόνια».



Υπενθυμίζεται ότι η κόντρα άρχισε χθες μετά από ανάρτηση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία υποστήριξε ότι το «φέσι» από τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ανέρχεται συνολικά σε 1,16 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών να αφορά τις τράπεζες.



Νέα επίθεση στην ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση για τα οικονομικά των κομμάτων, κατηγορώντας το νέο κόμμα ότι άλλαξε γραμμή μέσα σε 24 ώρες για το ποιος καλύπτει τα λειτουργικά του έξοδα, τις μισθοδοσίες, τις καμπάνιες και τις εκδηλώσεις του.Η Χαριλάου Τρικούπη επανέρχεται με νέα ανακοίνωση, μετά την απάντηση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στις δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία είχε καλέσει τον Αλέξη Τσίπρα να εξηγήσει ποιος πληρώνει το κόμμα του «με τα πολλά λεφτά». Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει ακόμη περισσότερο τους τόνους, κάνοντας λόγο για rebranding του πρώην πρωθυπουργού «αγκαλιά με τα συμφέροντα».«Δια της μαιευτικής … μετά από 24 ώρες το κόμμα ΕΛΑΣ απάντησε ότι τα λειτουργικά του έξοδα, οι μισθοδοσίες των υπαλλήλων του, οι καμπάνιες και οι εκδηλώσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ πληρώνονται μόνο από τα μέλη τους», αναφέρει το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής.Η Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζει ότι η απάντηση αυτή συνιστά αλλαγή γραμμής, καθώς, όπως σημειώνει, «τόσες μέρες τα στελέχη του κόμματος δήλωναν ότι τα έξοδα τα καλύπτει ο κ. Τσίπρας από την τσέπη του». «Ενδιαφέρουσα μετατόπιση!», σχολιάζει αιχμηρά το ΠΑΣΟΚ.Στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ βάζει στο επίκεντρο το ζήτημα της ιδιωτικής χρηματοδότησης των κομμάτων, υπενθυμίζοντας ότι, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, οι ιδιωτικές εισφορές προς κόμματα μπορούν να γίνονται μόνο από φυσικά πρόσωπα, όχι από εταιρείες, με ονομαστικές εισφορές και ΑΦΜ.Παράλληλα, σημειώνει ότι κάθε δωρητής δεν μπορεί να συνεισφέρει περισσότερα από 20.000 ευρώ τον χρόνο, ενώ για ποσά άνω των 500 ευρώ η καταβολή πρέπει υποχρεωτικά να γίνεται μέσω τράπεζας.Το ΠΑΣΟΚ επιμένει, επίσης, ότι για την ΕΛ.Α.Σ. δεν προβλέπεται ακόμη χρηματοδότηση μέσω ανώνυμων κουπονιών θεωρημένων από τη Βουλή, καθώς το κόμμα δεν έχει συμμετάσχει σε προηγούμενες εκλογές. Ακόμη και αν υποβληθεί σχετικό αίτημα, προσθέτει, η χρηματοδότηση αυτού του τύπου δεν μπορεί, βάσει νόμου, να υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ ετησίως.Στη σημερινή του απάντηση, το ΠΑΣΟΚ επαναλαμβάνει ότι τα δικά του χρέη είναι ρυθμισμένα και αποπληρώνονται κανονικά. «Το ΠΑΣΟΚ ρύθμισε τα χρέη του, τηρεί απαρέγκλιτα το πλαίσιο συμφωνίας καταβάλλοντας, κάθε χρόνο, μεγάλο μέρος της κρατικής επιχορήγησης», αναφέρει η ανακοίνωση.«Ο κ. Τσίπρας κάνει rebranding αγκαλιά με τα συμφέροντα.Απάντηση Γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στην ανακοίνωση του κόμματος ΕΛΑΣΔια της μαιευτικής … μετά από 24 ώρες το κόμμα ΕΛΑΣ απάντησε ότι τα λειτουργικά του έξοδα, οι μισθοδοσίες των υπαλλήλων του, οι καμπάνιες και οι εκδηλώσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ πληρώνονται μόνο από τα μέλη τους. Τόσες μέρες τα στελέχη του κόμματος δήλωναν ότι τα έξοδα τα καλύπτει ο κ. Τσίπρας από την τσέπη του. Ενδιαφέρουσα μετατόπιση!Φαίνεται, πάντως, πως είναι πολλές εκατοντάδες χιλιάδες τα μέλη τους για να καλύπτουν τόσο μεγάλο κόστος κάθε μήνα, καθώς όπως προβλέπει η ελληνική νομοθεσία:• η ιδιωτική χρηματοδότηση κομμάτων γίνεται αυστηρά από φυσικά πρόσωπα -και όχι εταιρείες- με ονομαστικές εισφορές και ΑΦΜ. Κάθε δωρητής δεν μπορεί να συνεισφέρει περισσότερα από 20.000 ευρώ τον χρόνο. Μετά τα πρώτα 500 ευρώ, τα υπόλοιπα καταβάλλονται υποχρεωτικά μέσω τραπέζης.• δεν προβλέπεται ακόμη για το κόμμα ΕΛΑΣ χρηματοδότηση μέσω ανώνυμων θεωρημένων από τη Βουλή κουπονιών, καθώς δεν έχει συμμετάσχει σε προηγούμενες εκλογές. Ακόμη και τυχόν αίτημα του να του χορηγηθούν ανώνυμα κουπόνια, η χρηματοδότηση δεν μπορεί βάσει του νόμου να υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ ετησίως.Οι πολίτες, λοιπόν, μπορούν εύκολα να βγάλουν τα συμπεράσματά τους για τη διαφάνεια της χρηματοδότησης του κόμματος ΕΛΑΣ και το πόθεν έσχες των ακριβοπληρωμένων εκδηλώσεων. Ο κ. Τσίπρας κάνει rebranding αγκαλιά με τα συμφέροντα.Και επειδή το κόμμα ΕΛΑΣ της «περήφανης» διαπραγμάτευσης του 3ου μνημονίου, διατηρεί απορίες οικονομικής και λογιστικής φύσης για το ΠΑΣΟΚ, θα του απαντήσουμε ξανά καθαρά:Το ΠΑΣΟΚ ρύθμισε τα χρέη του, τηρεί απαρέγκλιτα το πλαίσιο συμφωνίας καταβάλλοντας, κάθε χρόνο, μεγάλο μέρος της κρατικής επιχορήγησης. Από το 2010 και μετά, δεν έχει πάρει ούτε 1 ευρώ δάνειο από πουθενά. Με την κρατική επιχορήγηση που του απομένει, αποπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις. Δεν χρωστάει σε κανέναν ούτε 1 ευρώ. Το ύψος των χρεών που παρουσιάζεται σήμερα, οφείλεται στην εξαιρετικά υπερβολική επιβάρυνση 12-13% του αρχικού χρέους με τόκους, πανωτόκια, τόκους υπερημερίας.Αν έχει απορίες για τον δανεισμό του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσίπρας μπορεί να ζητήσει να τον ενημερώσουν δύο πρώην γραμματείς του ΠΑΣΟΚ, η κα. Ξενογιαννακοπούλου και ο κ. Ραγκούσης, που σήμερα είναι στενοί του συνεργάτες».Η δεύτερη μέρα της αντιπαράθεσης ξεκίνησε με τις πρωινές δηλώσεις της κ. Διαμαντοπούλου η οποία κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να απαντήσει «ποιος πληρώνει και χρηματοδοτεί το κόμμα του που εμφανίστηκε με πολλά λεφτά, πολυδάπανη καμπάνια, ινστιτούτο και πολλούς εργαζόμενους».«Υπάρχει το σύστημα του ενός δις, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, υπάρχει και η ΕΛΑΣ που γεννήθηκε πριν δύο μήνες.Υπάρχουν τα κόμματα που στηρίζονται στα δανεικά και αγύριστα των τραπεζών, που χρεοκόπησαν και τη χώρα και τα ταμεία τους και υπάρχει και η ΕΛΑΣ που στηρίζεται στους εθελοντές και τα μέλη της και κάνει καμπάνια με ποστ στο διαδίκτυο.Ζητάμε συγνώμη από την κυρία Διαμαντοπούλου που δεν χρεώνουμε τον ελληνικό λαό με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Ζητάμε συγνώμη, που οι εθελοντές και τα μέλη μας και όχι οι τράπεζες στηρίζουν την προσπάθεια μας.Την ενημερώνουμε ωστόσο, ότι δεν έχουμε σκοπό να αλλάξουμε γραμμή πλεύσης. Ούτε να χρεώνουμε τους Έλληνες για τη κομματική μας λειτουργία, ούτε και να αποτελέσουμε σωσίβιο στη ΝΔ και κυβερνητικός εταίρος του κου Μητσοτάκη, που ως γνωστόν αποτελεί διακαή της πόθο.Σε κάθε περίπτωση όμως ως προς τα δάνεια του 1 δις πρέπει να εξηγήσουν πως κατάφεραν να διπλασιάσουν το χρέος τους μέσα σε λίγα χρόνια».μετά από ανάρτηση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία υποστήριξε ότι το «φέσι» από τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ανέρχεται συνολικά σε 1,16 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών να αφορά τις τράπεζες.

Σύμφωνα με την ΕΛ.Α.Σ., «οι οφειλές της ΝΔ κατέγραψαν σε ετήσια βάση αύξηση 60,2 εκατ. ευρώ και πλέον ανέρχονται συνολικά σε 602,14 εκατ. ευρώ», ενώ, όπως ανέφερε, οι οφειλές του ΠΑΣΟΚ «αυξήθηκαν σε 565,14 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 60,7 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου έτους».



Η αναφορά αυτή προκάλεσε άμεση αντίδραση από τη Χαριλάου Τρικούπη, η οποία σήκωσε το γάντι και εξαπέλυσε προσωπική επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι έχει συγκροτήσει «ιδιωτικής χρήσης κόμμα», το οποίο, όπως υποστήριξε, χρηματοδοτείται «με αδιευκρίνιστους πόρους».



Στην απάντησή του, το ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι τα χρέη του είναι ρυθμισμένα και αποπληρώνονται κανονικά από την κρατική επιχορήγηση που λαμβάνει το κόμμα. Παράλληλα, επεσήμανε ότι «από το 2010 και μετά, δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δάνειο από πουθενά».



Η Χαριλάου Τρικούπη ανέβασε περαιτέρω τους τόνους, επαναφέροντας ζητήματα από την περίοδο της προεδρίας Τσίπρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Κατηγόρησε τον πρόεδρο της ΕΛ.Α.Σ. ότι επί των ημερών του χρεοκόπησαν τα κομματικά μέσα ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ζήτησε απαντήσεις και για τα «διπλά βιβλία» που είχε καταγγείλει ο Στέφανος Κασσελάκης.



Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να απαντήσει ποιος χρηματοδοτεί το νέο του κόμμα, μεταφέροντας τη συζήτηση από τα παλαιά δάνεια των κομμάτων στη σημερινή οικονομική λειτουργία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.