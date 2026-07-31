Βίντεο: Αμετανόητος ο Παρέδες, τα έβαλε με τον διαιτητή του αγώνα της Μπόκα
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Λεάντρο Παρέδες Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου Μουντιαλ 2026 Μπόκα Τζούνιορς

Βίντεο: Αμετανόητος ο Παρέδες, τα έβαλε με τον διαιτητή του αγώνα της Μπόκα

Ο διεθνής Αργεντίνος, που είχε σοβαρό επεισόδιο  με Ισπανούς παίκτες μετά τον τελικό του Μουντιάλ, τσακώθηκε και με τον ρέφερι του πρόσφατου ματς για το Κόπα Σουνταμερικάνα

Βίντεο: Αμετανόητος ο Παρέδες, τα έβαλε με τον διαιτητή του αγώνα της Μπόκα
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Ο Λεάντρο Παρέδες έμεινε στην ιστορία του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου για λάθος λόγους. 

Ο διεθνής Αργεντίνος χαφ με το τελευταίο σφύριγμα και την απώλεια του τίτλου είχε σοβαρό επεισόδιο με τους Ισπανούς ποδοσφαιριστές. 

Είχε πιάσει από το λαιμό τον Έρικ Γκαρθία και είχε πετάξει κάτω τον Γκάβι. 

Ο Παρέδες είχε τα... νεύρα του και στο πρόσφατο παιχνίδι της Μπόκα Τζούνιορς. Η σεζόν στην Αργεντινή έχει ξεκινήσει τόσο για το πρωτάθλημα όσο και για τα Κύπελλα της Νοτίου Αμερικής. 

Η Μπόκα έπαιζε ρεβάνς εκτός έδρας με την  Ο΄Χίγκινς στη Χιλή για το Κόπα Σουνταμερικάνα. 

Σε μια φάση ο διαιτητής έδειξε κίτρινη κάρτα σε συμπαίκτη του, ο Παρέδες αντέδρασε και οι δυο τους ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο. Υπήρξαν και σπρωξίματα, ο Παρέδες πήρε και κίτρινη κάρτα.  

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