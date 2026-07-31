Ιστιοπλοΐα: Πρωταθλητής Ευρώπης στα Όπτιμιστ ο Νίκος Παππάς

Παγκόσμιος πρωταθλητής το 2025. Κορυφαίος Νέος ιστιοπλόος στον κόσμο το 2025. Και πρωταθλητής Ευρώπης το 2026. Αυτός είναι ο Νίκος Παππάς, το καμάρι της Βόνιτσας. Ένα αυθεντικό ταλέντο που με το σπαθί του βρίσκεται στην κορυφή του κόσμου στην κατηγορία Οπτιμιστ.Στο open ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, που ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα στη Γκντίνια της Πολωνίας, ο Νίκος Παππάς πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και μόλις με 23 βαθμούς ποινής πανάξια ανέβηκε στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου. Συμμετείχαν 170 σκάφη από 49 χώρες και ο Παππάς ήταν 1ος και στο open και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα!Στις 8 ιστιοδρομίες που έγιναν ο Ελληνας αθλητής ήταν σταθερός και κατάφερε να ανταποκριθεί ανάλογα παρά τις συνεχείς αυξομειώσεις του αέρα. Ο Παππάς απέσπασε τις καλύτερες κριτικές από τους ξένους σχολιαστές και χειροκροτήθηκε από τους αντιπάλους του και τους προπονητές τους. Πρόκειται για έναν ιστιοπλόο με τεράστιες δυνατότητες και το μέλλον του ανήκει.Στην 1η δεκάδα του κόσμου ανέβηκε και ο πρωταθλητής Ελλάδος optimist στην κατηγορία Κ13 Ιωάννης Ζαβλανός, ο οποίος τερμάτισε 9ος, ενώ ο Σπυρίδων Δημητριάδης τερμάτισε 12ος με 71β. και ο Ιωάννης Ζιώργας 40ος με 149 βαθμούς.Στα κορίτσια εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε η Μαντλέν Μαρία Γκαμπάντ η οποία τερμάτισε στην 7η θέση με 68 βαθμούς μεταξύ 122 σκαφών από 47 χώρες.