Πώς η Θέουτα έγινε ισπανική πόλη στην Αφρική, πάνω από 60.000 παράνομοι μετανάστες εισέβαλαν μέσα σε μια μέρα

H Θέουτα αντιμέτωπη με σχεδόν 50.000 μετανάστες σε μια ημέρα

Πηγές από την Πολιτοφυλακή της Ισπανίας (Civil Guard) κατηγορούν το Μαρόκο για «ανοχή» της κατάστασης αυτής. «Γνωρίζαμε εδώ και ημέρες ότι χιλιάδες νέοι κατέφθαναν από κάθε γωνιά του Μαρόκο. Θα μπορούσαν να τους είχαν διαλύσει και να τους είχαν κρατήσει μακριά από τα σύνορα, όπως είχαν κάνει και στο παρελθόν όταν γνώριζαν ότι υπήρχαν ομάδες εκατοντάδων μεταναστών από την υποσαχάρια Αφρική κοντά στον συνοριακό φράχτη. Όμως, όπως και πριν από πέντε χρόνια, έτσι και αυτή τη φορά δεν το ήθελαν. Υπήρξε ανοχή. Η συνεργασία τις τελευταίες ημέρες περιορίστηκε στην περισυλλογή όσων κολυμπούσαν προς τα σύνορα, τους οποίους τους υποδεικνύαμε ενώ βρίσκονταν στη μέση της θάλασσας.

» είπε η πηγή αυτή στην El Mundo.

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