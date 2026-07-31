Ελίζαμπεθ Ελέτσι: Το «love story», το μονόπετρο των 13.500 ευρώ, ο... περιπετειώδης γάμος και η μάχη του νεογέννητου γιου της δύο μήνες στην Εντατική
Ελίζαμπεθ Ελέτσι: Το «love story», το μονόπετρο των 13.500 ευρώ, ο... περιπετειώδης γάμος και η μάχη του νεογέννητου γιου της δύο μήνες στην Εντατική
Η γνωριμία της με τον γιατρό Νεκτάριο Λεμονίδη μέσα από τα social media, ο αρραβώνας, ο γάμος και ο πρόωρος τοκετός - Γιατί ανακοίνωσε σήμερα τον ερχομό του παιδιού της στη ζωή
Μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της διανύει η Ελίζαμπεθ Ελέτσι, καθώς έγινε μητέρα για πρώτη φορά πριν από περίπου δύο μήνες. Η πρώην παίκτρια του Survivor αποκάλυψε πως ο γιος της γεννήθηκε πρόωρα, δημοσιεύοντας τις πρώτες οικογενειακές φωτογραφίες με τον γιατρό σύζυγό της, Νεκτάριο Λεμονίδη και το παιδί τους.
Η ανακοίνωση έγινε την Παρασκευή 31 Ιουλίου, ανήμερα των γενεθλίων της, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Μέσω της ανάρτησής της αποκάλυψε ότι ο γιος της γεννήθηκε στις 26 Μαΐου, στις 31 εβδομάδες κύησης, περιγράφοντας τις δύσκολες αλλά και συγκινητικές στιγμές που ακολούθησαν τον πρόωρο τοκετό.
Συγκεκριμένα, η Ελίζαμπεθ Ελέτσι έγραψε: «Ο πιο όμορφος λόγος που από φέτος θα αγαπώ ακόμα περισσότερο τα γενέθλιά μου, είναι γιατί μου χάρισαν το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου. Κάποιες ιστορίες αγάπης χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο για να ειπωθούν. Στις 26 Μαΐου, στις 31 εβδομάδες της κύησης μου, ο μικρός μου πρίγκιπας αποφάσισε πως είχε έρθει η στιγμή να γνωρίσει τον κόσμο. Μέσα σε μόλις 30 λεπτά, ήρθε στον κόσμο φυσιολογικά, τόσο μικρός, αλλά ήδη ένας τεράστιος μαχητής. Η πρώτη φορά που σε κράτησα στην αγκαλιά μου δεν ήταν όπως την είχα ονειρευτεί. Σε έφεραν τυλιγμένο μέσα σε ένα μικρό διάφανο σακουλάκι, τόσο μικροσκοπικό και τόσο πολύτιμο. Κι όμως, εκείνη η αγκαλιά ήταν η πιο μεγάλη της ζωής μου. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα πως η δύναμη δεν μετριέται σε κιλά ή σε εβδομάδες κύησης, αλλά στην καρδιά, στην πίστη και στην θετική μας σκέψη».
Δείτε την ανάρτησή της
Στη συνέχεια, σημείωσε ότι ο γιος της παρέμεινε για δύο μήνες στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών: «Ακολούθησαν δύο μήνες στη θερμοκοιτίδα, στην ΜΕΝΝ. Δύο μήνες γεμάτοι προσευχές, δάκρυα, αγωνία, πίστη, ελπίδα και αμέτρητη αγάπη. Κάθε μέρα μάς αποδείκνυες πως γεννήθηκες για να παλεύεις. Πως τα Θαύματα υπάρχουν και πως μερικές από τις πιο δυνατές ψυχές ξεκινούν τη ζωή τους λίγο νωρίτερα. Σήμερα, ανήμερα των γενεθλίων μου, δεν θα μπορούσα να ζητήσω πιο όμορφο δώρο. Γιατί η δική μου ζωή απέκτησε πραγματικό νόημα από τη στιγμή που ήρθες εσύ».
Κλείνοντας, έγραψε: «Με απέραντη ευγνωμοσύνη και αγάπη, σας παρουσιάζω τον γιο μου. Το μικρό μου θαύμα. Τη μεγαλύτερη προσευχή που εισακούστηκε. Την πιο όμορφη ευλογία της ζωής μου. Καλώς ήρθες στη ζωή μας, αγόρι μου. Να είσαι πάντα γερός, φωτεινός και ευλογημένος. Εμείς θα είμαστε για πάντα δίπλα σου, να σε αγαπάμε, να σε προστατεύουμε και να σε καμαρώνουμε. Σ’ αγαπάμε περισσότερο απ’ όσο μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις».
Η εγκυμοσύνη της έγινε γνωστή αρκετούς μήνες νωρίτερα, στις 24 Απριλίου, όταν η ίδια επέλεξε να μοιραστεί το ευχάριστο νέο με τους διαδικτυακούς της φίλους. Η Ελίζαμπεθ Ελέτσι δημοσίευσε φωτογραφίες με τον σύζυγό της, Νεκτάριο Λεμονίδη στο Instagram, στις οποίες πόζαρε με φουσκωμένη κοιλιά, φορώντας ένα λευκό φόρεμα.
Μέσα από τη δημοσίευσή της εξέφρασε τα συναισθήματά της για το νέο κεφάλαιο που άνοιγε στη ζωή τους, γράφοντας μεταξύ άλλων: «Σήμερα που έχω τη γιορτή μου και ο αντρούλης μου τα γενέθλιά του, γιορτάζει μαζί μας και το Θαύμα που μεγαλώνει μέσα μου. Κάποιες φορές, τα πιο όμορφα πράγματα στη ζωή έρχονται αθόρυβα. Σαν μια μικρή καρδούλα που αρχίζει να χτυπά μέσα σου και αλλάζει τα πάντα. Μέσα μου μεγαλώνει ένα μικρό θαύμα μια ζωή που δημιουργήθηκε από αγάπη και έρχεται για να την κάνει ακόμα πιο μεγάλη».
Η σχέση της με τον Νεκτάριο Λεμονίδη εξελίχθηκε με γρήγορους ρυθμούς. Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε τον Οκτώβριο του 2023, με την Ελίζαμπεθ Ελέτσι να αποκαλύπτει τότε ότι το μονόπετρο που της χάρισε είχε αξία 13.500 ευρώ. Μιλώντας για τη γνωριμία τους, είχε περιγράψει πώς ξεκίνησαν όλα, λέγοντας σε παλαιότερη συνέντευξή της: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, επιτέλους μπήκε το μονόπετρο στο δάχτυλο. Γνώρισα τον Νεκτάριο πριν από έξι μήνες, ήταν θαυμαστής μου στα social media. Με πήρε τηλέφωνο στο μαγαζί και μου ζήτησε ραντεβού για κούρεμα».
Η ανακοίνωση έγινε την Παρασκευή 31 Ιουλίου, ανήμερα των γενεθλίων της, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Μέσω της ανάρτησής της αποκάλυψε ότι ο γιος της γεννήθηκε στις 26 Μαΐου, στις 31 εβδομάδες κύησης, περιγράφοντας τις δύσκολες αλλά και συγκινητικές στιγμές που ακολούθησαν τον πρόωρο τοκετό.
Συγκεκριμένα, η Ελίζαμπεθ Ελέτσι έγραψε: «Ο πιο όμορφος λόγος που από φέτος θα αγαπώ ακόμα περισσότερο τα γενέθλιά μου, είναι γιατί μου χάρισαν το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου. Κάποιες ιστορίες αγάπης χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο για να ειπωθούν. Στις 26 Μαΐου, στις 31 εβδομάδες της κύησης μου, ο μικρός μου πρίγκιπας αποφάσισε πως είχε έρθει η στιγμή να γνωρίσει τον κόσμο. Μέσα σε μόλις 30 λεπτά, ήρθε στον κόσμο φυσιολογικά, τόσο μικρός, αλλά ήδη ένας τεράστιος μαχητής. Η πρώτη φορά που σε κράτησα στην αγκαλιά μου δεν ήταν όπως την είχα ονειρευτεί. Σε έφεραν τυλιγμένο μέσα σε ένα μικρό διάφανο σακουλάκι, τόσο μικροσκοπικό και τόσο πολύτιμο. Κι όμως, εκείνη η αγκαλιά ήταν η πιο μεγάλη της ζωής μου. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα πως η δύναμη δεν μετριέται σε κιλά ή σε εβδομάδες κύησης, αλλά στην καρδιά, στην πίστη και στην θετική μας σκέψη».
Δείτε την ανάρτησή της
Στη συνέχεια, σημείωσε ότι ο γιος της παρέμεινε για δύο μήνες στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών: «Ακολούθησαν δύο μήνες στη θερμοκοιτίδα, στην ΜΕΝΝ. Δύο μήνες γεμάτοι προσευχές, δάκρυα, αγωνία, πίστη, ελπίδα και αμέτρητη αγάπη. Κάθε μέρα μάς αποδείκνυες πως γεννήθηκες για να παλεύεις. Πως τα Θαύματα υπάρχουν και πως μερικές από τις πιο δυνατές ψυχές ξεκινούν τη ζωή τους λίγο νωρίτερα. Σήμερα, ανήμερα των γενεθλίων μου, δεν θα μπορούσα να ζητήσω πιο όμορφο δώρο. Γιατί η δική μου ζωή απέκτησε πραγματικό νόημα από τη στιγμή που ήρθες εσύ».
Κλείνοντας, έγραψε: «Με απέραντη ευγνωμοσύνη και αγάπη, σας παρουσιάζω τον γιο μου. Το μικρό μου θαύμα. Τη μεγαλύτερη προσευχή που εισακούστηκε. Την πιο όμορφη ευλογία της ζωής μου. Καλώς ήρθες στη ζωή μας, αγόρι μου. Να είσαι πάντα γερός, φωτεινός και ευλογημένος. Εμείς θα είμαστε για πάντα δίπλα σου, να σε αγαπάμε, να σε προστατεύουμε και να σε καμαρώνουμε. Σ’ αγαπάμε περισσότερο απ’ όσο μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις».
Η εγκυμοσύνη της έγινε γνωστή αρκετούς μήνες νωρίτερα, στις 24 Απριλίου, όταν η ίδια επέλεξε να μοιραστεί το ευχάριστο νέο με τους διαδικτυακούς της φίλους. Η Ελίζαμπεθ Ελέτσι δημοσίευσε φωτογραφίες με τον σύζυγό της, Νεκτάριο Λεμονίδη στο Instagram, στις οποίες πόζαρε με φουσκωμένη κοιλιά, φορώντας ένα λευκό φόρεμα.
Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης
Μέσα από τη δημοσίευσή της εξέφρασε τα συναισθήματά της για το νέο κεφάλαιο που άνοιγε στη ζωή τους, γράφοντας μεταξύ άλλων: «Σήμερα που έχω τη γιορτή μου και ο αντρούλης μου τα γενέθλιά του, γιορτάζει μαζί μας και το Θαύμα που μεγαλώνει μέσα μου. Κάποιες φορές, τα πιο όμορφα πράγματα στη ζωή έρχονται αθόρυβα. Σαν μια μικρή καρδούλα που αρχίζει να χτυπά μέσα σου και αλλάζει τα πάντα. Μέσα μου μεγαλώνει ένα μικρό θαύμα μια ζωή που δημιουργήθηκε από αγάπη και έρχεται για να την κάνει ακόμα πιο μεγάλη».
Η σχέση της με τον Νεκτάριο Λεμονίδη εξελίχθηκε με γρήγορους ρυθμούς. Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε τον Οκτώβριο του 2023, με την Ελίζαμπεθ Ελέτσι να αποκαλύπτει τότε ότι το μονόπετρο που της χάρισε είχε αξία 13.500 ευρώ. Μιλώντας για τη γνωριμία τους, είχε περιγράψει πώς ξεκίνησαν όλα, λέγοντας σε παλαιότερη συνέντευξή της: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, επιτέλους μπήκε το μονόπετρο στο δάχτυλο. Γνώρισα τον Νεκτάριο πριν από έξι μήνες, ήταν θαυμαστής μου στα social media. Με πήρε τηλέφωνο στο μαγαζί και μου ζήτησε ραντεβού για κούρεμα».
Η γνωριμία με τον «θαυμαστή της από τα social media» Νεκτάριο Λεμονίδη, ο αρραβώνας και το μονόπετρο των 13.500 ευρώ
Στη συνέχεια, είχε εξηγήσει τι ήταν αυτό που την έκανε να τον ξεχωρίσει: «Δεν είχα καταλάβει ότι ήταν κάποιος από το Instagram, μου είπε όταν βγήκαμε ότι είναι θαυμαστής μου και με κοιτούσε. Μου αρέσει που είναι σοβαρός, που έχει αυτή τη συστολή γιατί είναι γιατρός. Δεν είναι από αυτά τα αγοράκια που κάνουν πλακίτσα. Είναι γαλαντόμος, ευθυτενής και κιμπάρης».
Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 9 Δεκεμβρίου του 2023 στο εκκλησάκι της Αγίας Σκέπης, στου Παπάγου, ενώ ακολούθησε δεξίωση σε κτήμα. Τη νύφη συνόδευσε ο ZeRaw από το συγκρότημα Vegas. Λίγο πριν από τον γάμο, η Ελίζαμπεθ Ελέτσι είχε δηλώσει ότι το κόστος της διοργάνωσης έφτασε περίπου τις 50.000 ευρώ, παραδεχόμενη μάλιστα με χιούμορ ότι αρχικά δεν είχε αποκαλύψει το πραγματικό ποσό στον σύζυγό της.
Ο γάμος και οι δηλώσεις για το κόστος των 50.000 ευρώ
«Κόστισε ο γάμος, δεν θέλω να το ακούει τώρα και ο Νεκτάριος, γιατί του έχω πει και λίγο ψέματα», είχε πει αρχικά, για να προσθέσει στη συνέχεια ότι ο γάμος κόστισε περίπου 50.000 ευρώ, συμπληρώνοντας: «Να σου πω κάτι είναι κιμπάρης, είναι large, γαλαντόμος δεν μου έχει ποτέ όχι, μου τα κάνει όλα, με έχει βασίλισσα».
Ενάμιση μήνα αργότερα, ο γάμος της βρέθηκε στο επίκεντρο, όταν έγινε γνωστό ότι αφορούσε στην υπόθεση μεγάλης φοροδιαφυγής που είχε εντοπίσει η ΑΑΔΕ, αξιοποιώντας στοιχεία και πληροφορίες από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε απάντησή της, η Ελίζαμπεθ Ελέτσι υποστήριξε ότι, παρά τις δηλώσεις που είχε κάνει για το κόστος της διοργάνωσης, τα περίπου 50.000 ευρώ δεν καταβλήθηκαν στην πραγματικότητα, καθώς -όπως ανέφερε- πολλές υπηρεσίες προσφέρθηκαν στο πλαίσιο διαφημιστικών συνεργασιών.
Η υπόθεση με τους ελέγχους της ΑΑΔΕ
Μάλιστα, πριν από τον γάμο, όταν είχε ερωτηθεί αν το κόστος είχε ξεπεράσει τις 50.000 ευρώ, είχε απαντήσει: «Ε, ε ντάξει κάπου εκεί». Στην ερώτηση αν τα χρήματα τα είχε πληρώσει ο Νεκτάριος Λεμονίδης, είχε πει: «Καλέ εννοείται, μα τι συζητάμε τώρα, είναι κιμπάρης, large δεν κάνουμε παζάρια».
Μιλώντας στο protothema, η Ελίζαμπεθ Ελέτσι υποστήριξε ότι οι περισσότεροι επαγγελματίες συμμετείχαν στον γάμο στο πλαίσιο συνεργασιών: «Είναι δυνατόν να πληρώσω τόσα χρήματα για ένα γάμο με τόσες γνωριμίες; Είναι όλα ανταποδοτικά, από τις γνωριμίες που έχω. Όλοι όταν έμαθαν για τον γάμο μου ήθελαν να συνεργαστούν μαζί μου για διαφημιστικούς λόγους. Θα φαίνονταν και αυτοί μέσα από τον γάμο. Η τούρτα για παράδειγμα ήταν διαφημιστικό και ήταν από φελιζόλ, η μεγάλη η τρίμετρη. Ο Τριαντάφυλλος είναι κολλητός μου. Έχουμε περάσει μαζί ένα Survivor, θα μου έπαιρνε λεφτά; Ο ίδιος προθυμοποιήθηκε να τραγουδήσει αφιλοκερδώς στον γάμο. Μπορεί να είπα ότι ο γάμος κοστίζει γύρω στις 50.000 ευρώ, αλλά δεν πληρώθηκαν αυτά τα λεφτά. Δόθηκαν από ανθρώπους που είναι φίλοι και ήθελαν να προμοτάρουν τη δουλειά τους μέσα από μένα. Το Faidra Collection που έδωσε τα νυφικά, ήταν ξεκάθαρα για διαφημιστικούς λόγους. Η wedding planner ήταν κι αυτή δωρεάν. Ο γάμος μου δεν κόστισε γιατί ήμουν εγώ. Τους διαφήμισα όλους μέσα από τα stories μου. Έχω να το ζήσω αυτό από το Survivor».
Η ίδια είχε επιβεβαιώσει επίσης, ότι πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στο κατάστημά της, υποστηρίζοντας ακόμη πως αρκετοί από τους επαγγελματίες που συμμετείχαν στον γάμο επικοινώνησαν μαζί της, επισημαίνοντας ότι είχαν προσφέρει τις υπηρεσίες τους δωρεάν στο πλαίσιο της συμφωνημένης προβολής.
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