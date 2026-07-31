Η κρυφή αιτία που οι διακοπές δεν σε ξεκουράζουν όσο νομίζεις.
ΠΑΟΚ: Ο Μεϊτέ θα υποβληθεί σε επέμβαση στον μηρό
ΠΑΟΚ: Ο Μεϊτέ θα υποβληθεί σε επέμβαση στον μηρό
Ο Γάλλος μέσος είδε ότι η συντηρητική αγωγή που ακολουθούσε δεν απέδωσε και τελικά θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου
Οι ελπίδες που είχε ο Σουαλιό Μεϊτέ και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ για σταδιακή επιστροφή του Γάλλου άσου στις προπονήσεις δεν... επιβεβαιώθηκαν.
Το πρόβλημα στο ισχίο, που τον ταλαιπωρεί από τις αρχές του χρόνου και που ουσιαστικά τον στέρησε από την ομάδα στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν, δεν ξεπεράστηκε με την συντηρητική αγωγή που ακολούθησε και έτσι ο υψηλόσωμος μέσος σε συνεννόηση με το ιατρικό τιμ του Δικεφάλου αποφασίστηκε να υποβληθεί άμεσα σε επέμβαση.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο Αλέσιο Λίσι θα μπορεί να τον υπολογίζει από τις αρχές Νοεμβρίου και μετά.
Το πρόβλημα στο ισχίο, που τον ταλαιπωρεί από τις αρχές του χρόνου και που ουσιαστικά τον στέρησε από την ομάδα στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν, δεν ξεπεράστηκε με την συντηρητική αγωγή που ακολούθησε και έτσι ο υψηλόσωμος μέσος σε συνεννόηση με το ιατρικό τιμ του Δικεφάλου αποφασίστηκε να υποβληθεί άμεσα σε επέμβαση.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο Αλέσιο Λίσι θα μπορεί να τον υπολογίζει από τις αρχές Νοεμβρίου και μετά.
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