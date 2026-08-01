Φοιτητές και φοιτήτριες από την Ελλάδα μιλούν για τις σπουδές τους σε αναγνωρισμένη Πολυτεχνική Σχολή στην Κύπρο.
Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου: Που θα δείτε και τι ώρα το φιλικό του ΟΦΗ με την Βίλεμ
Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου: Που θα δείτε και τι ώρα το φιλικό του ΟΦΗ με την Βίλεμ
Ξεχωρίζουν το φιλικό του ΟΦΗ με τη Βίλεμ ΙΙ, η αναμέτρηση Τόκιο - Ντόρτμουντ και οι αγώνες από τα τουρνουά WTA
Το ποδόσφαιρο κυριαρχεί στο τηλεοπτικό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα, με τον ΟΦΗ να δίνει φιλικό παιχνίδι απέναντι στη Βίλεμ ΙΙ, ενώ ξεχωρίζει και η αναμέτρηση Τόκιο - Ντόρτμουντ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης την πρεμιέρα του πρωταθλήματος Σκωτίας, δράση από το WRC Φινλανδίας, αγώνες τένις από τα τουρνουά WTA σε Μέμφις και Ουάσινγκτον, το UFC Fight Night, καθώς και αναμέτρηση του WNBA.
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
08:00: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC Φινλανδία, SS11
09:40: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC Φινλανδία, SS12
10:35: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC Φινλανδία, SS13
12:00: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC Φινλανδία, SS14
13:00: Novasports 3HD | Τόκιο – Ντόρτμουντ (Φιλικός Αγώνας)
15:30: COSMOTE SPORT 1 HD | Βίλεμ ΙΙ – ΟΦΗ (Φιλικός Αγώνας)
17:00: COSMOTE SPORT 3 HD | Φόλκερκ – Σεντ Μίρεν (Πρέμιερσιπ Σκωτίας)
19:30: COSMOTE SPORT 1 HD | Αμπερντίν – Χαρτς (Πρέμιερσιπ Σκωτίας)
20:00: COSMOTE SPORT 5 HD | UFC Fight Night Ούρος Μέντιτς – Ντάνιελ Ροντρίγκεζ
21:00: Novasports Start | WTA 250 Μέμφις, Ημιτελικός
21:00: Novasports 6HD | WTA 500 Ουάσινγκτον
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
08:00: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC Φινλανδία, SS11
09:40: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC Φινλανδία, SS12
10:35: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC Φινλανδία, SS13
12:00: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC Φινλανδία, SS14
13:00: Novasports 3HD | Τόκιο – Ντόρτμουντ (Φιλικός Αγώνας)
15:30: COSMOTE SPORT 1 HD | Βίλεμ ΙΙ – ΟΦΗ (Φιλικός Αγώνας)
17:00: COSMOTE SPORT 3 HD | Φόλκερκ – Σεντ Μίρεν (Πρέμιερσιπ Σκωτίας)
19:30: COSMOTE SPORT 1 HD | Αμπερντίν – Χαρτς (Πρέμιερσιπ Σκωτίας)
20:00: COSMOTE SPORT 5 HD | UFC Fight Night Ούρος Μέντιτς – Ντάνιελ Ροντρίγκεζ
21:00: Novasports Start | WTA 250 Μέμφις, Ημιτελικός
21:00: Novasports 6HD | WTA 500 Ουάσινγκτον
22:00: COSMOTE SPORT 4 HD | Φοίνιξ Μέρκιουρι – Νιου Γιορκ Λίμπερτι (WNBA Regular Season)
23:00: Novasports Start | WTA 250 Μέμφις
23:00: Novasports 6HD | WTA 500 Ουάσινγκτον
23:00: Novasports Start | WTA 250 Μέμφις
23:00: Novasports 6HD | WTA 500 Ουάσινγκτον
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