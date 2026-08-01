Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου: Που θα δείτε και τι ώρα το φιλικό του ΟΦΗ με την Βίλεμ

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Το ποδόσφαιρο κυριαρχεί στο τηλεοπτικό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα, με τον ΟΦΗ να δίνει φιλικό παιχνίδι απέναντι στη Βίλεμ ΙΙ, ενώ ξεχωρίζει και η αναμέτρηση Τόκιο - Ντόρτμουντ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης την πρεμιέρα του πρωταθλήματος Σκωτίας, δράση από το WRC Φινλανδίας, αγώνες τένις από τα τουρνουά WTA σε Μέμφις και Ουάσινγκτον, το UFC Fight Night, καθώς και αναμέτρηση του WNBA.08:00: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC Φινλανδία, SS1109:40: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC Φινλανδία, SS1210:35: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC Φινλανδία, SS1312:00: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC Φινλανδία, SS1413:00: Novasports 3HD | Τόκιο – Ντόρτμουντ (Φιλικός Αγώνας)15:30: COSMOTE SPORT 1 HD | Βίλεμ ΙΙ – ΟΦΗ (Φιλικός Αγώνας)17:00: COSMOTE SPORT 3 HD | Φόλκερκ – Σεντ Μίρεν (Πρέμιερσιπ Σκωτίας)19:30: COSMOTE SPORT 1 HD | Αμπερντίν – Χαρτς (Πρέμιερσιπ Σκωτίας)20:00: COSMOTE SPORT 5 HD | UFC Fight Night Ούρος Μέντιτς – Ντάνιελ Ροντρίγκεζ21:00: Novasports Start | WTA 250 Μέμφις, Ημιτελικός21:00: Novasports 6HD | WTA 500 Ουάσινγκτον