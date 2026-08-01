Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου: Που θα δείτε και τι ώρα το φιλικό του ΟΦΗ με την Βίλεμ
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Αθλητικές μεταδόσεις

Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου: Που θα δείτε και τι ώρα το φιλικό του ΟΦΗ με την Βίλεμ

Ξεχωρίζουν το φιλικό του ΟΦΗ με τη Βίλεμ ΙΙ, η αναμέτρηση Τόκιο - Ντόρτμουντ και οι αγώνες από τα τουρνουά WTA

Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου: Που θα δείτε και τι ώρα το φιλικό του ΟΦΗ με την Βίλεμ
Το ποδόσφαιρο κυριαρχεί στο τηλεοπτικό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα, με τον ΟΦΗ να δίνει φιλικό παιχνίδι απέναντι στη Βίλεμ ΙΙ, ενώ ξεχωρίζει και η αναμέτρηση Τόκιο - Ντόρτμουντ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης την πρεμιέρα του πρωταθλήματος Σκωτίας, δράση από το WRC Φινλανδίας, αγώνες τένις από τα τουρνουά WTA σε Μέμφις και Ουάσινγκτον, το UFC Fight Night, καθώς και αναμέτρηση του WNBA.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

08:00: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC Φινλανδία, SS11

09:40: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC Φινλανδία, SS12

10:35: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC Φινλανδία, SS13

12:00: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC Φινλανδία, SS14

13:00: Novasports 3HD | Τόκιο – Ντόρτμουντ (Φιλικός Αγώνας)

15:30: COSMOTE SPORT 1 HD | Βίλεμ ΙΙ – ΟΦΗ (Φιλικός Αγώνας)

17:00: COSMOTE SPORT 3 HD | Φόλκερκ – Σεντ Μίρεν (Πρέμιερσιπ Σκωτίας)

Κλείσιμο
19:30: COSMOTE SPORT 1 HD | Αμπερντίν – Χαρτς (Πρέμιερσιπ Σκωτίας)

20:00: COSMOTE SPORT 5 HD | UFC Fight Night Ούρος Μέντιτς – Ντάνιελ Ροντρίγκεζ

21:00: Novasports Start | WTA 250 Μέμφις, Ημιτελικός

21:00: Novasports 6HD | WTA 500 Ουάσινγκτον

22:00: COSMOTE SPORT 4 HD | Φοίνιξ Μέρκιουρι – Νιου Γιορκ Λίμπερτι (WNBA Regular Season)

23:00: Novasports Start | WTA 250 Μέμφις

23:00: Novasports 6HD | WTA 500 Ουάσινγκτον

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