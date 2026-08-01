Reuters: «Πλήγμα» για την επανεκλογή Ινφαντίνο η αναδίπλωση της πρότασης για τα δικαιώματα του Μουντιάλ

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό ακαδημαϊκό βοηθό, σχεδιασμένο να συνομιλεί με τον φοιτητή φυσικά, να κατανοεί τις απορίες του και να τον καθοδηγεί στη μελέτη του.