Επιχειρησιακός Διευθυντής FIFA: Μας εξαπάτησε ο Ινφαντίνο
Επιχειρησιακός Διευθυντής FIFA: Μας εξαπάτησε ο Ινφαντίνο
Μετά τον Ανώτερο σύμβουλο της FIFA, Κάρλος Κορδέιρο και ο Επιχειρησιακός Διευθυντής της διεθνούς ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, Κέβιν Λαμούρ, τάχθηκε δημόσια κατά του Τζιάνι Ινφαντίνο
Ο Επιχειρησιακός Διευθυντής (chief operating officer) της FIFA δήλωσε ότι το προσωπικό της Διεθνούς Ομοσπονδίας εξαπατήθηκε από τον πρόεδρό της, Τζάνι Ινφαντίνο, σχετικά με το σχέδιό του για την πώληση μεριδίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, και άφησε να εννοηθεί ότι το έργο αυτό δεν πρέπει να προχωρήσει.
Ο Λαμούρ, σχεδόν προκάλεσε τον Ινφαντίνο να τον απολύσει σε δήλωσή του στο Associated Press, υπερασπιζόμενος τους συναδέλφους του εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων από το σχέδιο του επικεφαλής της FIFA να πουλήσει μερίδια από τα μελλοντικά κέρδη του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια (private equity funds).
Ο Γάλλος παράγοντας έγραψε ότι το προσωπικό «εξαπατήθηκε» από την έλλειψη διαφάνειας του Ινφαντίνο στον σχεδιασμό της πώλησης τους τελευταίους μήνες και «αξίζει κάτι καλύτερο από την περιφρόνηση και τον εκφοβισμό».
«Για να το θέσω πολύ ξεκάθαρα και άμεσα: το έργο που προκάλεσε τόσες αντιδράσεις και συζητήσεις δεν είναι ένα έργο της FIFA. Δεν είναι καμ έργο της διοίκησης της FIFA. Είναι το έργο ενός μόνο ανθρώπου.
Οι αντιπρόεδροι της FIFA, τα μέλη του Συμβουλίου της FIFA, οι συνομοσπονδίες, οι ομοσπονδίες, οι παίκτες, τα πρωταθλήματα, οι σύλλογοι και οι φίλαθλοι δεν ήταν οι μόνοι που αγνοήθηκαν. Η ίδια η διοίκηση της FIFA εξαπατήθηκε επίσης.
Αυτό το ψέμα δια της παραλείψεως επί πολλούς μήνες και αυτή η μονομερής άσκηση εξουσίας δεν είναι αμελητέα. Είναι ενδεικτικά μιας έλλειψης εμπιστοσύνης, έλλειψης διαφάνειας, έλλειψης διορατικότητας, έλλειψης καλής διακυβέρνησης. Και μιας σοβαρής έλλειψης σεβασμού.
Όχι μόνο δεν πρέπει να προχωρήσει αυτό το έργο —για προφανείς λόγους που δεν χρειάζεται καν να απαριθμηθούν εδώ— αλλά έχει έρθει η ώρα οι πολιτικοί ηγέτες του ποδοσφαίρου να θέσουν στον εαυτό τους τα σωστά ερωτήματα και να λάβουν τις σωστές αποφάσεις», αναφέρει στη δήλωση του ο Λαμούρ επί χρόνια συνεργάτης του Ινφαντίνο τόσο στη FIFA όσο και στην UEFA και συνέχισε στο ίδιο επιθετικό ύφος:
«Όσον αφορά αυτό το έργο και το τι ακολουθεί, ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του, διότι γίνεται όλο και πιο δύσκολο για τη διοίκηση της FIFA να εργαστεί υπό αυτές τις συνθήκες και να εκπληρώσει την αποστολή της.
Η αποστολή μας —η αποστολή των εκατοντάδων αφοσιωμένων, παθιασμένων και υποδειγματικών υπαλλήλων της FIFA— είναι να υπηρετούμε το ποδόσφαιρο. Όχι να υπηρετούμε τα προσωπικά συμφέροντα ενός ανθρώπου που, δυστυχώς, πιστεύει ότι ενσαρκώνει τη FIFA, ενώ υποτίθεται ότι βρίσκεται στην υπηρεσία της.
Ένας πρόεδρος πρέπει να φέρνει τους ανθρώπους κοντά, να τους ενώνει και να τους εμπνέει. Σήμερα βιώνουμε το αντίθετο. Δεν έχω την εξουσιοδότηση να μιλήσω εκ μέρους των συναδέλφων μου, και ίσως να κάνω λάθος. Αλλά η αίσθησή μου είναι ότι όλοι θέλουμε να είμαστε περήφανοι που εργαζόμαστε για τη FIFA, και σήμερα, δυστυχώς, φαίνεται ότι αυτό δεν ισχύει πλέον για πολλούς από εμάς. Αυτό με θλίβει».
Ο Λαμούρ, σχεδόν προκάλεσε τον Ινφαντίνο να τον απολύσει σε δήλωσή του στο Associated Press, υπερασπιζόμενος τους συναδέλφους του εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων από το σχέδιο του επικεφαλής της FIFA να πουλήσει μερίδια από τα μελλοντικά κέρδη του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια (private equity funds).
Ο Γάλλος παράγοντας έγραψε ότι το προσωπικό «εξαπατήθηκε» από την έλλειψη διαφάνειας του Ινφαντίνο στον σχεδιασμό της πώλησης τους τελευταίους μήνες και «αξίζει κάτι καλύτερο από την περιφρόνηση και τον εκφοβισμό».
«Για να το θέσω πολύ ξεκάθαρα και άμεσα: το έργο που προκάλεσε τόσες αντιδράσεις και συζητήσεις δεν είναι ένα έργο της FIFA. Δεν είναι καμ έργο της διοίκησης της FIFA. Είναι το έργο ενός μόνο ανθρώπου.
Οι αντιπρόεδροι της FIFA, τα μέλη του Συμβουλίου της FIFA, οι συνομοσπονδίες, οι ομοσπονδίες, οι παίκτες, τα πρωταθλήματα, οι σύλλογοι και οι φίλαθλοι δεν ήταν οι μόνοι που αγνοήθηκαν. Η ίδια η διοίκηση της FIFA εξαπατήθηκε επίσης.
Αυτό το ψέμα δια της παραλείψεως επί πολλούς μήνες και αυτή η μονομερής άσκηση εξουσίας δεν είναι αμελητέα. Είναι ενδεικτικά μιας έλλειψης εμπιστοσύνης, έλλειψης διαφάνειας, έλλειψης διορατικότητας, έλλειψης καλής διακυβέρνησης. Και μιας σοβαρής έλλειψης σεβασμού.
Όχι μόνο δεν πρέπει να προχωρήσει αυτό το έργο —για προφανείς λόγους που δεν χρειάζεται καν να απαριθμηθούν εδώ— αλλά έχει έρθει η ώρα οι πολιτικοί ηγέτες του ποδοσφαίρου να θέσουν στον εαυτό τους τα σωστά ερωτήματα και να λάβουν τις σωστές αποφάσεις», αναφέρει στη δήλωση του ο Λαμούρ επί χρόνια συνεργάτης του Ινφαντίνο τόσο στη FIFA όσο και στην UEFA και συνέχισε στο ίδιο επιθετικό ύφος:
«Όσον αφορά αυτό το έργο και το τι ακολουθεί, ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του, διότι γίνεται όλο και πιο δύσκολο για τη διοίκηση της FIFA να εργαστεί υπό αυτές τις συνθήκες και να εκπληρώσει την αποστολή της.
Η αποστολή μας —η αποστολή των εκατοντάδων αφοσιωμένων, παθιασμένων και υποδειγματικών υπαλλήλων της FIFA— είναι να υπηρετούμε το ποδόσφαιρο. Όχι να υπηρετούμε τα προσωπικά συμφέροντα ενός ανθρώπου που, δυστυχώς, πιστεύει ότι ενσαρκώνει τη FIFA, ενώ υποτίθεται ότι βρίσκεται στην υπηρεσία της.
Ένας πρόεδρος πρέπει να φέρνει τους ανθρώπους κοντά, να τους ενώνει και να τους εμπνέει. Σήμερα βιώνουμε το αντίθετο. Δεν έχω την εξουσιοδότηση να μιλήσω εκ μέρους των συναδέλφων μου, και ίσως να κάνω λάθος. Αλλά η αίσθησή μου είναι ότι όλοι θέλουμε να είμαστε περήφανοι που εργαζόμαστε για τη FIFA, και σήμερα, δυστυχώς, φαίνεται ότι αυτό δεν ισχύει πλέον για πολλούς από εμάς. Αυτό με θλίβει».
Ο Λαμούρ δεν έχει παραιτηθεί προς το παρόν από τη θέση που κατέχει από το 2024, αλλά επέμεινε ότι είχε καθήκον απέναντι στους συναδέλφους του να μιλήσει ανοιχτά.
«Οι συνάδελφοί μου —ορισμένοι από τους οποίους έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο ποδόσφαιρο— αξίζουν κάτι καλύτερο από την περιφρόνηση και τον εκφοβισμό. Η μπάλα βρίσκεται τώρα στο γήπεδο εκείνων που έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τα πράγματα.
Γνωρίζω ότι έχω υποχρέωση αφοσίωσης στον εργοδότη μου. Αλλά έχω επίσης, και πάνω απ' όλα, υποχρέωση αφοσίωσης σε ορισμένες αξίες και στην ανατροφή που έχω λάβει, καθώς και την υποχρέωση να στηρίξω τους συναδέλφους μου. Και αν αυτό σημαίνει ότι θα χάσω τη δουλειά μου, ας γίνει έτσι.
Θα καταλάβω και θα σεβαστώ αυτή την απόφαση. Τουλάχιστον θα κοιμηθώ καλά απόψε».
Η δήλωση του Γάλλου, ο οποίος μπήκε στο ποδόσφαιρο πριν από δύο δεκαετίες ως συνεργάτης του Μισέλ Πλατινί, ήρθε λίγες ώρες αφότου ο ανώτερος σύμβουλος του Ινφαντίνο, Κάρλος Κορδέιρο —πρώην τραπεζίτης της Goldman Sachs που εκπροσωπούσε την ποδοσφαιρική ομοσπονδία στην Ομάδα Εργασίας του Λευκού Οίκου για το Παγκόσμιο Κύπελλο— παραιτήθηκε και κάλεσε και άλλα ανώτερα στελέχη της FIFA να μιλήσουν ανοιχτά.
«Δεν μπορώ να μένω αδρανής ενώ η FIFA εξετάζει το ενδεχόμενο να πουλήσει μερίδιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου», έγραψε ο Κορδέιρο σε δήλωσή του. Ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν συμπεριλήφθηκε στις συνομιλίες για το σχέδιο, το οποίο υποστηρίζεται από ένα επενδυτικό ταμείο της Νέας Υόρκης που δημιουργήθηκε από τον Τζόσουα Κούσνερ.
«Για να είμαι σαφής: Δεν είχα καμία εμπλοκή σε αυτή την πρόταση και την αντιτίθεμαι κατηγορηματικά», δήλωσε ο Κορδέιρο ο οποίος χαρακτήρισε την εμπορική θυγατρική των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων ως «μια κακή συμφωνία για το ποδόσφαιρο».
«Οι συνάδελφοί μου —ορισμένοι από τους οποίους έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο ποδόσφαιρο— αξίζουν κάτι καλύτερο από την περιφρόνηση και τον εκφοβισμό. Η μπάλα βρίσκεται τώρα στο γήπεδο εκείνων που έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τα πράγματα.
Γνωρίζω ότι έχω υποχρέωση αφοσίωσης στον εργοδότη μου. Αλλά έχω επίσης, και πάνω απ' όλα, υποχρέωση αφοσίωσης σε ορισμένες αξίες και στην ανατροφή που έχω λάβει, καθώς και την υποχρέωση να στηρίξω τους συναδέλφους μου. Και αν αυτό σημαίνει ότι θα χάσω τη δουλειά μου, ας γίνει έτσι.
Θα καταλάβω και θα σεβαστώ αυτή την απόφαση. Τουλάχιστον θα κοιμηθώ καλά απόψε».
Η δήλωση του Γάλλου, ο οποίος μπήκε στο ποδόσφαιρο πριν από δύο δεκαετίες ως συνεργάτης του Μισέλ Πλατινί, ήρθε λίγες ώρες αφότου ο ανώτερος σύμβουλος του Ινφαντίνο, Κάρλος Κορδέιρο —πρώην τραπεζίτης της Goldman Sachs που εκπροσωπούσε την ποδοσφαιρική ομοσπονδία στην Ομάδα Εργασίας του Λευκού Οίκου για το Παγκόσμιο Κύπελλο— παραιτήθηκε και κάλεσε και άλλα ανώτερα στελέχη της FIFA να μιλήσουν ανοιχτά.
«Δεν μπορώ να μένω αδρανής ενώ η FIFA εξετάζει το ενδεχόμενο να πουλήσει μερίδιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου», έγραψε ο Κορδέιρο σε δήλωσή του. Ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν συμπεριλήφθηκε στις συνομιλίες για το σχέδιο, το οποίο υποστηρίζεται από ένα επενδυτικό ταμείο της Νέας Υόρκης που δημιουργήθηκε από τον Τζόσουα Κούσνερ.
«Για να είμαι σαφής: Δεν είχα καμία εμπλοκή σε αυτή την πρόταση και την αντιτίθεμαι κατηγορηματικά», δήλωσε ο Κορδέιρο ο οποίος χαρακτήρισε την εμπορική θυγατρική των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων ως «μια κακή συμφωνία για το ποδόσφαιρο».
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