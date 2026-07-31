Επιχειρησιακός Διευθυντής FIFA: Μας εξαπάτησε ο Ινφαντίνο

Ο Λαμούρ δεν έχει παραιτηθεί προς το παρόν από τη θέση που κατέχει από το 2024, αλλά επέμεινε ότι είχε καθήκον απέναντι στους συναδέλφους του να μιλήσει ανοιχτά.«Οι συνάδελφοί μου —ορισμένοι από τους οποίους έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο ποδόσφαιρο— αξίζουν κάτι καλύτερο από την περιφρόνηση και τον εκφοβισμό. Η μπάλα βρίσκεται τώρα στο γήπεδο εκείνων που έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τα πράγματα.Γνωρίζω ότι έχω υποχρέωση αφοσίωσης στον εργοδότη μου. Αλλά έχω επίσης, και πάνω απ' όλα, υποχρέωση αφοσίωσης σε ορισμένες αξίες και στην ανατροφή που έχω λάβει, καθώς και την υποχρέωση να στηρίξω τους συναδέλφους μου. Και αν αυτό σημαίνει ότι θα χάσω τη δουλειά μου, ας γίνει έτσι.Θα καταλάβω και θα σεβαστώ αυτή την απόφαση. Τουλάχιστον θα κοιμηθώ καλά απόψε».Η δήλωση του Γάλλου, ο οποίος μπήκε στο ποδόσφαιρο πριν από δύο δεκαετίες ως συνεργάτης του Μισέλ Πλατινί, ήρθε λίγες ώρες αφότου ο ανώτερος σύμβουλος του Ινφαντίνο, Κάρλος Κορδέιρο —πρώην τραπεζίτης της Goldman Sachs που εκπροσωπούσε την ποδοσφαιρική ομοσπονδία στην Ομάδα Εργασίας του Λευκού Οίκου για το Παγκόσμιο Κύπελλο— παραιτήθηκε και κάλεσε και άλλα ανώτερα στελέχη της FIFA να μιλήσουν ανοιχτά.«Δεν μπορώ να μένω αδρανής ενώ η FIFA εξετάζει το ενδεχόμενο να πουλήσει μερίδιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου», έγραψε ο Κορδέιρο σε δήλωσή του. Ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν συμπεριλήφθηκε στις συνομιλίες για το σχέδιο, το οποίο υποστηρίζεται από ένα επενδυτικό ταμείο της Νέας Υόρκης που δημιουργήθηκε από τον Τζόσουα Κούσνερ.«Για να είμαι σαφής: Δεν είχα καμία εμπλοκή σε αυτή την πρόταση και την αντιτίθεμαι κατηγορηματικά», δήλωσε ο Κορδέιρο ο οποίος χαρακτήρισε την εμπορική θυγατρική των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων ως «μια κακή συμφωνία για το ποδόσφαιρο».