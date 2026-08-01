Φοιτητές και φοιτήτριες από την Ελλάδα μιλούν για τις σπουδές τους σε αναγνωρισμένη Πολυτεχνική Σχολή στην Κύπρο.
Κανονικά η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας μετά τη σύγκρουση δύο φορτηγών με έναν νεκρό
Κανονικά η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας μετά τη σύγκρουση δύο φορτηγών με έναν νεκρό
Το δυστύχημα σημειώθηκε στο 123ο χιλιόμετρο κοντά στο Μαρτίνο σήμερα το πρωί - Το ένα φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες
Κανονικά γίνεται πλέον η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, μετά το φοβερό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:00' το πρωί του Σαββάτου (1/8) και συγκεκριμένα στο 123χλμ λίγο μετά τη γέφυρα του Μαρτίνου.
Τα δύο φορτηγά συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα το ένα να βρεθεί τουμπαρισμένο στην άκρη του δρόμου, ενώ το δεύτερο καβάλησε το τσιμεντένιο διάζωμα της εθνικής και τυλίχτηκε στις φλόγες. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένα φορτηγό, που οδηγούσε Βούλγαρος, έχασε τον έλεγχο, πέρασε πάνω από το στηθαίο και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα.
Ο οδηγός του άλλου φορτηγού προσπάθησε να τον αποφύγει, ωστόσο δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα το ένα φορτηγό να καταλήξει τουμπαρισμένο στην άκρη του δρόμου και το άλλο να καβαλήσει το στηθαίο, να τυλιχτεί στις φλόγες και να καεί ολοσχερώς.
Ο οδηγός του φορτηγού που τούμπαρε ανασύρθηκε νεκρός, στο άλλο φορτηγό που κάηκε επέβαιναν δυο άτομα που πρόλαβαν να βγουν, ωστόσο το ένα τραυματίστηκε. Στο σημείο επικράτησε πανικός αφού πυκνοί καπνοί είχαν σκεπάσει και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της εθνικής οδού.
Η κυκλοφορία διεκόπη και γίνεται από παρακαμπτηρίους, ενώ οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να σβήσουν τη φωτιά χωρίς αυτή να επεκταθεί στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα για το λόγο αυτό σηκώθηκαν και τα δύο PZL από το αεροδρόμιο της Λαμίας.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το τροχαίο
πηγή: lamiareport, ilamia
Τα δύο φορτηγά συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα το ένα να βρεθεί τουμπαρισμένο στην άκρη του δρόμου, ενώ το δεύτερο καβάλησε το τσιμεντένιο διάζωμα της εθνικής και τυλίχτηκε στις φλόγες. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένα φορτηγό, που οδηγούσε Βούλγαρος, έχασε τον έλεγχο, πέρασε πάνω από το στηθαίο και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα.
Ο οδηγός του άλλου φορτηγού προσπάθησε να τον αποφύγει, ωστόσο δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα το ένα φορτηγό να καταλήξει τουμπαρισμένο στην άκρη του δρόμου και το άλλο να καβαλήσει το στηθαίο, να τυλιχτεί στις φλόγες και να καεί ολοσχερώς.
Ο οδηγός του φορτηγού που τούμπαρε ανασύρθηκε νεκρός, στο άλλο φορτηγό που κάηκε επέβαιναν δυο άτομα που πρόλαβαν να βγουν, ωστόσο το ένα τραυματίστηκε. Στο σημείο επικράτησε πανικός αφού πυκνοί καπνοί είχαν σκεπάσει και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της εθνικής οδού.
Η κυκλοφορία διεκόπη και γίνεται από παρακαμπτηρίους, ενώ οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να σβήσουν τη φωτιά χωρίς αυτή να επεκταθεί στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα για το λόγο αυτό σηκώθηκαν και τα δύο PZL από το αεροδρόμιο της Λαμίας.
Άνοιξε το ρεύμα προς ΘεσσαλονίκηΜερική αποκατάσταση της κυκλοφορίας σημειώθηκε στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος της 123ης χιλιομετρικής θέσης, όπου νωρίτερα είχε σημειωθεί το σοβαρό τροχαίο με τα δύο φορτηγά. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, η κυκλοφορία διεξάγεται πλέον κανονικά στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες για την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το τροχαίο
@lamiareport.gr
Φοβερό τροχαίο το πρωί στην εθνική οδό. Δύο φορτηγά συγκρούστηκαν μεταξύ τους και το ένα κάηκε ολοσχερώς. Δυστυχώς ο ένας οδηγός έχασε τη ζωή του . Δείτε συγκλονιστικές εικόνες από drone♬ News - Simple and versatile background music(1709669) - zomap
πηγή: lamiareport, ilamia
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα